Vùng núi Lào Cai tiếp tục giảm nhiệt, xuất hiện băng giá

Mưa giảm, nhiệt độ xuống dưới 0 khiến nhiều khu vực ở Lào Cai xuất hiện băng giá. Những nơi khác tăng 1-2 độ so với sáng qua.

Số liệu quan trắc sớm nay cho thấy, trong khi hầu khắp tỉnh thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ tăng khoảng 1-2 độ so với sáng qua (phổ biến 9-12 độ) thì một số khu vực núi cao Tây Bắc lại giảm nhiệt. Đèo Pha Đin (Điện Biên) chỉ còn 1,6, Sa Pa (Lào Cai) 1,9, Sìn Hồ (Lai Châu) 2,5 độ C, giảm 0,5 độ so với sớm qua.

Băng kết trên cây cỏ ở khu vực Ô Quý Hồ (Sa Pa, Lào Cai). Ảnh: Báo Lào Cai.

Tại xã Y Tý (Bát Xát), khu vực đèo Ô Quý Hồ và đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) đêm qua nhiệt độ xuống dưới 0, băng giá đã xuất hiện. Càng lên cao, băng kết dày trắng xóa. Đây là lần đầu tiên trong đợt rét ngày 8.1 nơi này xuất hiện băng.

Chuyên gia khí tượng giải thích, một số điểm cao rét hơn hôm qua do không khí lạnh kết hợp với dòng xiết trong đới gió tây trên cao, gây mưa. Mưa cũng khiến đỉnh Fansipan dù hai hôm trước nhiệt độ xuống 0 nhưng không thể kết băng. Tới đêm qua, mưa giảm, nhiệt độ duy trì thấp, nước đọng mới kết thành băng.

Hôm nay miền núi phía Bắc sẽ tiếp tục có mưa, nhiệt độ thấp nhất 6-9, núi cao dưới 5. Vùng đồng bằng thấp nhất 9-12, cao nhất 17 độ C. Riêng thành phố Hà Nội dao động 10-17 độ, một số nơi có mưa.

Dự báo đợt rét đậm, rét hại kéo dài đến ngày 14.1, mỗi ngày nền nhiệt nhích lên 1-2 độ, trừ một số khu vực núi cao.

Không khí lạnh tràn về miền Bắc từ ngày 8.1, sau đó liên tục bổ sung và xâm lấn tới Nam Trung Bộ. Ngày 9/1, nhiệt độ thấp nhất xuống âm 0,3 độ C, ghi nhận ở núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Hà Nội xấp xỉ 10. Băng giá đã xuất hiện ở đỉnh Mẫu Sơn và đỉnh núi Phia Oắc (Bình Nguyên, Cao Bằng).