Xe buýt hai tầng vào tận sảnh VIP Nội Bài đón cầu thủ U23 Việt Nam

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam từ Thường Châu (Trung Quốc) sẽ về Hà Nội vào sáng mai, trên một chuyến bay chuyên cơ.

Dự kiến chiếc chuyên cơ chở các cầu thủ sẽ về đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) lúc 12h để tiếp tục các hoạt động mừng thành công của đội tuyển.

Xe buýt hai tầng đón U23 Việt Nam

Đại diện Cảng vụ Hàng không Miền Bắc cho biết, Cảng vụ và cảng hàng không Nội bài đã phối hợp triển khai đồng bộ với các lực lượng để có phương án cho người hâm mộ chào đón các cầu thủ về nước đảm bảo an ninh, an toàn.

Cảng vụ cũng đã họp với Tổng cục thể dục thể thao để có kế hoạch sắp xếp đón các cầu thủ ngay từ bên trong sân bay.

Theo đó, 2 chiếc xe buýt hai tầng sẽ được vào tận sảnh VIP A của sân bay quốc tế Nội Bài để đón các cầu thủ.

Đại diện Bộ Văn hoá thể thao & du lịch, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các cơ quan hữu quan sẽ tiếp đón đoàn ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài trước khi đoàn di chuyển về trung tâm Hà Nội.

Nếu điều kiện thời tiết tốt và sức khoẻ của đoàn cho phép thì nhiều khả năng U23 Việt Nam sẽ được đón bằng xe buýt 2 tầng di chuyển 1km từ sân bay vẩy chào người hâm mộ rồi chuyển sang xe buýt của đoàn.

Trong khi đó, trao đổi với VietNamNet, đại diện phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cũng cho hay, theo kế hoạch dự kiến, sau khi các cầu thủ U23 về đến sân bay Nội Bài sẽ di chuyển về văn phòng Chính phủ để Thủ tướng chúc mừng thành công của đội tuyển.

Sau đó đoàn sẽ được di chuyển về sân vận động Mỹ Đình để tổ chức Liên hoan mừng chiến thắng của đội tuyển.

Dự kiến đội tuyển U23 di chuyển từ sân bay Nội Bài qua cầu Nhật Tân rồi về đường Võ Chí Công để vào trung tâm thành phố.

Các tuyến đường dự kiến đoàn đi qua từ trung tâm thành phố về sân vận động Mỹ Đình gồm: Kim Mã - Liễu Giai -Nguyễn Chí Thanh -Trần Duy Hưng và qua Đại lộ Thăng Long...

“Tất cả các phương án đều được công an TP bố trí lực lượng đảm bảo an toàn giao thông. Trêm hành trình xe chở đội tuyển đi qua đều có xe dẫn đoàn và được bố trí lực lượng bảo vệ”, đại diện CSGT công an TP Hà Nội cho biết.

