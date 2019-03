Hải Phòng: Tổ chức giải báo chí thường niên “Vì một Hải Phòng phát triển”

(Dân Việt) Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng vừa chính thức công bố giải báo chí thường niên “Vì một Hải Phòng phát triển”. Năm 2019 là năm đầu tiên của giải với chủ đề tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV.

Đây là giải báo chí không chỉ dành cho các nhà báo mà đối tượng dự thi được mở rộng tới mọi công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các phương tiện truyền thông (bao gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) do cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động báo chí và phù hợp với Thể lệ Giải. Thời gian của giải năm nay được ấn định là những tác phẩm được đăng phát từ ngày 30.5.2018 đến ngày 30.5.2019.

Theo qui định của giải, mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được đăng ký không quá 3 tác phẩm.

Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới về kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24.1.2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng và phát triển thành phố; Khẳng định kết quả nổi bật trong chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện những chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế- xã hội của Đảng bộ và chính quyền thành phố Hải Phòng; những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội Hải Phòng đạt được như: công nghiệp, dịch vụ; nông nghiệp phát triển nông thôn; thu hút đầu tư nước ngoài; thu ngân sách và huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; quản lý, phát triển đô thị và xây dựng kết cấu hạ tầng; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh; quốc phòng an ninh; Quảng bá hình ảnh thành phố Hải Phòng tới bạn bè quốc tế nhằm thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch… góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng.

Giải thưởng được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc một trong các loại hình báo chí (báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử) với số lượng 1 giải Nhất (trị giá 50 triệu đồng), 2 Giải Nhì (mỗi giải 20 triệu đồng), 3 Giải Ba (mỗi giải 10 triệu đồng) và 10 Giải Khuyến khích (mỗi giải 2 triệu đồng)

Thời gian công bố và trao Giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ dự kiến ngày 15.6.2019 nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6

Về hồ sơ dự Giải, các tác giả ghi rõ: Họ và tên, bút danh, năm sinh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại, E-mail; Tác phẩm dự thi ghi rõ họ tên tác giả, thông tin liên hệ, tên cơ quan báo chí, thời gian đăng, phát; Đối với tác phẩm là báo in thì gửi bản in kèm theo tờ báo đã đăng bài, bài viết in trên giấy A4; Đối với tác phẩm là báo điện tử thì gửi bản in kèm theo đường link, kèm theo bài viết in trên giấy A4; Đối với tác phẩm là báo nói, báo hình thì lưu file đã phát sóng vào USB, ổ cứng hoặc đĩa CD, dưới các định dạng phổ biến như wav, mp3, mp4, avi, mpeg, klv.. . Tác phẩm phải có độ phân giải cao, đảm bảo về chất lượng hình ảnh và âm thanh kèm Đề cương phóng sự, bài viết in trên giấy A4.

Hồ sơ dự giải có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Thông tin và Truyền thông (hạn chót là ngày 31.5.2019), theo địa chỉ: Phòng Thông tin- Báo chí- Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông (Số 62 Võ Thị Sáu, Ngô Quyền, Hải Phòng; Điện thoại: 0225.3640073; 0931580079; Email: lethihoaiphuong@haiphong.gov.vn).

Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự Giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ I với chủ đề: Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV.