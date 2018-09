Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà

(Dân Việt) Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra bắt đầu từ 15h30 chiều nay (27.9) tại quê hương Chủ tịch nước, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

16h08:

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Tổ chức lễ tang phát biểu cảm ơn. Ảnh: VOV

Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban tổ chức Lễ tang phát biểu cảm ơn:

"Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng.

Thưa đồng bào, đồng chí.

Thưa gia quyến đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trong những ngày qua, Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam - đã nhận được sự quan tâm với tình cảm quý trọng và niềm tiếc thương vô hạn của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, của đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế.

Đến nay, Ban tổ chức Lễ Quốc tang đã cùng với gia quyến đồng chí Trần Đại Quang hoàn thành chu đáo việc tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ tiễn đưa đồng chí Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Thay mặt Ban tổ chức Lễ tang và gia quyến đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, các lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bào, đồng chí, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ các nước, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế đã bày tỏ tình cảm, niềm tiếc thương sâu sắc, đến viếng, gửi vòng hoa, gửi điện chia buồn, dự Lễ truy điệu, Lễ an táng và tiễn đưa đồng chí Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ban tổ chức Lễ tang và gia quyến đồng chí Trần Đại Quang cũng đặc biệt cảm ơn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đồng bào, đồng chí, các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Hà Nội, TP.HCM, tỉnh Ninh Bình và các cơ quan thông tấn báo chí đã tích cực, giúp đỡ, hỗ trợ hiệu quả để Ban tổ chức hoàn thành nhiệm vụ tổ chức Tang lễ đồng chí Trần Đại Quang theo nghi thức Quốc tang trọng thể, an toàn, chu đáo.

Xin cầu chúc hương hồn đồng chí Trần Đại Quang yên nghỉ cõi vĩnh hằng!

Xin vĩnh biệt đồng chí Trần Đại Quang!

Thay mặt Ban tổ chức Lễ Quốc tang, tôi xin tuyên bố Lễ an táng đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến đây kết thúc.

Xin trân trọng cảm ơn".

16h03:

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đi vòng quanh mộ để tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

16h02:

Trong tiếng nhạc “Hồn tử sĩ”, dòng người trang nghiêm làm lễ mặc niệm, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

15h55:

Đội tiêu binh bắt đầu lấp mộ. Những vòng hoa được mang đến dựng kín quanh mộ ông. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương ông.

15h40:

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình thả nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ đồng chí Trần Đại Quang.

15h30:

Đội tiêu binh bắt đầu nghi thức hạ huyệt. Phu nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nhiều người bật khóc nghẹn ngào.

15h20:

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình phát biểu: "Sau lễ truy điệu trọng thể sáng nay, chúng ta có mặt tại đây để tổ chức lễ an táng đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại thôn 13, xã Quang Thiện, nơi đã sinh ra cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của đồng chí". Thay mặt Ban tổ chức lễ tang, Phó Thủ tướng tuyên bố lễ an tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu.

15h16:

Những người có mặt tại lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang xếp hàng trật tự để chào tiễn biệt ông lần cuối cùng.

Linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được đưa tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng.

15h08:

Linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đang được 12 chiến sĩ đội tiêu binh rước về khu huyệt mộ, bạn bè thân hữu đứng xung quanh trong không khí trầm buồn.

Nhiều phật tử ngồi quanh khu mộ. Ảnh: Lê Hoàng/VNE

15h03:

Ban tổ chức thông báo chuẩn bị tới giờ an táng, đội thanh niên dân quân tự vệ trong trang phục áo xanh lập hàng rào, tạo lối đi từ khu viếng đến huyệt mộ.

Đông đảo người dân Ninh Bình tới lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà. Ảnh: Hải Đăng

Công tác chuẩn bị cho lễ an táng đã hoàn tất. Ảnh: VOV

15h:

Chỉ còn nửa tiếng nữa là tới lễ hạ huyệt, các đoàn viếng vẫn xếp hàng dài dâng hương.

14h35:

Đoàn đại biểu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình dâng hương viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Các tỉnh lân cận như Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nam... cũng cử đoàn đến viếng.

14h30:

Bà Phạm Huệ (80 tuổi, ở Quang Thiện, Kim Sơn) thẫn thờ, tiếc thương Chủ tịch nước. "Tôi và bà con quê nhà đau buồn vô cùng khi mất đi một người con ưu tú của quê hương", bà Huệ nói. Ảnh: Hải Đăng

14h25:

Hàng nghìn người dân đến dự lễ viếng, an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà. Ảnh: Hải Đăng

13h40:

Linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được chuyển vào trước bàn thờ. Ban tổ chức thông báo, lễ viếng sẽ tiếp tục đến 15h30.

Theo VNE: Trưởng đoàn nội tộc Chủ tịch nước đọc lời điếu, nhấn mạnh sự ra đi của Đại tướng Trần Đại Quang là một mất mát bất ngờ. Ông xướng lên bài thơ dài ca ngợi Chủ tịch nước đức độ vẹn toàn, yêu thương người dân cũng như người thân.

Điếu văn đọc xong đoàn họ tộc nội, ngoại và lãnh đạo địa phương lần lượt đi quanh linh cữu Chủ tịch nước, nước mắt lăn dài.

Linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được chuyển vào trước bàn thờ. Ảnh: Hải Đăng

Bàn thờ được lập tại khu an táng Chủ tịch nước, cánh đồng thôn 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn. Ảnh: Giang Huy/VNE

Huyệt mộ được xây tam cấp bằng gạch đỏ. Ảnh: Lê Hoàng/VNE

13h30:

Ảnh: Hải Đăng

Đoàn xe tang tiến vào khu mộ trong tiếng nhạc trầm buồn do đội quân nhạc cử hành. Hàng nghìn người gồm họ tộc, lãnh đạo địa phương và tăng ni đứng thành hai hàng.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Phó thủ tướng Trương Hoà Bình và các lãnh đạo cấp cao có mặt trước khu vực đặt ban thờ.

Họ tộc, lãnh đạo Trung ương và địa phương đón di hài vào khu vực làm lễ. Ảnh: Lê Hoàng/VNE

13h15:

Đoàn xe tang chạy trên quốc lộ 10, về đến xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn. Linh xa chạy qua một số địa điểm gắn với tuổi thơ của Chủ tịch nước như ngôi nhà nhỏ tại xóm 13, ngôi trường cũ ông từng học. Ảnh: Lê Hoàng/VNE

Người dân Ninh Bình đứng hai bên đường tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN

Clip: Đoàn xe chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi qua cầu Non Nước.

Đoàn xe tang đi vào địa phận TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình trưa nay (27.9).

Hai bên đường, người dân đứng rất đông để chào tạm biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối.

Những ngôi nhà cao tầng cạnh cầu Non Nước cũng chật kín.

Sau khi vào địa phận Ninh Bình, đoàn xe tang tiếp tục di chuyển về xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn - quê hương của Chủ tịch nước.

Người dân Ninh Bình, quê hương của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ngóng chờ xe tang đưa linh cữu Chủ tịch nước về với quê nhà. Ảnh: Nguyễn Chương

Khoảng 9h30 sáng nay (27.9), đoàn xe tang chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang di chuyển về Kim Sơn, Ninh Bình. Ảnh: VNE

Đoàn xe đi qua các phố con phố, trước khi ghé qua nhà riêng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Ảnh: Zing

Đúng 8h30 sáng nay, xe tang rời khỏi nhà tang lễ, đưa Chủ tịch nước về quê hương Ninh Bình. Ảnh: Nguyễn Chương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra xe tang sáng nay. Ảnh: Định Mức

Trước đó, Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được bắt đầu vào lúc 7h30 sáng nay. Gia quyến của Chủ tịch nước, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cả nghìn người có mặt tại khu vực Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) đều bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Gia quyến Chủ tịch nước tại lễ viếng sáng 26.9. (Ảnh: Dân Việt)

Ngày 26.9, lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tiến hành đồng thời ở ba điểm: Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) và xã Quang Thiện (Ninh Bình) - quê hương của Chủ tịch nước, cũng là nơi an táng ông.

Tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dẫn đầu đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào viếng. Trong đoàn có các nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Triết, Trần Đức Lương...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vào viếng Chủ tịch nước. Ảnh: (TTXVN)

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu vào viếng, tiếp sau ông là nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng dẫn đầu đoàn viếng cùng hai nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Trương Mỹ Hoa. Ba nữ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Nhà nước không giấu được nỗi xúc động nghẹn ngào trên gương mặt.

Cũng trong sáng 26.9, nhiều đoàn đại biểu quốc tế, đại diện lãnh đạo một số nước đã có mặt tại Hà Nội, vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trong đó, khoảng 430 đoàn viếng tại hội trường Thống Nhất, TP.HCM; trên 200 đoàn cùng hàng nghìn người dân vào viếng ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình - quê hương của Chủ tịch nước.Ban tổ chức Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, tính đến 17h ngày 26.9, đã có khoảng 1.500 đoàn trong nước, quốc tế với số lượng ước tính 50.000 người đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Như Dân Việt đã đưa tin, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần hồi 10h05 ngày 21.9.2018 (tức ngày 12.8 năm Mậu Tuất), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tiểu sử Chủ tịch nước Trần Đại Quang.