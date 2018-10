Phụ nữ sang tuổi 40 được tầm soát ung thư vú

(Dân Việt) Không chỉ được khám, sàng lọc ung thư vú tại các địa điểm tập trung ở các thành phố lớn, tới đây những phụ nữ bước sang tuổi 40 – người có nguy cơ bị ung thư vú cao cũng sẽ được tầm soát ung thư thông qua ekip lưu động.

Sẽ có hơn 8.000 phụ nữ được tầm soát

Sáng 13.10, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) sẽ tổ chức Lễ phát động Chiến dịch “Tầm soát ung thư vú ngay khi sang tuổi 40” tại Trạm Y tế phường Võ Cường (TP.Bắc Ninh).

Theo ban tổ chức, điểm mới nhất của chương trình năm nay so với các năm trước là tại mỗi địa điểm tầm soát ung thư, đồng thời sẽ có 1 xe sàng lọc đưa đội ngũ nhân viên y tế và trang thiết bị xuống từng xã/phường của các tỉnh để thực hiện công tác khám. Bên ngoài xe sàng lọc sẽ được trang trí bộ nhận diện của chương trình. Bên trong xe có trang bị sẵn 1 máy siêu âm tuyến vú, 1 máy chụp Mamography.

Phát động tháng hành động Phòng chống ung thư vú tại Việt Nam.

Đây là một trong những hoạt động thường niên, liên tục tiếp nối thành công của chiến dịch We care for her – Vì phụ nữ, vì ngày mai kéo dài từ năm 2013 do Bộ Y tế, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày Mai Tươi Sáng phối hợp với Bệnh viện K và Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh với sự đồng hành của Văn phòng đại diên Hoffmann – La Roche. Bước sang năm thứ 6, hoạt động động tầm soát ung thư vú tiếp tục tập trung vào các bệnh viện chuyên khoa lớn tại thành phố Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và đặc biệt năm nay Xe khám sàng lọc lưu động sẽ tiếp cận với gần 20 xã, huyện có tỷ lệ ung thư cao của các tỉnh miền Bắc.

Trong chiến dịch này, các đơn vị sẽ siêu âm vú cho 100% các phụ nữ và chụp nhũ ảnh các trường hợp nghi ngờ ác tính), phát hiện sớm ung thư vú cho 8.000 phụ nữ từ 40 tuổi trở lên, tổ chức các buổi nói chuyện và khám sàng lọc tại một số xã, huyện có tỷ lệ ung thư cao của các tỉnh miền Bắc nhằm nâng cao kiến thức của cộng đồng về phòng chống bệnh ung thư vú tại Việt Nam.

Chiến dịch sẽ được diễn ra trong thời gian từ ngày 13.10.2018 đến hết ngày 3.11.2018. Cũng trong thời gian này, những chị em phụ nữ đã tham gia Chiến dịch khám sàng lọc năm 2015, 2016, 2017 được liên hệ để mời tham gia khám sàng lọc lại, hoạt động này nhằm giúp tạo thói quen cho chị em phụ nữ về việc đi khám sàng lọc định kỳ bệnh ung thư vú.

Phát hiện sớm tăng khả năng điều trị

Ông Trần Văn Thuấn - Giám đốc Bệnh viện K, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng cho biết, ung thư vú là căn bệnh ung thư rất thường gặp trên thế giới. Điều trị ung thư vú hiện nay đã có những bước tiến lớn về phương pháp điều trị như phẫu thuật, xạ trị, hóa chất và kết hợp với các phương pháp điều trị khác như liệu pháp nội tiết tố, liệu pháp sinh học (điều trị nhắm trúng đích) và thực tế đã cải thiện đáng kể chất lượng điều trị ung thư vú. Tuy nhiên, yếu tố then chốt vẫn là việc điều trị khi ung thư đang ở giai đoạn sớm.

“Giai đoạn của bệnh lúc được chẩn đoán càng sớm thì dự hậu của bệnh nhân càng tốt. Chính vì vậy, việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú ngay khi phụ nữ sang độ tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao (từ độ tuổi 40 trở lên) là rất quan trọng. Sự tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú không những có ý nghĩa cho chính người bệnh nhân mà còn có ý nghĩa về mặt kinh tế xã hội to lớn như đã được chứng minh tại nhiều nước”, ông Thuấn nói

Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên – Nguyên thứ trưởng Bộ Y tế, kiêm Chủ tịch Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng thì việc tăng cường kiến thức cùng những biện pháp sàng lọc, phát hiện sớm bệnh ung thư vú, sẽ giúp cho căn bệnh này dễ kiểm soát và điều trị hơn. Bên cạnh đó, bà kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức cần đưa chương trình khám tầm soát ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng đối với phụ nữ bước sang tuổi 40 vào chương trình chăm sóc sức khỏe hàng năm cho phụ nữ đơn vị mình.

Tại Việt Nam, theo báo cáo của các Trung tâm ghi nhận ung thư, năm 2018 có 164.671 số ca mắc mới ung thư, ung thư vú chiếm 15.229 ca (9,2%). Trong đó, ung thư vú có HER2 dương tính, chiếm 25% trên tổng số bệnh nhân, được xem là loại ung thư vú có diễn tiến xấu và cần liệu pháp điều trị đặc hiệu. Với Ung thư vú nói chung và ung thư vú HER2 dương tính nói riêng, nếu được phát hiện sớm và điều trị phù hợp kịp thời sẽ đem lại nhiều cơ hội kéo dài hơn thời gian sống không bệnh& thời gian sống còn toàn bộ, cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống

“Việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú có ý nghĩa rất lớn trong điều trị. Nếu được phát hiện ở giai đoạn đầu có thể chữa khỏi bệnh tới hơn 80%, ở giai đoạn 2, tỉ lệ này sẽ là 60%, sang giai đoạn 3 khả năng khỏi hẳn thấp và đến giai đoạn 4 thì thường việc điều trị chỉ để kéo dài cuộc sống, giảm bớt các triệu chứng đau đớn”, ông Trần Văn Thuấn - Giám đốc Bệnh viện K, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng.