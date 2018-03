Sở TT&TT Long An yêu cầu cải chính thông tin vụ "cô giáo quỳ"

(Dân Việt) Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Long An vừa có công văn gửi đến báo chí về vụ “cô giáo quỳ” xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Chánh, huyện Bến Lức.

Theo Sở TT&TT tỉnh Long An, vừa qua một số báo chí đăng tải thông tin ông Võ Hòa Thuận (phụ huynh được cho là đã buộc cô giáo N, Trường Tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An phải quỳ xin lỗi) là “Thư ký Hội Luật gia của một huyện thuộc tỉnh Long An” là không chính xác. Đồng thời, Sở yêu cầu các báo đài đã đưa tin sai phải cải chính theo đúng Luật Báo chí 2016.

Trường Tiểu học Bình Chánh - nơi xảy ra sự việc "cô giáo quỳ" gây xôn xao tuần qua.

Sở này cũng chuyển tới các cơ quan báo chí công văn của chính Hội Luật gia tỉnh Long An. Nội dung công văn có đoạn: “Qua rà soát, Hội Luật gia tỉnh Long An khẳng định, ông Võ Hòa Thuận không phải là hội viên Hội Luật gia, không có tên trong danh sách hội viên Hội Luật gia của huyện Bến Lức, huyện Thủ Thừa và của tỉnh Long An nói chung. Mặt khác, trong tổ chức bộ máy của Hội Luật gia cấp huyện của tỉnh Long An cũng không có chức danh “Thư ký Hội Luật gia” như một số báo đài đã nêu”.

Do vậy, Ban thường trực Hội Luật gia tỉnh Long An đề nghị các cơ quan báo đài đã đưa thông tin không chính xác nêu trên tiến hành đính chính để các cơ quan, người dân hiểu đúng bản chất của vấn đề, góp phần bảo vệ uy tín của Hội Luật gia tỉnh Long An và Hội Luật gia Việt Nam nói chung.