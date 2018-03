Sự thật về gia cảnh khó khăn của gia đình ca sĩ Châu Việt Cường

Trước khi đến với nghiệp ca hát, ít ai biết rằng Châu Việt Cường sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Châu Việt Cường từng phải bỏ học và làm nhiều nghề để mưu sinh.

Dư luận xôn xao trước thông tin ca sĩ Châu Việt Cường bị cơ quan Công an quận Ba Đình, TP.Hà Nội tạm giữ để điều tra làm rõ vụ một cô gái tên H. (20 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) tử vong bất thường. Đáng chú ý, trong quá khứ, Châu Việt Cường dính tới nhiều vụ gây lùm xùm dư luận.

Được biết, Châu Việt Cường (SN 1984), tên thật là Nguyễn Hùng Cường, sinh ra và lớn lên tại làng Nam, xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Trước khi theo nghiệp ca sĩ, Châu Việt Cường đã phải trải qua nhiều nghề để mưu sinh.

Trong căn nhà cấp bốn chật hẹp, bà Nguyễn Thị Huệ (60 tuổi, mẹ Cường) cho biết, Cường là đứa trẻ bất hạnh. Khi vừa lọt long mẹ, người bố đã bỏ gia đình đi biền biệt.

Cuộc sống khó khăn, học hết lớp 9, Cường phải bỏ học để theo mẹ đi gánh gạch thuê, rồi ai thuê gì làm nấy. Lớn lên thì Châu Việt Cường ra Hà Nội làm nghề thịt chó cho người bác họ cùng quê.

“Hồi bé thằng Cường ngoan lắm, nó rất thương mẹ. Không hiểu vì bạn rủ rê ra sao mà giờ lại ra nông nỗi này. Bố bỏ hai mẹ con từ lúc nó vừa sinh ra. Nhà nghèo, mẹ không có tiền nuôi ăn học nên học hết lớp 9, nó đã cùng mẹ đi làm thuê để mưu sinh”, bà Huệ lau nước mắt nói.

Bà Huệ cho biết, từ ngày đi hát, Cường cũng không mấy khi gửi tiền về cho mẹ. Ngôi nhà cấp bốn bà Huệ đang ở, bà phải vay ngân hàng và người quen 40 triệu đồng để làm. Dù đã già yếu, nhưng ngày ngày bà Huệ vẫn dậy sớm ra chợ mua rau về bán.

“Nó đi hát nghe đâu có ô tô, tôi cũng mừng. Nhưng từ khi đi hát, Cường cũng có hỗ trợ được gì cho mẹ đâu. Ngôi nhà này tôi vay 40 triệu làm, giờ vẫn chưa có trả”.

Nói về cơ duyên ca hát, người thân của Châu Việt Cường cho biết, trong một lần đoàn xiếc ở Hà Nội về địa phương biểu diễn, Cường đại diện cho địa phương hát giao lưu cùng đoàn. Sau đó Châu Việt Cường được mời đi diễn văn nghệ cùng đoàn xiếc.

Châu Việt Cường thường xuyên biểu diễn các show tại tỉnh và hội chợ. Tuy nhiên mọi thông tin về gia đình của mình đều bị Cường giấu diếm. Trên các trang mạng, có một vài thông tin nói về bố mẹ Châu Việt Cường đang ở Hải Phòng.

“Từ hồi có tên tuổi, đi biểu diễn ca hát, Châu Việt Cường đều giấu về thân phận mình. Thông tin bố mẹ sinh sống ở Hải Phòng là bố mẹ nuôi của nó. Hồi Tết, Cường có về quê chơi vài hôm, cũng có giao lưu văn nghệ với đám trai làng. Từ bé ở quê, nó là đứa ngoan hiền lắm”, bác Lê Thị M. (hang xóm bà Huệ) chia sẻ.

Trước đó như đã thông tin, vào khoảng 3h30 ngày 4/3, sau khi đi hát, Châu Việt Cường và ca sĩ Nam K. (tức Đoàn Quý Ng., quê Thừa Thiên - Huế) đã rủ chị H. (SN 1998, quê ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và một cô gái có tên P.A. (chưa xác định được nhân thân) đến nhà anh T., ở phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quân Ba Đình, Hà Nội).

Tại đây, nhóm người này đã quan hệ tình dục và sử dụng ma túy tổng hợp. Đến khoảng 8h cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác nghĩ chị H. bị “ma nhập” nên đã chạy xuống nhà mua tỏi rồi nhét vào miệng chị H.

Hành động “trừ ma” của Châu Việt Cường đã khiến cho nạn nhân tắc thở, tử vong. Qua khám nghiệm pháp y tử thi, lực lượng chức năng tìm thấy hơn 30 nhánh tỏi, củ tỏi nằm ở miệng chị H., trong đó có 3 củ tỏi nguyên và 1 củ tỏi đã chặn đúng lưỡi, gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp, là nguyên nhân khiến chị H tử vong.

Sau vụ việc, công an đã tạm giữ Châu Việt Cường để điều tra. Do quá trình lấy lời khai, Châu Việt Cường vẫn chưa tỉnh táo nên Công an đã triệu tập một số người có mặt tại hiện trường vào thời điểm trên để làm rõ. Một trong số những người được triệu tập có ca sĩ Nam K..

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.