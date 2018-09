Vợ con tử vong khi đi du lịch: Chồng đau xót kể lại sự việc

(Dân Việt) Ngày 24.9, anh Đặng Ngọc Vạn - người sống sót duy nhất trong vụ gia đình 3 người thương vong khi đi du lịch tại Đà Nẵng đã xuất viện.

Anh Vạn kể lại sự việc trước khi xuất viện.

Trước khi xuất viện, anh Vạn kể lại, đoàn tham quan đi từ TP.Vinh (Nghệ An), khoảng 5h30 sáng 15.9 vào Đà Nẵng, rồi lên chùa Linh Ứng tham quan.

Đến khoảng 8h, đoàn đi ăn sáng tại một quán cách khách sạn không xa. Sau khi về khách sạn H. ở đường Hồ Nghinh (quận Sơn Trà) cất đồ, mọi người ra biển chơi, còn gia đình anh ngồi trên bờ uống nước. Khoảng 11h trưa, cả đoàn tới một quán hải sản trên đường Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà) ăn uống.

“Buổi chiều sau khi nghỉ ngơi, gia đình tôi tới một quán bún chả cá trên đường Nguyễn Chí Thanh ăn rồi ghé nhà người thân chơi. Tại đây, cả ba người không ăn gì. Cả nhà tôi quay lại khách sạn, cùng đoàn đi Hội An, một số người trong đoàn ở lại không đi. Vào đây đã hơn 19h, mọi người ăn cơm gà và cháo gà. Tất cả trẻ nhỏ trong đoàn đều đi, nhiều cháu còn nhỏ hơn con mình nữa. Mọi người đi mua sắm, dạo bộ rồi về Đà Nẵng.

Tối đó, gia đình tôi tách đoàn đi ăn mì Quảng, nhưng con trai không ăn. Ăn xong vợ chồng về ngủ. Khoảng 3h sáng con trai có biểu hiện nôn mửa, trong vòng một tiếng xong ngủ bình thường. 5h30 cháu dậy chơi bình thường với người bác. Tối đó, tôi đau bụng, đi vệ sinh, vợ chồng tôi nghĩ mệt theo kiểu đi ngoài bình thường. Đến 7h sáng 16.9, con trai tôi đòi uống nước nhiều, mặt tái đi, tôi hoảng quá kêu khách sạn nhờ gọi taxi đưa sang bệnh viện, rồi mọi việc xảy đến quá nhanh.… Tất cả những thông tin trên tôi đã cung cấp cho cơ quan điều tra ngay sau khi hồi tỉnh…”, anh V kể thêm.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, sáng 16.9, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tiếp nhận 3 người trong cùng gia đình đến từ Nghệ An, gồm người bố (SN 1989), người mẹ (SN 1990) và người con trai (SN 2014).

Khi bệnh viện tiếp nhận, cháu bé trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Mặc dù bệnh viện đã tích cực điều trị nhưng cháu tử vong sau đó. Người mẹ xuất hiện tình trạng mệt, choáng, da tái xanh, chân tay lạnh, rồi tử vong.

Người bố xuất hiện tình trạng choáng, bệnh viện nhận định khả năng tình trạng bệnh còn diễn biến phức tạp nên đã chuyển ngay bệnh nhân sang Bệnh viện Đà Nẵng.

Thượng tá Phan Minh Mẫn - Trưởng Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, do vụ việc có nhiều vấn đề phức tạp nên đã chuyển toàn bộ vụ việc sang Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra.

Trao đổi thêm thông tin, Đại tá Quách Văn Dũng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng xác nhận, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ việc, hiện chưa có thông tin gì thêm.