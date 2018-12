5 quy tắc “vàng” để lái xe an toàn nhất

(Dân Việt) Các chuyên gia Ford đưa ra 5 khuyến nghị giúp việc lái xe trở nên an toàn nhất cho tất cả mọi người.

Khảo sát gần đây của tập đoàn ô tô Mỹ cho thấy một con số đáng báo động về việc các tài xế trẻ hiện nay thừa nhận có những hành vi gây nguy hiểm khi lái xe. Đó là việc vượt quá tốc độ cho phép, vừa nhắn tin vừa lái xe hay thậm chí là xem tivi trên ô tô.

Mặc dù một mình bạn không thể đảm bảo 100% an toàn, nhưng tự trang bị các mẹo lái xe thực tiễn và luôn tuân thủ các quy tắc an toàn có thể giúp bảo vệ bạn trên mọi cung đường, bất kể hành trình dài hay ngắn.

Luôn thắt chặt dây an toàn

Thắt dây an toàn luôn là quy tắc tối thượng. Tuy đây được xem một lời khuyên cơ bản, nhưng nhiều người vẫn luôn thờ ơ với việc này, đặc biệt là khi ngồi ở hàng ghế sau.

Quy tắc đầu tiên và tối thượng là luôn phải thắt dây an toàn, kể cả ngồi ghế sau.

Những lý do đằng sau việc không thắt dây an toàn có thể sẽ làm bạn ngạc nhiên. Một lời giải thích phổ biến nhất cho việc này là do họ không muốn quần áo bị nhăn. Chúng ta hãy cùng cân nhắc những chi phí cơ hội ở đây. Không đeo dây an toàn sẽ dẫn tới khả năng chấn thương trong trường hợp xảy ra tai nạn, và khi đó, rõ ràng áo của bạn cũng sẽ chẳng còn phẳng phiu nữa.

Ngược lại, hãy đeo dây an toàn và giảm một nửa nguy cơ chấn thương khi xảy ra tai nạn – đồng thời giảm nguy cơ tử vong tới 45%. Dây an toàn không hề thiếu thẩm mỹ và bộ trang phục nhăn nheo của bạn sẽ trở nên gọn gàng hơn khi đeo dây an toàn.

Vậy bài học rút ra là gì? Hãy thắt chặt dây an toàn của bạn!

Hiểu chiếc xe của bạn

Việc hiểu rõ chiếc xe sẽ giúp sử dụng chúng tốt hơn.

Điều này nghe có vẻ hiển nhiên. Nhưng mỗi chiếc xe đều có sự khác biệt và vì vậy, hãy trang bị đủ kiến thức về chiếc xe bạn điều khiển để ngăn chặn mọi xao nhãng trên hành trình. Tìm hiểu cách sử dụng đèn pha, cần gạt nước trên kính chắn gió, điều khiển nhiệt độ trước khi trời trở tối, hay cơn mưa bất ngờ ập đến, và nhất là trước khi bạn phải loay hoay bật điều hòa khi đang nhìn đường. Bản hướng dẫn này có thể giúp giải mã các ký hiệu trên cụm bảng công cụ điều khiển của chiếc xe.

Không xao nhãng

Danh sách các nguyên nhân gây xao nhãng là vô tận: các thông báo trên điện thoại, mạng xã hội, trẻ em quậy phá, ăn trên xe, trang điểm, thiếu ngủ, tiếng nhạc ồn ào... Tuy nhiên, hãy nhớ rằng số lượng tai nạn và thương vong liên quan đến tới xao nhãng đang có xu hướng tăng.

Luôn tập trung khi lái xe, tránh xao nhãng.

Theo khảo sát năm 2017 của Ford về tình trạng lái xe xao nhãng, 54% người lái xe ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương thừa nhận bản thân luôn cố gắng không sử dụng điện thoại trong khi lái xe – nhưng họ vẫn thất bại. Hãy giải quyết những công việc còn dang dở trước khi cầm tay vào vô lăng – mạng sống của bạn và những người xung quanh quan trọng hơn việc trả lời những dòng tin nhắn đó.

Lái xe một cách cẩn trọng

Việc phải di chuyển chậm chạp trong làn xe tắc cứng có thể gây khó chịu cho bất cứ tài xế nào, kể cả những người người lái xe có kinh nghiệm nhất. Dưới đây là những chiến thuật giúp bạn lái xe một cách cẩn trọng hơn.

Hãy luôn quan sát xung quanh, đặc biệt là khi lùi xe ra khỏi điểm đỗ, chuyển làn đường hoặc rẽ. Trên các mẫu ô tô hiện nay ngày càng được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ hiện đại và có lý do gì để không tận dụng nó.

Không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra, vì vậy, phải luôn lái xe một cách cẩn trọng và quan sát xung quanh.

Chẳng hạn, sử dụng hệ thống hỗ trợ đỗ xe và các công nghệ hỗ trợ người lái khác như hệ thống cảnh báo điểm mù cùng với hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang sẽ cho bạn biết liệu các phương tiện khác có đang ở trong điểm mù của bạn.

Các kỹ thuật lái xe “phòng thủ chủ động” khác bao gồm sử dụng đèn thông báo rẽ (xi-nhan), điều khiển vô-lăng bằng cả 2 tay và coi chừng động vật, tránh xa những “hung thần xa lộ” và hãy nhớ rằng, đây không phải là một cuộc đua! Vạch đích duy nhất là về tới nhà an toàn, vì vậy hãy tuân thủ những quy định giới hạn về tốc độ khi tham gia giao thông.

Theo dõi tình hình thời tiết

Mỗi khi thời tiết thay đổi, tình trạng giao thông trên các con đường bạn đi cũng vậy. Luyện tập lái xe trong điều kiện thời tiết xấu tại một địa điểm an toàn và tách biệt để xem độ bám đường, phanh và tay lái của bạn linh hoạt như thế nào ở các mức tốc độ khác nhau - nếu có thể, hãy tham gia cùng một tài xế có kinh nghiệm. Việc tập luyện sẽ giúp bạn giữ được bình tĩnh trong những tình huống khắc nghiệt trên mọi hành trình, dù là đi học, đi làm hay trong một chuyến du ngoạn.

Những cơn mưa bão và gió mùa có thể khiến các con đường bị ngập lụt với rất nhiều vật trôi nổi trên đường. Gió mạnh sẽ cản trở bạn lái xe đúng phần đường, thậm chí những cơn giông đột ngột có thể khiến những chiếc xe tải cao văng ra khỏi làn. Dù tốt nhất là nên tránh lái xe vào những con đường ngập lụt, nhưng bạn vẫn nên trang bị một vài kĩ thuật để dễ dàng vượt qua mùa mưa:

Hãy luôn tìm hiểu tình hình thời tiết để biết cách ứng phó.

- Thay thế cần gạt nước đã cũ trước mùa mưa và kiểm tra lốp xe để chắc chắn rằng chúng được bơm đủ căng.

- Bật đèn chiếu sáng khi ánh sáng bên ngoài yếu.

-Đánh vô-lăng chậm lại. Điều khiển xe ở tốc độ cao có thể khiến xe của bạn bị trượt/mất lực kéo, hoặc leo lên trên vỉa hè trơn cũng có thể khiến bạn mất kiểm soát.