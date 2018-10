Cận cảnh xe gia đình 7 chỗ cao cấp Kia Sedona mới

Kia Sedona được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 9.1998 và chỉ được giới thiệu ở một số thị trường lớn. Tại quê hương Hàn Quốc, mẫu xe này mang tên Kia Carnival. Năm 2006, Kia Sedona thế hệ thứ hai được tung ra thị trường sau những kết quả ấn tượng qua các cuộc thử nghiệm va chạm, đảm bảo chất lượng an toàn và khoang hành lý rộng rãi, linh hoạt hơn. Tại triển lãm New York Auto Show 2014, phiên bản Sedona mới được ra mắt công chúng với những đột phá vượt qua khuôn khổ của một chiếc xe 7 chỗ thông thường. Các chuyên gia ô tô lúc ấy đã bất ngờ vì Kia Sedona 2015 sở hữu thiết kế lịch lãm và tinh tế nhưng vẫn giữ được không gian rộng rãi vốn có. Đây được đánh giá là một trong mười mẫu xe có nội thất tốt nhất năm 2015 và hiện là mẫu xe bán chạy hàng đầu tại một trong những thị trường được xem khó tính nhất thế giới như Mỹ.

Tại thị trường Việt Nam, sau gần ba năm xuất hiện, Kia Sedona đã trở thành lựa chọn hàng đầu và giữ vững ngôi vị của mình trong phân khúc xe gia đình đa dụng 7 chỗ cao cấp cỡ lớn. Tính đến nay, tổng lượng xe Kia Sedona giao đến tay người tiêu dùng Việt Nam đã đạt xấp xỉ 5.100 chiếc, vượt xa so với các đối thủ như Honda Odyssey hay Toyota Sienna. Kia Sedona nâng cấp mới 2018 được phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản Platinum G, Platinum D và Luxury với bảy màu sắc khác nhau.

Ngoại thất của Sedona mới không có nhiều thay đổi song hãng xe Hàn Quốc cũng đã chau chuốt một số chi tiết quan trọng và bổ sung thêm vài công nghệ hiện đại, qua đó đủ để người tiêu dùng hài lòng hơn. Ở phiên bản này, hệ thống đèn pha công nghệ LED được cải tiến cao cấp, hiện đại hơn đèn HID trước đó, mang đến hiệu quả chiếu sáng vượt trội hỗ trợ người sử dụng lái xe an toàn.

Phần đuôi xe của Kia Sedona phiên bản mới cũng được thiết kế tinh tế với phần kính đen vuốt từ cửa hông tới kính cốp sau tạo cảm giác hài hòa và sang trọng.

Nếu như ngoại thất không có quá nhiều khác biệt so với các mẫu MPV ở phân khúc thấp hơn thì khoang nội thất và các trang bị công nghệ lại cho thấy khác biệt rõ ràng về “đẳng cấp”. Kia Sedona mới được thiết kế có cửa hông trượt điện và cốp sau đóng mở điện thông minh. Kia đã thay đổi hệ thống này trên Sedona mới từ tính năng 1 chạm để mở 2 cửa trượt thì này chỉ cần nhấn 1 nút đơn giản hơn.

Khoang nội thất của Sedona rộng rãi cùng nhiều chi tiết được bổ sung và nâng cấp. Vô-lăng được bọc da và ốp gõ. Ghế lái chỉnh điện 12 hướng tiêu chuẩn có nhớ vị trí ghế lái cùng ghế phụ chỉnh điện 8 hướng. Xe trang bị hệ thống điều hòa 2 dàn lạnh với 3 vùng khí hậu độc lập và cửa gió được thiết kế tại tất cả các vị trí.

Động cơ trên Kia Sedona mới cũng được tinh chỉnh nhằm đem lại hiệu suất vận hành tốt hơn. Trong đó, phiên bản trang bị động cơ diesel 2.2 lít đạt công suất cực đại 197 mã lực, tăng thêm 7 mã lực so với trước. Phiên bản trang bị động cơ xăng 3.3 lít đạt công suất cực đại 266 mã lực và mô-men xoắn cực đại 318 Nm. Hai phiên bản trang bị động cơ diesel đều đi kèm hộp số tự động 8 cấp trong khi phiên bản trang bị động cơ xăng sử dụng hộp số tự động 6 cấp.

Bên cạnh các trang bị tiêu chuẩn sẵn có ở các phiên bản trước bao gồm hệ thống cảnh báo điểm mù BSD, cân bằng điện tử, 6 túi khí và cảm biến lùi trước/sau, Kia Sedona mới còn được trang bị thêm hệ thống phanh tay điện tử và chế độ giữ phanh tự động (Auto Hold) nhằm nâng cao mức độ an toàn cho người sở hữu. Cùng với các trang bị an toàn khác như hệ thống cân bằng điện tử ESP, hệ thống túi khí và camera lùi, Kia Sedona mới nằm trong danh sách những mẫu xe cỡ lớn đạt chuẩn 5 sao an toàn hàng đầu và liên tiếp nhận các giải thưởng an toàn uy tín như JD Power APEAL Awards, 2017 Top Safety Pick, 5-Star Safety Ratings NHTSA…

Một trong những điểm mạnh giúp Kia Sedona vượt xa các đối thủ về doanh số chính là giá bán. Tại thị trường Việt Nam, Sedona phiên bản máy xăng Platinum G có giá bán lẻ khuyến nghị 1,429 tỷ đồng; phiên bản máy dầu Platinum D có giá 1,209 tỷ đồng; phiên bản máy dầu Luxury có giá 1,129 tỷ đồng. Các mức giá này đều thấp hơn hàng trăm triệu đồng so với giá bán lẻ của 2 mẫu xe cạnh tranh trực tiếp là Honda Odyssy và Toyota Sienna.