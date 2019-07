Cặp đôi BMW Motorrad C400 X và C400 GT chính thức ra mắt thị trường Việt

(Dân Việt) BMW Motorrad Việt Nam chính thức giới thiệu bộ đôi xe tay ga phân khối lớn hoàn toàn mới là BMW C400 X và C400 GT. Đây cũng là một trong rất ít thương hiệu tại Việt Nam tiên phong trong phân khúc tay ga phân khối lớn.

Bộ đôi BMW C400 X và C400 GT chính thức về Việt Nam

Không phải lần đầu thương hiệu BMW Motorrad giới thiệu dòng xe tay ga phân khối lớn tại thị trường trong nước. Nhưng đây chính là lần đầu tiên mà hãng giới thiệu dòng xe tay ga cao cấp này đến với khách hàng Việt Nam sau khi ba hãng BMW, MINI và BMW Motorrad được THACO phân phối.

Nếu như trước đây, phân khúc tay ga phân khối lớn cao cấp của BMW Motorrad chỉ có mỗi hai cái tên là C650 GT và C600 S và đi kèm mức giá lên đến hơn 700 triệu đồng và rất khó tiếp cận khách hàng đam mê xe. Được biết thời gian ấy chỉ có tầm khoảng hơn 12 chiếc chia đều cho hai dòng được bán ra trên cả nước.

Thiết kế yên xe bề thế phù hợp với cánh mày râu

Nhờ nắm bắt được thị hiếu và thị phần xe tay ga cao cấp ở phân khúc dưới 600 phân khối còn chưa được đẩy mạnh, BMW Motorrad Việt Nam đã giới thiệu bộ đôi trong gia đình C của mình chính là C400 GT và C400 X. Hai cái tên này xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2017 và nhận được nhiều lời nhận xét tốt và đánh giá cao của giới chuyên môn.

Tại Việt Nam, bộ đôi BMW C400 X và GT sẽ cạnh tranh trực tiếp với các tên tuổi như: Honda SH 300i, KYMCO AK550 được nhập khẩu chính hãng và Yamaha TMax thường được đưa về theo đơn đặt hàng và nhập khẩu thông qua các kênh tư nhân.

Điểm khác biệt đầu tiên dễ nhận ra giữa 2 mẫu tay ga này là phần đầu xe. Cả hai phiên bản đều sử dụng đèn pha LED hiện đại và có chế độ đèn pha tự động thông minh. Phần đầu của C 400 X có cụm đèn pha được thiết kế tương tự với dòng Adventure mới 750GS, trong khi đó C 400 GT lại mang phong cách của những chiếc xe hơi thể thao của BMW. Tất cả hệ thống đèn trên 2 mẫu xe này đều là dạng LED.

Mặt trước với cụm đèn LED sắc sảo

BMW C400 X và C400 GT sở hữu nhiều tính năng hiện đại tương tự các dòng xe đầu bảng của BMW như hệ thống sưởi ấm tay lái và yên xe, hệ thống loa giải trí... Các chức năng này có thể được kích hoạt thông qua các nút nhấn trên hai cụm điều khiển bên tay lái. Ngoài ra, ở phiên bản C 400 GT người lái có thể điều chỉnh độ lên xuống nhằm tăng giảm chiều cao của kính chắn gió trước, còn trên C 400 X kính chắn gió được gắn cố định vào xe.

Bộ đôi C400 GT và C400 X sở hữu kích thước tổng thể lần lượt là của C 400 X và C 400 GT dài x rộng là 2.210 x 835 mm, riêng ở phiên bản X chiều cao sẽ là 1.305mm thấp hơn so với chiều cao 1.437mm trên chiếc GT. Khối lượng của phiên bản X cũng nằm ở mức 204 kg và phiên bản GT sẽ là 212 kg.

Đồng hồ hiển thị trên bộ đôi BMW C là loại màn hình TFT 6,5 inch đa sắc. Người lái và người ngồi sau có thể kết nối với điện thoại thông minh qua ứng dụng BMW Motorrad Connected App để hiển thị tình trạng hoạt động của xe cũng như điều khiển các phương tiện giải trí của xe thông qua điện thoại.

Yên xe thiết kế dạng tầng với kích thước lớn phù hợp cho những người có chiều cao và cân nặng ngoại cỡ. Vị trí người ngồi sau khá cao và có phần nhô lên phía sau giúp cố định vị trí cột sống giúp việc vận hành trong khoảng thời gian dài được tốt hơn. Dù là mẫu xe chỉ có 350 phân khối nhưng vị trí yên người lái có chiều cao 775mm, độ cao này phù hợp với những người có chiều cao trên 1m7.

Đặc biệt, phía dưới yên xe là cốp chứa đồ có kích thước khá lớn. Cốp đồ có thể mở rộng thêm để có thể chứa vừa nón bảo hiểm full-face cỡ lớn chỉ bằng một nút nhấn bên trong cốp, đây là công nghệ Flex Case độc quyền của BMW. Phía trước xe cũng được trang bị hai hộc chứa đồ nhỏ.

Xe được trang bị bộ mâm có kích thước lệch, ở phía trước đường kính 15 inch và phía sau có kích thước 14 inch và đi kèm hệ thống phanh đĩa đôi trước 265mm và đĩa đơn 265mm ở phía sau. Hệ thống chống bó phanh ABS 2 kênh cùng với hệ thống chống trượt bánh ASC là trang bị tiêu chuẩn trên C400 X và C400 GT.

Nắp bình xăng được đặt ngay phía dưới vị trí để chân, dung tích bình xăng 12,8 lít cho phép xe có thể di chuyển với quãng đường hơn 300km. Theo như BMW Motorrad công bố, mức tiêu hao nhiên liệu của 2 mẫu xe này là 3,5 lít/100 km.

Bộ đôi BMW C400 X và GT được trang bị khối động cơ xy-lanh đơn, 350 phân khối, làm mát bằng dung dịch, cho công suất 34 mã lực tại vòng tua 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn đạt 35Nm tại 6.000 vòng/phút. Xe có khả năng đạt được tốc độ tối đa lên đến 140 km/h.

Hiện BMW Motorrad Việt Nam đang phân phối phiên bản C 400 X với hai mức giá 289 và 299 triệu đồng số tiền 10 triệu chênh lệch này chính là hai option sưởi tay và sưởi ghế để khách hàng lựa chọn. Còn đối với phiên bản GT sẽ có hai mức giá bán từ 319 triệu đồng. C 400 X hiện có hai tùy chọn màu sắc là Xanh – Zenith Blue metallic và Đen – Black Storm metallic và C 400 GT có ba màu là Xám – Moonwalk Grey metallic, Trắng – Alpine White và Đen – Black Storm metallic

Với mức giá như vậy, bộ đôi xe BMW Motorrad hứa hẹn sẽ cạnh tranh và ngang cơ với đối thủ đáng chú nhất chính là Honda SH300i, dù không quá chênh lệch nhiều tiền nhưng lại sở hữu nhiều công nghệ vượt trội và đặt biệt đây là thương hiệu đến từ Đức.