Chevrolet Blazer 2019, crossover mới giá từ 30.000 USD

Blazer được định vị giữa 2 mẫu xe cùng trong “nhà” Chevy là Equinox và Traverse nhưng thấp hơn đôi chút so với các đối thủ Ford Edge và Nissan Murano.

Xe có thiết kế cơ bắp và bề thế. Các đường gân nổi dứt khoát và táo bạo tạo nên một chiếc crossver 5 chỗ ngồi đầy hấp dẫn như một vận động viên.

Lưới tản nhiệt mở rộng, cụm đèn pha HID và dải đèn LED ban ngày thiết kế ở vị trí cao tạo cảm giác thoải mái cho Blazer khi vận hành vào ban đêm.

Khoang nội thất thiết kế kiểu thể thao và có đôi nét ảnh hưởng từ mẫu xe trứ danh Camaro SS. Điểm nhấn ở khu vực trung tâm là hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 8 inch. Đáng chú ý là hệ thống này có khả năng tương thích với cả hệ điều hành Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống kết nối mạng 4G LTE với Wi-Fi Hotspot và điều hòa tự động 2 vùng đi kèm cửa gió hàng ghế sau.

Xe trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama, không gian rộng rãi, các cửa gió điều hòa hình tròn màu đỏ đem lại cảm giác thú vị. Ngay ở phiên bản tiêu chuẩn cũng được trang bị các chức năng như hộc găng tay khóa điện tử, mở cửa/khởi động máy không chìa, chế độ lái dành riêng cho các tài xế tuổi vị thành niên, tính năng nhắc nhở cha mẹ kiểm tra ghế sau trước khi rời xe, camera lùi HD, hàng ghế sau trượt tùy chỉnh và ghế lái chỉnh cơ 6 hướng.

Chevrolet Blazer có 2 tùy chọn động cơ. Trong đó, phiên bản sử dụng động cơ xăng dung tích 2.5 lít cho công suất cực đại 193 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm; phiên bản sử dụng động cơ xăng V6 dung tích 3.6 lít cho công suất cực đại 305 mã lực và mô-men xoắn cực đại 365 Nm. Xe trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian ly hợp kép tiên tiến. Đáng chú ý là cả hai động cơ này đều cùng đi kèm hộp số tự động 9 cấp cùng công nghệ Start/Stop.

Tại thị trường Mỹ, phiên bản tiêu chuẩn Blazer L có giá bán lẻ từ 30.000 USD, tương đương gần 700 triệu đồng. Giá bán lẻ của các phiên bản cao cấp hơn hiện chưa được công bố giá. Chevrolet Blazer thực sự là một mẫu xe hấp dẫn. Tuy nhiên, khả năng mẫu xe này được đưa về Việt Nam là không cao, một phần do những thay đổi trong quản lý của GM tại Việt Nam. Nhưng một lý do quan trọng hơn là nếu nhập khẩu từ Mỹ, giá của Blazer sẽ bị đội lên cao do thuế nhập khẩu cao khiến khả năng cạnh tranh với các mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia trở nên yếu ớt.