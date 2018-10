Đánh giá Volkswagen Tiguan Allspace: Người bạn đường tháo vát

(Dân Việt) Bạn cần một chiếc SUV 7 chỗ để cùng gia đình khám phá mọi miền tổ quốc vừa thoải mái, an toàn lại vừa cao cấp? Volkswagen Tiguan Allspace 2018 hẳn sẽ là một lựa chọn nhiều ưu thế.

Tiguan Allspace 2018 có thiết kế đủ sang trọng nhưng không cần quá nâng niu.

Với những tín đồ của dịch chuyển, với những gia đình hay một nhóm bạn thích cùng nhau khám phá mọi miền tổ quốc thì một chiếc SUV đương nhiên sở hữu nhiều lợi thế.

Tất nhiên, một chiếc MPV hay thậm chí một chiếc sedan vẫn có thể xuyên rừng, nhưng nguy cơ bị mắc kẹt khi gặp những tình huống giao thông hiểm trở luôn hiển hiện trước mắt. Hoặc nếu có, các thành viên tham gia hành trình sẽ phải vất vả để… trợ giúp chiếc xe vượt qua khó khăn.

Vậy thì, một chiếc SUV cho những hành trình trải nghiệm rõ ràng là lựa chọn hợp lý. Thế nhưng, vẫn còn những băn khoăn cần được giải quyết triệt để. Khi các thành viên cần hưởng thụ trong mỗi hành trình, một chiếc SUV đơn giản chỉ là có khoảng sáng gầm xe lớn, khả năng vượt địa hình vượt trội là không đủ, mà nó nên là một chiếc SUV cao cấp.

Vậy thì, tiêu chí tiếp theo sẽ là một chiếc SUV cao cấp. Tuy nhiên, khi đưa một chiếc SUV hạng sang bóng bẩy và đỏng đảnh vào những gian nan, tâm lý xót xa sẽ rất khó tránh khỏi.

Cuối cùng, hãy thử tìm hiểu chiếc SUV 7 chỗ ngồi Volkswagen Tiguan Allspace 2018 xem sao.

Người bạn đường tháo vát

Những tín đồ dịch chuyển luôn có xu hướng tìm cho mình những người bạn đồng hành đủ tháo vát để cùng nhau vượt qua những trắc trở trên mỗi hành trình. Nếu người bạn đường đó là một chiếc xe, theo đánh giá của người viết, Tiguan Allspace đáp ứng được nhu cầu đó.

Allspace là phiên bản kéo dài của mẫu Tiguan 5 chỗ ngồi. Xe có chiều dài tổng thể 4.701 mm, rộng 1.839 mm và cao 1.674 mm. Việc kéo chiều dài xe tăng thêm 268 mm giúp Tiguan Allspace trở thành một chiếc xe 7 chỗ thực thụ chứ không phải là một chiếc 5+2 kiểu tận dụng. Bởi vậy, không gian trong xe đủ để 7 người ngồi thoải mái, nhất là hàng ghế thứ 3.

Tiguan Allspace không phải là một chiếc SUV thuần cho off-road, nhưng với khoảng sáng gầm xe 200 mm, chiếc xe vẫn hoàn toàn có thể bất chấp nhiều loại địa hình khác nhau.

Không phải một chiếc off-road "thuần chủng" song Tiguan Allspace 2018 vẫn dư sức vượt qua những khó khăn.

Người viết đã dùng Tiguan Allspace thực hiện một hành trình xuyên vùng núi Tây Bắc qua 2 tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Trên những chặng đèo dốc bao gồm cả những khúc cua tay áo, Tiguan Allspace vượt qua một cách nhẹ nhàng.

Khung xe liền khối với thiết kế kết cấu thép chịu lực là một điểm mạnh để tạo nên độ vững chãi cho Tiguan Allspace ở những khúc cua gắt hoặc điều kiện đường mấp mô.

Ngoài các trang bị an toàn tiêu chuẩn thì Tiguan Allspace còn có các hệ thống an toàn tối đa khác như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), chống trược khi tăng tốc (ASR), ổn định thân xe điện tử (ESC), phanh đỗ chống trôi xe (Auto-Hold), hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ECO start/stop tái tạo năng lượng phanh, hệ thống kết nối ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX, túi khí hàng ghế trước, túi khí hông hàng ghế trước và túi khí rèm, cảnh báo áp suất lốp giúp phát hiện vấn đề xịt lốp khi xe đi tốc độ cao trên xa lộ.

Là một chiếc xe Đức thực thụ và Tiguan Allspace cũng được xếp cạnh nhiều mẫu SUV hạng sang khác. Chính điều này sẽ ít nhiều đem đến cảm giác hụt hẫng khi lần đầu cầm lái Tiguan Allspace.

“Ồ, chiếc xe này yếu vậy!” Đó là cảm giác bất chợt xâm lấn người viết khi vào số và đạp mạnh chân ga tại điểm đầu tuyến cao tốc Hà Nội – Lào Cai. Khối động cơ tăng áp 2.0 lít với công suất cực đại 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm không hề cho Tiguan Allspace sức bật vọt thường thấy của một chiếc xe cao cấp đến từ nước Đức.

Ngay cả khi chuyển sang chế độ thể thao cùng sự hỗ trợ của hộp số DSG 7 cấp, chiếc xe vẫn không hề cho cảm giác “hỗ” khi đạp chân ga sát sàn giống như các mẫu xe đồng hương như Mercedes GLC hay “anh em” trong “nhà” Volkswagen là Audi Q5.

Sẽ có chút hụt hẫng khi cầm lái Tiguan Allspace 2018 trên đường cao tốc, nhất là khi đem so sánh với một vài chiếc SUV hạng sang.

Tuy nhiên, với cảm nhận riêng của người viết, khả năng bắt tốc của Tiguan Allspace là vừa đủ để cảm nhận sức mạnh và mong muốn thoát khỏi những tình huống nguy hiểm. Đặc biệt, đối với một chiếc SUV 7 chỗ thì việc điều chỉnh tỷ số truyền khiến cho chiếc xe “hiền” hơn một chiếc sedan truyền thống là điều cần thiết. Một cú đạp mạnh chân ga đủ để chiếc xe lao lên mà không gây cảm giác hụt hẫng với những hành khách ngồi hàng ghế sau.

Bỏ chặng cao tốc lại phía sau, những cung đường tỉnh lộ hoặc quốc lộ ít nhiều đã xuống cấp mới thực sự là nơi Tiguan Allspace thể hiện giá trị của mình.

Đối diện với những khúc cua gắt và những đoạn đường lổn nhổn đá bằng nắm tay, Tiguan Allspace như một người đàn ông khỏe mạnh và trưởng thành cứ điềm tĩnh giải quyết từng khó khăn một cách nhẹ nhàng.

Lúc này, cảm giác về độ trễ của chân ga đã hoàn toàn được xóa bỏ. Một khúc cua gắt khi xuống dốc kèm theo mặt đường bị cày xới bởi mưa rừng luôn đòi hỏi người cầm lái phải thực sự khéo léo để người ngồi ghế sau không rơi vào trạng thái say xe hoặc mệt mỏi. Với Tiguan Allspace, người cầm lái xử lý dễ dàng hơn, không hề có cảm giác căng thằng. Chỉ cần rà phanh để hãm tốc độ, đánh lái một cách nhẹ nhàng, sự ổn định của thân xe và sự điềm tĩnh của hệ truyền động giúp cho hành khách trong xe không hề có cảm giác mình đang phải vượt qua một thách thức.

Hay dù là một con dốc lớn, chiếc xe vẫn vượt qua nhẹ nhàng mà không phải quá vội vàng, căng thẳng.

Quẳng gánh lo đi để hưởng thụ

Có thể với một số người, việc chi ra gần 1,7 tỷ đồng để mua về một chiếc SUV 7 chỗ… cận sang như Tiguan Allspace là một điều gì đó bất hợp lý. Nhưng thực tế, không phải ngẫu nhiên mà đôi khi, Tiguan Allspace được xếp cạnh tranh với các mẫu SUV hạng sang cùng cỡ thay vì cạnh tranh với các mẫu SUV phổ thông.

Tiguan Allspace có nhiều nét thiết kế thừa hưởng từ mẫu xe “anh em” Audi Q7. Nếu che kín xung quanh, hẳn sẽ không ít người lầm tưởng đó là Audi Q7 chứ không phải chiếc xe nào khác.

Nhìn bề ngoài, thiết kế của Tiguan Allspace không bóng bẩy và chải chuốt như các mẫu SUV hạng sang khác. Điều này với một số người tiêu dùng, có thể lại là một điểm mạnh.

Tiguan Allspace đem lại cảm giác về một chiếc SUV rắn rỏi và mạnh mẽ. Mọi chi tiết đều cân đối và cho thấy cảm giác “bất chấp”, sẵn sàng vượt qua thử thách của Tiguan Allspace. Chính điều này giúp cho chủ sở hữu sẵn sàng đưa Tiguan Allspace vượt qua những điều kiện giao thông hiểm trở chứ không còn cảm giác rón rén về việc đem chiếc xe 1,7 tỷ đồng đi xuyên rừng.

Tiguan Allspace 2018 không cho thấy cảm giác e ngại khi phải đối mặt với những hành trình khó khăn.

Ở phía trong, cảm giác “cận sang” của Tiguan Allspace càng rõ nét hơn. Các chi tiết nội thất đều được chế tác từ những vật liệu cao cấp. Xe trang bị ghế bọc da cao cấp chỉnh điện tích hợp sẵn chức năng massage. Màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 8 inch đa chức năng kết nối Composition Media, Bluetooth, USB và kết nối App-connect. Gương chiếu hậu chỉnh, gập và sưởi điện, tích hợp đèn LED báo rẽ.

Khoang nội thất đủ sang trọng để hưởng thụ không thua kém gì một chiếc SUV hạng sang.

Hệ thống âm thanh giải trí 8 loa cao cấp sẽ giúp người ngồi trong xe thoải mái hưởng thụ cả một hành trình. Xe trang bị điều hóa khí hậu 3 vùng, có cụm điều chỉnh riêng cho hàng ghế phía sau. Vô-lăng điều chỉnh 4 hướng, tự thu lại khi va đập. Cốp sau đóng mở bằng điện với chức năng đá cốp giúp người dùng rảnh tay khi cần mang vác hành lý.

Ngồi trong xe, cảm giác êm ái và tĩnh lặng không thua kém gì một chiếc SUV hạng sang. Các chi tiết cũng được sắp xếp một cách hợp lý và tinh tế pha lẫn giữa kiểu tỉ mỉ của người Nhật trên một chiếc Lexus với tính khoa học của người Đức trên một chiếc Audi.

Nếu cần một người bạn đường tháo vát và biết "chiều chuộng" thì Tiguan Allspace 2018 là một lựa chọn ưu thế.

Với Tiguan Allspace, những băn khoăn và lo lắng giữa việc lựa chọn một chiếc SUV truyền thống để tha hồ “bỗ bã” hay một chiếc SUV hạng sang để vừa hưởng thụ vừa phải “rón rén” đã không còn nữa. Vấn đề còn lại với người tiêu dùng là chi ra gần 1,7 tỷ đồng để sở hữu mà thôi.