Ngắm 2019 Yamaha YZF-R25 tầm giá trên 115 triệu đồng gây sốt giới trẻ

Kết nối với sự kiện kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt Yamaha YZF-R1, Yamaha Nhật Bản đã trình diện Yamaha YZF-R25 và YZF-R3. Trong đó YZF-R3 nhằm tới thị trường châu Âu, Mỹ và các thị trường khác, còn YZF-R25 dành cho thị trường Malaysia.

Đáng chú ý có rất nhiều thay đổi căn bản được thực hiện trên Yamaha YZF-R25, nổi bật là ở vùng thân xe và các đồ trang bị của xe.

Yamaha cho biết tốc độ tối đa của 2019 YZF-R25 giờ đây đạt nhanh hơn 8 km/h so với mẫu xe thế hệ trước. Điều đó có được là do phiên bản 2019 YZF-R25 này sử dụng thân xe khí động học giúp xe đạt chỉ số Cd.A chỉ 0.323, thấp hơn so với 0.347. Ảnh 2019 YZF-R25 màu đen.

Hệ thống treo trước gồm bộ phuộc lồng đảo chiều không tùy chỉnh với chạc ba loại nhôm tương tự như R1/R1M.

Đèn pha LED.

2019 Yamaha YZF-R25 bản màu đỏ.

Sức mạnh xe đến từ bộ động cơ đôi xy-lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, sản sinh công suất tối đa 35.5 mã lực tại 12.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 22.6 Nm tại 10.000 vòng/phút.

Đèn pha nhìn lớn và mạnh mẽ.

Nạp nhiên liệu cho xe là hệ thống phun xăng điện tử EFI. Nhìn 2019 Yamaha YZF-R25 cho thấy thân xe mô phỏng theo đàn an YZF-R1 và YZF-R1M nên rất chất và ngầu.

Cụm đồng hồ xe với màn hình LCD hoàn toàn, có đèn báo thời gian.

Chưa rõ dung tích bình xăng bao nhiêu nhưng nhìn vô cùng cơ bắp.

Trọng lượng khô của xe nặng 166 kg.

Phanh xe gồm phanh đĩa thủy lực đơn cho cả bánh trước và sau, có tùy chọn ABS (chống bó cứng phanh).

Chỗ để chân.

Mặt trước nhìn rất thể thao.

Xe có ba màu tùy chọn gồm màu xanh đua, màu đen và đỏ. Ảnh bản màu đen.

Bản màu xanh đua.

Bản màu đỏ.

Cũng chưa rõ 2019 Yamaha YZF-R25 khi nào về đại lý và giá bán bao nhiêu. Tuy nhiên, 2018 Yamaha YZF-R25 hiện ở Malaysia có giá chừng 20.630 RM (115,7 triệu VNĐ).

Với những cải tiến, phiên bản 2019 có thể niêm yết giá nhỉnh hơn mức giá 115,7 một chút.