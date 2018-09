Siêu xe chống đạn mới của Tổng thống My lần đầu lộ diện

Từ năm 2013, thương hiệu xe sang Cadillac của tập đoàn General Motors đã tập trung nguồn lực để phát triển chiếc siêu limousine bọc thép chống đạn mới dành cho Tổng thống Donald Trump. Mãi đến tháng 1/2016, những chiếc limousine phiên bản thử nghiệm mới bị bắt gặp trên đường.

Mới đây, "pháo đài di động" này đã lộ diện lần đầu tiên trước công chúng Mỹ. Trước đó, vào hồi cuối tháng 4/2018, đã có thông tin về việc chiếc limousine bọc thép chống đạn mới được giao cho mật vụ Mỹ.

Chiếc siêu xe limousine Cadillac mới của ông Trump cũng được gọi bằng cái tên thân mật là "The Beast", tương tự chiếc cũ phục vụ cựu Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, so với phiên bản "The Beast" cũ, chiếc limousine này sở hữu thiết kế hiện đại hơn.

Thương hiệu Cadillac đã áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới cho chiếc xe limousine bọc thép chống đạn của ông Trump. Cụm đèn pha của chiếc limousine này dường như lấy từ dòng SUV hạng sang Cadillac Escalade. Lưới tản nhiệt lại cho thấy định hướng thiết kế mới của Cadillac vốn đã lần đầu tiên được giới thiệu trên mẫu xe concept Escala vào 2016.

Tương tự "The Beast" cũ, xe cũng được bọc thép bên ngoài. Dự đoán, "pháo đài di động" này cao khoảng hơn 1,8 m và vẫn sử dụng cấu hình ghế 2+3+2 bên trong nội thất. Xe được phát triển dựa trên khung gầm xe tải hạng nặng GMC TopKick. Do đó, chiếc limousine này sở hữu trọng lượng lên đến 6.804 - 9.071 kg.

Hiện chưa rõ chiếc limousine này sử dụng động cơ nào. Chỉ chắc chắn rằng, động cơ phải rất mạnh mẽ để kéo "pháo đài di động" này trên đường. Tuy không được hé lộ nhưng công nghệ trên chiếc limousine chống đạn phiên bản mới này cũng được cho là tiên tiến hơn "người tiền nhiệm".

Trong thời gian tới, chiếc limousine The Beast mới sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đưa Tổng thống Mỹ từ chuyên cơ Không lực 1 đến địa điểm cuối cùng trong những chuyến công du. Theo tin đồn, sẽ có tổng cộng 12 chiếc limousine tương tự được chế tạo dưới bản hợp đồng trị giá 15,8 triệu USD giữa mật vụ Mỹ và tập đoàn GM.