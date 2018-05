14 dấu hiệu trên mặt 'tố' sức khỏe 'xuống dốc' nghiêm trọng

14 dấu hiệu trên mặt 'tố' sức khỏe 'xuống dốc' nghiêm trọng

(Dân Việt) Chỉ cần tinh tế và quan sát kỹ các thay đổi trên mặt, bạn có thể phát hiện sớm những bất thường của sức khỏe.

Cằm lẹm

Cằm lẹm thường được coi là biểu hiện của lão hóa. Tuy nhiên, cằm lẹm đôi khi cũng xuất phát từ gen di truyền. Một nguyên nhân khác dẫn đến cằm lẹm là do hội chứng Pierre Robin và hội chứng Treacher Collins gây ảnh hưởng đến đường thở.

Lông mọc trên mặt

Lông mọc ở những nơi không muốn là nỗi phiền toái của chị em. Nếu bạn bị mọc lông nhiều ở mặt hoặc lông mọc ở bất cứ vị trí nào cũng không hẳn đã tốt cho sức khỏe. Nếu lông xuất hiện màu tối, cứng có thể do hirustism. Đây là chứng rậm lông do ảnh hưởng của nội tiết tố nam androgen.

Đổi màu da

Sự thay đổi màu da không phải là hiếm gặp. Nhiều người thường kiểm tra máu khi thấy sự nhợt nhạt. Tuy nhiên, nếu tình trạng da nhợt nhạt ở một số khu vực như mặt, các chi, bạn nên đi khám ngay lập tức. Da có màu tái hay nhợt nhạt là biểu hiện của thiếu máu, oxy trong máu thấp hoặc số lượng hồng cầu giảm. Tuy nhiên, đôi khi các vấn đề này do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nhiệt độ quá lạnh hoặc huyết áp rất thấp.

Môi nứt nẻ

Vào mùa đông, chúng ta thường gặp vấn đề khó chịu là môi nứt nẻ. Tuy nhiên, đôi môi nứt nẻ có thể là biểu hiện của vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Môi nứt nẻ kéo dài có thể do viêm da môi hay herpes gây ra. Theo các bác sĩ, viêm da ở môi có thể do bệnh viêm môi tróc vảy cheilitis có thể dẫn đến ung thư. Còn virus Herpes có thể gây ra các vết loét đỏ xung quanh môi và bong tróc, khó chịu.

Nốt ruồi

Nốt ruồi mọc trên da thường không có hại với cơ thể. Tuy nhiên, nếu bạn thấy một nốt ruồi đột nhiên xuất hiện, hình dạng không đối xứng, có lông mọc ở trên và màu sắc khác thường, đường kính hơn 6mm phải đi khám. Bởi, trong trường hợp này, nốt ruồi có thể là dấu hiệu của ung thư.

Loét quanh môi và mũi

Với nhiều người, đột nhiên xuất hiện vết loét ở quanh môi và mũi. Đây có thể là vết loét do virus Herpes loại 1 gây ra. Mặc dù, bạn có thể điều trị nhưng chúng có thể xuất hiện trở lại. Theo các bác sĩ, vết loét do Herpes gây ra sẽ xuất hiện khi bạn có sức khỏe kém, đề kháng yếu, căng thẳng quá mức. Nếu các vết loét không tồn tại quá lâu và sớm khỏi sẽ không đáng lo. Còn vết loét kéo dài 1-3 tuần, lớn bất thường thì nên đi khám.

Liệt mặt

Liệt mặt là vấn đề khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Vấn đề này còn được gọi là liệt Bell hay tê liệt dây thần kinh mặt hoặc dây thần kinh ngoại biên. Khi bị liệt mặt, bệnh nhân không thể cử động được mặt hoặc đau đớn ở hàm hoặc tai.

Da khô

Da khô có nguyên nhân do việc chăm sóc hàng ngày, thời tiết hoặc dưỡng ẩm không đủ. Tuy nhiên, đôi khi bạn không nên thờ ơ với hiện tượng này. Đây có thể là dấu hiệu của ăn uống không đủ chất, cường giáp, hoặc bệnh tiểu đường.

Bọng mắt

Đôi mắt bị sưng có thể cảnh báo bạn thức khuya hoặc thiếu ngủ. Do đó, bản thân phải thay đổi để ngủ đúng giò. Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn có thể do do tích tụ chất lỏng dư thừa, dị ứng hoặc hàm lượng muối cao trong cơ thể.

Hơi thở

Hơi thở có mùi hôi có thể dấu hiệu của vệ sinh răng miệng kém. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu của răng và tim không khỏe. Nghiên cứu năm 2010 của các nhà khoa học Anh phát hiện những người chăm chỉ đánh răng sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Với những người đánh răng không thường xuyên sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 70% so với những người chải răng 2 lần/ngày.

Mụn trứng cá

Mụn trứng cá mọc trên mặt do chất nhờn trên da mặt. Mụn trứng cá nằm ở trên hoặc xung quanh hàm dưới có thể là do stress, thay đổi nội tiết tố từ vitamin B, thuốc chống trầm cảm, thuốc tránh thai. Các mụn này có thể có màu đỏ, cứng kèm mủ trên bề mặt. Ở nữ giới, dấu hiệu này có thể do hội chứng buồng trứng đa nang.

Tai

Nhiều người cho rằng tai ngứa là do ráy tai bên trong. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng vùng tai hoặc dị ứng gây ra. Nếu tai bị ngứa nghiêm trọng có thể do bệnh chàm, vẩy nến và cần thăm khám sớm.

Tóc

Tóc có thể thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, không phải ai cũng có may mắn sở hữu mái tóc đẹp, bóng. Đây hoàn toàn không phải do di truyền. Tóc dễ gãy và bạc có thể là dấu hiệu của ăn uống không đủ chất, thiếu nước hoặc do tác động của hóa chất, hoặc do vấn đề tuyến giáp.