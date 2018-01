Chuyển mùa, nguy cơ thiếu thuốc Salbutamol chữa hen suyễn, viêm phế quản

(Dân Việt) Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa cho biết, theo thông tin từ Sở Y tế Đồng Tháp, Đồng Nai, Trà Vinh... một số công ty sản xuất trong nước đã trúng thầu cung ứng thuốc có chứa Salbutamol cho các cơ sở điều trị trong tỉnh nhưng hiện nay không đủ cung ứng.

Thuốc có chứa Salbutamol là thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu của Tổ chức Y tế thế giới với chỉ định trong điều trị hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và chống đẻ non. Theo phản ánh và thực tiễn triển khai hậu kiểm của Bộ Y tế và các Bộ ngành liên quan, trước đây, có hiện tượng nguyên liệu Salbutamol để sản xuất thuốc đã bị một số doanh nghiệp, cá nhân thuộc ngành khác sử dụng sai mục đích.

Từ cuối năm 2015 đến nay, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ NN và PTNT (Cục Thú y), Bộ Công An (Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường -C49) để thực hiện nhiều giải pháp trước mắt và lâu dài để ngăn chặn việc sử dụng nguyên liệu Salbutamol làm thuốc bị sử dụng sai mục đích làm chất tạo nạc trong chăn nuôi. Từ những tháng cuối năm 2016 đến nay các cơ quan chức năng không phát hiện trường hợp nào vi phạm.

Kết quả trên do Bộ Y tế đã tham mưu Quốc Hội, Chính Phủ để đưa nội dung quản lý các chất dùng làm thuốc nhưng bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực trong đó có Salbutamol vào Luật Dược 2016, Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8.5.2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thu hành Luật Dược có chế tài xử lý vi phạm cũng như phối hợp chặt chẽ với C49 và các đơn vị thanh tra, xử lý các doanh nghiệp bán không đúng đối tượng.

Trong thời gian qua, Cục Quản lý Dược thường xuyên chỉ đạo các Sở Y tế cũng như các Công ty sản xuất thuốc cung ứng cho bệnh viện trong cả nước về vấn đề cung cấp thuốc có chứa Salbutamol phục vụ nhu cầu điều trị bệnh của nhân dân.

Trao đổi với ông Lê Văn Hoàng (Giám đốc công ty Dược phẩm Vacopharm - Long An), cho hay: "Công ty đã trúng thầu cung ứng thuốc Salbutamol tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước. Tuy nhiên, do thuốc và nguyên liệu sản xuất thuốc Salbutamol hiện đã đưa vào danh mục phải quản lý đặc biệt dẫn đến việc cấp phép nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc Salbutamol đang bị gián đoạn do quy định mới về nhập khẩu nguyên liệu phải kiểm soát đặc biệt, chúng tôi đã gửi đơn hàng và có giải trình đến Cục Quản lý Dược để đề nghị xét duyệt. Mong sớm có sự chấp thuận từ phía Cục Quản lý Dược do việc gián đoạn trong cung cấp thuốc đến các cơ sở khám chữa bệnh sẽ ảnh hưởng đến uy tín nhà thầu của công ty chúng tôi trong các năm tiếp theo"

Đặc biệt, trong giai đoạn chuyển mùa nhu cầu sử dụng thuốc Salbutamol cho điều trị các bệnh đường hô hấp tăng cao... Các công ty sản xuất thuốc trong nước như Công ty Vacopharm, Dược Vĩnh Phúc, Dược Minh Dân... đang không có đủ thuốc Salbutamol để cung ứng theo các hợp đồng đã trúng thầu với các Sở Y tế, bệnh viện trong cả nước.