Đình chỉ, thu hồi mỹ phẩm, thuốc không đảm bảo chất lượng

(Dân Việt) Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản số 16323/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc mỹ phẩm Mai Thảo Mộc Nature Cosmetic do không đảm bảo chất lượng, không an toàn cho người sử dụng.

Sản phẩm này do Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mai Mai Phương, địa chỉ: Số 17D đường Nguyễn Hữu Cảnh, Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; Chi nhánh 01- Công ty TNHH sản xuất thương mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú sản xuất tại địa chỉ số 01, đường 19A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, P. An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Lý do thu hồi là do sản phẩm mỹ phẩm sản xuất không đảm bảo chất lượng, không an toàn cho người sử dụng.

Do vậy, Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mai Mai Phương phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm nêu trên và tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm này, gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định về cục trước ngày 15/10/2019.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế Đồng Nai phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mai Mai Phương theo quy định. Đồng thời, giám sát việc thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định và xử lý, xử phạt các tổ chức, cá nhân có vi phạm.

Cùng với đó, đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Trước đó, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cũng có công văn số 14936/ QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn bộ lô thuốc viên nén Sebemin do Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 nhập khẩu.

Cụ thể, thuốc viên nén Sebemin (Betamethason 0,25mg và d-Chlorpheniramin maleat 2mg), Số ĐK: VN-14320-11, Số lô: SDM1711, Ngày SX: 24/20/2017, HD: 23/10/2020, do Công ty Crown Pharm. Co Ltd (Korea) sản xuất, Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 (Phytopharma) nhập khẩu bị buộc đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn bộ lô thuốc vì lý do thuốc không đạt chỉ tiêu hàm lượng betamethasone và vi phạm chất lượng mức độ 2.

Mẫu thuốc do Viện Kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh lấy tại Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Kon Tum. Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 (Phytopharma) phối hợp cùng nhà cung cấp và phân phối thuốc thu hồi toàn bộ thuốc viên nén Sebemin không đáp ứng quy định; báo cáo tình hình nhập khẩu, phân phối lô thuốc về Cục Quản lý Dược trong thời hạn 18 ngày kể từ ngày ký công văn.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước, Y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thu hồi lô thuốc nén Sebemin không đạt chất lượng nêu trên, kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này. Xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.