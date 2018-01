Không để thiếu thuốc, tăng giá thuốc đột biến trong dịp Tết

(Dân Việt) Đó là một trong những chỉ đạo của Bộ Y tế tại Chỉ thị về đảm bảo công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vừa ban hành.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ thị, các bệnh viện, công ty dược phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải xây dựng và triển khai kế hoạch dự trị thuốc phục vụ phòng bệnh và chữa bệnh để đảm bảo cung ứng thuốc có chất lượng, giá cả hợp lý, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, tăng giá hàng loạt.

Cấp cứu Tết Nguyên đán 2017 tại Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh D.L)

Tổ chức các điểm bán thuốc chữa bệnh 24/24h, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết. Chú trọng bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ thuốc khi có yêu cầu phục vụ công tác cấp cứu hoặc phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh tay châm miệng, cúm, sốt xuất huyết…

Về công tác phòng chống dịch bệnh, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu Cục Y tế dự phòng chỉ đạo các địa phương tăng cường phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là cúm A (H7N9), Ebola, Mers- Cov, cúm A (H5N1), tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi, rubella, tiêu chảy do vi rút Rota....Các viện vệ sinh dịch tễ , Pasteur, Viện y tế công cộng TP.HCM trực tiếp chỉ đạo, tham gia công tác giám sát phát hiện sớm và xử lý triệt để ổ dịch, hướng dẫn các địa phương tăng cường giám sát chủ động, sẵn sàng đáp ứng chống dịch.

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu dù người bệnh trái tuyến hay không, các bệnh viện không được từ chối hoặc chậm trễ tiếp nhận bệnh nhân trong các trường hợp cấp cứu. Đối với các trường hợp không đúng tuyến cần phải xử lý cấp cứu ban đầu, qua giai đoạn nguy hiểm mới được chuyển đi các cơ sở y tế phù hợp tuyến điều trị. Tổ chức tốt việc vận chuyển người bệnh lên tuyến trên khi cần thiết.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện trung ương, bệnh viện được phân công chỉ đạo tuyến bảo đảm kế hoạch trực 24/24 giờ, lưu ý nhân lực và phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu do tuyến dưới chuyển lên, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật kịp thời do tuyến dưới chuyển khi có yêu cầu, chuẩn bị đủ số lượng máu, đảm bảo khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân trong trường hợp thương tích, tai nạn giao thông.

Đối với công tác khám chữa bệnh, ngoài việc trực 24/24 và đảm bảo nhân lực, thuốc men, trang thiết bị, phương tiện để kịp thời xử lý các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc, sinh đẻ trong những ngày Tết, Bộ trưởng y tế lưu ý các sở, các bệnh viện có kế hoạch chuẩn bị đối với các bệnh viêm phổi cấp, đột quỵ ở người già, các bệnh đường hô hấp ở trẻ em.

Đối với những bệnh nhân điều trị nội trú ở bệnh viện trong dịp Tết, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế phải tổ chức chăm sóc, phục vụ chu đáo người bệnh cả về vật chất và tinh thần; đặc biệt tổ chức thăm hỏi, chúc Tết những người bệnh thuộc diện chính sách và người nghèo.

Đặc biệt đối với sở y tế các tỉnh, thành phải lập đội cơ động phòng, chống dịch tại Trung tâm y tế các huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh để sẵn sàng điều tra ổ dịch khi có yêu cầu; phân công các bộ, tổ chức trực dịch 24/ 24 giờ trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất để theo dõi, nắm tình hình dịch xảy ra trên địa bàn, chỉ đạo các đơn vị và báo cáo tình hình dịch bệnh theo đúng quy định.

Công tác an toàn thực phẩm trong những ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất cũng là một vấn đề “nóng” nên Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo Cục an toàn thực phẩm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung tại Chỉ thị 09/ CT- BCĐTƯVSATTP ngày 25.12.2017 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn vệ sinh thực phẩm về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trong dịp Tết Mậu Tuất và lễ hội xuân 2018.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở y tế phối hợp với Ban chỉ huy quân sự, công an địa phương rà soát, bổ sung kế hoạch bảo vệ cơ quan, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đơn vị trong các ngày tết. Các đơn vị y tế nghiêm túc thực hiện việc phân công lịch trực 4 cấp trong dịp Tết Nguyên đán.