Tăng cường thực hiện an toàn người bệnh cho các bệnh viện tư nhân

(Dân Việt) Sáng 9.5 tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông - Hà Nội, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế đã tổ chức “Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện một số văn bản pháp luật về lĩnh vực khám, chữa bệnh cho các bệnh viện tư nhân khu vực phía Bắc”.

Tham dự Hội nghị có PGS. TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế và các cán bộ đại diện Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cùng hơn 400 đại biểu là các cán bộ y tế các bệnh viện tư nhân đã tham dự.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế cho biết: “Hệ thống Y tế Việt Nam ngày càng phát triển, trong đó hệ thống bệnh viện ngoài công lập có hơn 240 bệnh viện, chiếm tỷ lệ không nhỏ trong hệ thống Khám chữa bệnh. Năm 2018 các bệnh viện ngoài công lập đã được xếp hạng bệnh viện để thực hiện công tác khám, chữa bệnh. Nhiều BV to đẹp, khang trang nhưng đa số BV có quy mô nhỏ, gặp khó khăn trong công tác nhân lực và cơ sở vật chất”.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế phát biểu khai mạc.

Với quan điểm y tế công tư không phân biệt và hỗ trợ tối đa các bệnh viện tư nhân phát triển, Bộ Y tế tổ chức phổ biến các hướng dẫn thực hiện an toàn người bệnh và phẫu thuật an toàn là Thông tư 49/2018/TT-BYT, hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong KB, CB; Thông tư 43/2018/TT-BYT, hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Bộ tiêu chí đánh giá mức độ và chất lượng an toàn phẫu thuật đã được ban hành tại Quyết định số 7482/QĐ-BYT với 8 tiêu chí chất lượng bảo đảm phẫu thuật an toàn đồng thời xin góp ý về Dự thảo Thông tư Quy định về phạm vi chuyên môn đối với người hành nghề khám, chữa bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh.

Nhắc lại một số vụ tai biến y khoa như: Vụ chạy thận nhân tạo ở Hoà Bình, vụ tai biến về hút mỡ bụng và một số tai biến xảy ra tại một số cơ sở y tế tư nhân, PGS.TS Lương Ngọc Khuê khẳng định: “Đảm bảo an toàn người bệnh và đảm bảo an toàn phẫu thuật là mục tiêu sống còn của hệ thống y tế Việt Nam khi lấy người bệnh làm trung tâm. Việc triển khai các thông tư và hướng dẫn trên sẽ góp phần đảm bảo sự an toàn cho người bệnh khi đến các cơ sở y tế và đảm bảo an toàn khi tham gia phẫu thuật. Đây là những nội dung quan trọng đòi hỏi các cán bộ y tế phải quan tâm hàng đầu để đảm bảo an toàn, đáp ứng sự hài lòng cho người bệnh”.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng nêu ra quan điểmthay đổi tư duy phòng ngừa sự cố y khoa.Nếu như trước đây là tư duy giấu nhẹm sự cố thì hiện nay là khuyến khích báo cáo sự cố, rà soát mọi quy trình và chủ động phòng ngừa sự cố y khoa. Bộ Y tế hy vọng hệ thống các bệnh viện ngoài công lập luôn quan tâm hàng đầu đến chất lượng, đảm bảo an toàn người bệnh, phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Thanh Việt – Chủ tịch Hội đồng thành viên BV Đa khoa Phương Đông , đại diện đơn vị bệnh viện tư nhân tham gia phát biểu tại Hội nghị.

Theo đó, là một trong những đơn vị tham dự Hội nghị, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông – một trong những bệnh viện đa khoa tư nhân lớn trên địa bàn TP Hà Nội, TTND.PGS.TS Nguyễn Thái Sơn - Giám đốc Bệnh viện khẳng định: “Việc đảm bảo an toàn người bệnh và an toàn phẫu thuật là ưu tiên số 1 tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Phương Đông tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc gia và quốc tế, quan tâm hàng đầu vấn đề an toàn khi tham gia phẫu thuật, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh”.

Đồng tình nhiều đại biểu cũng cho rằng, nếu quản lý tốt chất lượng bệnh viện sẽ hạn chế được tối đa các sự cố y khoa. Với việc đổi mới từ cách nghĩ, cách làm đến cách kiểm tra với phương châm “lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ”, chất lượng bệnh viện tư nhân đã và đang có những cải tiến vượt bậc, tạo được niềm tin nơi người bệnh.