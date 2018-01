Xử phạt hai đơn vị vi phạm về kinh doanh thuốc

(Dân Việt) Thanh tra Bộ Y tế vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Phương và Công ty Cổ phần Đông dược Á Châu vì vi phạm về kinh doanh thuốc.

Thanh tra Bộ Y tế vừa có các văn bản số 15/QĐ - XPVPHC và 16/QĐ - XPVPHC ngày 18.1.2018 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với hai doanh nghiệp là Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Phương và Công ty Cổ phần Đông dược Á Châu do vi phạm về kinh doanh thuốc.

Theo đó tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 15 của Thanh tra Bộ Y tế, Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Phương, địa chỉ tại số 119 đường số 41, phường Tân Quy (quận 7, TP. Hồ Chí Minh) bị xử phạt hành chính 30 triệu đồng do đã có hành vi bán thuốc Lacbio Pro số đăng ký VN - 11522 - 10 có giá cao hơn so với giá bán buôn dự kiến do Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1 đã kê khai theo quy định.

Hành vi của Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Phương, theo Thanh tra Bộ Y tế cho biết là đã vi phạm quy định tại Điểm C, khoản 1, điều 47, Nghị định số 176/2013/NĐ - CP ngày 14.11.2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Phương bị Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu khắc phục hậu quả bằng cách buộc hoàn trả toàn bộ số tiền chênh lệch cho các khách hàng số tiền là trên 62,3 triệu đồng.

Tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 16 của Thanh tra Bộ Y tế, Công ty Cổ phần Đông dược Á Châu địa chỉ tại thôn Do Lộ, phường Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) bị xử phạt hành chính số tiền 15 triệu đồng do có hành vi kinh doanh thuốc Hoàn sáng mắt ACP, số đăng ký V1350 - H12 - 10 (Hóa đơn số 0000649 ngày 28.3.2016 của Công ty CP Đông dược Á Châu) khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

Theo Thanh tra Bộ Y tế, hành vi này của Công ty Cổ phần Đông dược Á Châu vi phạm quy định tại Điểm B, Khoản 2, Điều 37, Nghị định số 176/2013/NĐ - CP ngày 14.11.2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.