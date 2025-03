1 Tiktoker thường livestream bán hàng trên mạng xã hội bị khởi tố hình sự về hành vi "Trốn thuế" 1 Tiktoker thường livestream bán hàng trên mạng xã hội bị khởi tố hình sự về hành vi "Trốn thuế"

Ngày 9/3, nguồn tin từ Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 1 đối tượng về tội "Trốn thuế" theo khoản 1 Điều 200 Bộ luật Hình sự để điều tra xử lý theo quy định pháp luật.