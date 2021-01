10 bộ lạc đặc biệt nhất thế giới đang đứng trước nguy cơ biến mất

Có khoảng 150 triệu người thuộc các bộ lạc sống trên toàn cầu nhưng, truyền thống sinh sống của họ đang bị đe dọa nghiêm trọng và dưới đây những bộ lạc đang gặp nhiều nguy hiểm nhất.

Bộ lạc Andaman - Ấn Độ

Nhóm bộ lạc bản địa này đã sống biệt lập trên đảo Andaman hàng nghìn năm. Bộ lạc này được biết đến với ngoại hình, văn hóa và nghề nghiệp độc đáo. Các thành viên của bộ tộc mặc những bộ váy đặc trưng của bộ lạc làm từ lá và cành cây. Nghề nghiệp chính của họ là săn bắn, trồng rau và chăn nuôi gia cầm. Tuy nhiên, bộ tộc này đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng do dịch bệnh, mất lãnh thổ, thói quen uống rượu và bạo lực. Ngày nay, chỉ còn lại khoảng 400 - 450 người bộ lạc Andaman. Một nhóm đã tuyệt chủng từ lâu, và chỉ 2 trong số các nhóm còn lại vẫn duy trì tính độc lập kiên định, từ chối hầu hết các nỗ lực tiếp xúc của người ngoài.

Bộ lạc Nenets - Nga

Người Nenets là một trong những nhóm bộ lạc lớn nhất ở Bắc Siberia. Họ sống theo lối sống bán du mục và ở với tuần lộc. Người Nenets chủ yếu tham gia vào việc chăn nuôi tuần lộc. Thịt tuần lộc, máu tuần lộc mới giết mổ và cá là một phần quan trọng trong chế độ ăn của họ. Tuy nhiên, nhóm này hiện đang bị đe dọa bởi việc khai thác tài nguyên, biến đổi khí hậu và chăm sóc sức khỏe kém. Người Nenets đã sống và quản lý hệ sinh thái mong manh của lãnh nguyên trong hàng trăm năm.

Bộ lạc Rabari - Ấn Độ

Rabari còn được biết đến với các tên khác như Desai, Raibari Dewasi, Hiravanshi, Rebari, Rebadi và Rayka hoặc Raika và cả Maldhari. Nhóm bộ lạc này được tìm thấy chủ yếu ở các bang Gujarat, Rajasthan và Punjab của Ấn Độ. Những người dân du mục này sống dưới bầu trời rộng mở hoặc trong các túp lều nhỏ. Họ tham gia vào việc chăn nuôi gia súc, dê và lạc đà. Phụ nữ Rabari được biết đến với kỹ năng thêu thùa. Họ làm ra những chiếc khăn choàng, mền, túi, váy, áo cánh và mạng che mặt được thêu rất đẹp. Trong gần 1.000 năm, người Rabari đã đi lang thang trên các sa mạc và đồng bằng thuộc miền tây Ấn Độ ngày nay. Người ta tin rằng nhóm bản địa này, với đặc điểm sinh lý đặc biệt của người Ba Tư, đã di cư từ cao nguyên Iran cách đây hơn một thiên niên kỷ.

Bộ lạc Kalash - Bộ lạc da trắng, Pakistan

Cộng đồng bộ lạc nhỏ sống trong Núi Hindu Kush phủ tuyết trắng. Các thành viên của nhóm dân tộc này có những đặc điểm khác biệt, da trắng, tóc vàng và mắt xanh. Bộ lạc cổ đại được biết đến với nền văn hóa, truyền thống, nghi lễ và lễ hội độc đáo. Thật không may, nhóm đang phải đối mặt với mối đe dọa từ các chiến binh và các phần tử Hồi giáo cực đoan. Phụ nữ Kalasha thường mặc áo choàng đen dài, thường được thêu bằng vỏ sò. Vì lý do này, họ được biết đến ở Chitral với cái tên "The Black Kafirs". Nam giới đã áp dụng shalwar kameez của Pakistan, trong khi trẻ em mặc các phiên bản nhỏ của quần áo người lớn sau 4 tuổi.

Bộ lạc Batak - Philippines

Người Batak là 1 trong khoảng 70 dân tộc bản địa của Philippines. Nhóm bộ lạc cổ đại sống trong các khu rừng sâu phía bắc Palawan. Người Bataks thường có vóc dáng nhỏ bé, da ngăm đen và tóc ngắn. Họ chủ yếu tham gia vào việc săn bắn, thu thập sản phẩm tự nhiên, đánh bắt và trồng trọt. Tuy nhiên, dân số đang dần cạn kiệt do lệnh cấm phá rừng và các chương trình bảo tồn của chính phủ. Dân số cũng giảm nhanh, khả năng tiếp cận rừng bị hạn chế, cuộc sống ít vận động và sự xâm nhập của người nhập cư đã tàn phá văn hóa của nhóm.

Bộ lạc Maori - New Zealand

Bộ lạc được biết đến với nền văn hóa phong phú, thần thoại độc đáo, hàng thủ công và nghệ thuật biểu diễn đặc biệt, Kapa haka. Du khách có thể trải nghiệm văn hóa và truyền thống Maori năng động thông qua các tour du lịch được tổ chức. Ngày nay, người Maori sống trên khắp New Zealand, và nhiều người tích cực tham gia vào việc giữ cho văn hóa và ngôn ngữ của họ tồn tại.

Bộ lạc El Molo - Kenya

Đây là cộng đồng bộ lạc nhỏ nhất nằm ở phía đông bắc của Kenya. Bộ lạc phụ thuộc vào Hồ Turkana để kiếm sống. Bộ lạc tồn tại nhờ đánh cá và săn cá sấu. Người ta tin rằng El Molo ban đầu đã di cư xuống khu vực Hồ Lớn vào khoảng năm 1000 trước Công nguyên từ Ethiopia ở khu vực phía bắc Horn. Do môi trường khô cằn mà họ bước vào, họ được cho là đã từ bỏ các hoạt động nông nghiệp để chuyển sang đánh bắt cá ven hồ.

Bộ lạc Dukha - Mông Cổ

Bộ lạc Dukha là một cộng đồng nhỏ gồm những người chăn nuôi tuần lộc nằm ở tỉnh Hovsgol, Mông Cổ. Những người du mục săn bắn hái lượm phụ thuộc vào tuần lộc để lấy thịt, sữa, pho mát, da sống và vận chuyển. Nhóm bộ lạc cực kỳ thân thiện với khách du lịch. Dukhas sống khác với hầu hết những người khác trên thế giới. Ý thức cộng đồng của Dukha được cấu trúc xung quanh những con tuần lộc.

Bộ lạc Goroka - Indonesia và Papua New Guinea

Nhóm bộ lạc bản địa này cư trú tại các ngôi làng nhỏ của Papua New Guinea. Họ sống như những gia đình khăng khít. Họ thường tham gia Goroka Show, nơi khách du lịch có thể trải nghiệm các nghi lễ hiếm có của bộ lạc, khiêu vũ, âm nhạc và thể hiện. Đây là một Sing-sing được tổ chức hàng năm gần với Ngày Độc lập của đất nước (16/9) tại thị trấn Goroka, thủ phủ của tỉnh Đông Tây Nguyên. Khoảng 100 bộ lạc đến để trình diễn âm nhạc, khiêu vũ.

Bộ lạc Piraha - Brazil

Người Piraha là một nhóm săn bắn hái lượm bản địa của Rừng nhiệt đới Amazon. Người Piraha sống chủ yếu trên bờ sông Maici ở bang Amazonas của Brazil, trong lãnh thổ trên khu tự quản Humaitá và Manicoré. Họ nói ngôn ngữ Piraha, thiếu màu sắc và số. Họ tin tưởng vào việc chia sẻ mọi thứ với mọi người. Người Piraha có năng khiếu siêu phàm về mọi cách cần thiết để đảm bảo tiếp tục tồn tại trong rừng. Họ biết tính hữu dụng và vị trí của tất cả các loài thực vật quan trọng trong khu vực của họ, hiểu tập tính của động vật địa phương, cách bắt và tránh chúng...