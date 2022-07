10. Diễn viên Hàn Quốc Kim Woo Bin

Kim Woo Bin trở lại đóng phim sau 2 năm điều trị ung thư. Ảnh: VNN

Xuất thân là người mẫu, với chiều cao lên tới 1m88, Kim Woo Bin khiến người khác mê mẩn với thể hình hoàn hảo, cùng khuôn mặt lãng tử. Bạn trai của kiều nữ Shin Min Ah cũng dần khẳng định được tài năng qua nhiều phim truyền hình như Người thừa kế, Yêu không kiểm soát hay mới đây là Our Blues. Ngoài tài năng, Kim Woo Bin còn được hâm mộ bởi nỗ lực vượt qua bệnh hiểm nghèo để trở lại với ước mơ nghệ thuật.

9. Diễn viên Hàn Quốc Kim Soo Hyun

Kim Soo Hyun đang là một trong những nam diễn viên đắt giá bậc nhất màn ảnh xứ kim chi - Ảnh: Istragram NV

Không phải nghiễm nhiên Kim Soo Hyun từng được cho là diễn viên có thu nhập cao nhất Hàn Quốc, với khoảng 500 triệu won/tập (khoảng 9,8 tỉ đồng), cũng bởi nam diễn viên tham gia phim nào là ratings "khủng" phim đó. Từ Vì sao đưa anh tới, Mặt trăng ôm mặt trời hay mới đây là Điên thì có sao, Kim Soo Hyun đều làm khán giả ấn tượng với lối diễn tự nhiên, mộc mạc cùng khuôn mặt thư sinh điển trai.

8. Diễn viên Hàn Quốc Lee Jun Ki

Dù đã gần 40 tuổi, nhưng Lee Jun Ki luôn rất chịu khó làm mới chính mình. Ảnh: FBNV

Dù đã gần 40 tuổi, nhưng Lee Jun Ki luôn rất chịu khó làm mới chính mình. Dù trung thành với thể loại tâm lý nhưng với mỗi một nhân vật, Lee Jun Ki lại có một cách thể hiện khác nhau. Nếu Gong Gil là một chàng hề có vẻ ngoài ẻo lả cùng nội tâm giằng xé về tình cảm thì sang đến Huyền thoại Iljimae, anh lại trở thành vị "quái hiệp" mang trong mình mối thù gia đình. Những vai diễn tiếp theo của anh như Tứ vương tử "ngoài lạnh trong nóng" Wang So trong Người tình ánh trăng, người đàn ông bí ẩn mắc chứng rối loạn cảm xúc Do Hyun Soo trong Hoa của quỷ đều mang sức quyến rũ khó cưỡng.

7. Diễn viên Hàn Quốc Ji Chang Wook

Sự nghiệp dạo gần đây của Ji Chang Wook ít nhiều có phần đi xuống nhưng không thể phủ nhận, mỹ nam sinh năm 1987 vẫn là cái tên khiến nhiều chị em "khao khát" nhất. Ảnh: FBVN

Sự nghiệp dạo gần đây của Ji Chang Wook ít nhiều có phần đi xuống nhưng không thể phủ nhận, mỹ nam sinh năm 1987 vẫn là cái tên khiến nhiều chị em "khao khát" nhất, bởi thân hình 6 múi lượng lưỡng, cùng với đó là ánh mắt si tình làm tan chảy mọi trái tim. Sắp tới, Ji Chang Wook sẽ xuất hiện trong If you wish upon me – bộ phim với thông điệp sưởi ấm tâm hồn cho người xem, nói về ước muốn trước khi chết của những người mắc bệnh nan y, dự kiến phát sóng tháng 8.

6. Diễn viên Hàn Quốc Hyun Bin

Sau khi lấy vợ, Hyun Bin chi đứng thứ 6. Ảnh: Xinhua

Sở hữu vóc dáng và đường nét nam tính, nam thần Hyun Bin đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng những diễn viên đẹp trai nhất Hàn Quốc. Ngôi sao Hạn cánh nơi anh hiện đang là tâm điểm chú ý của truyền thông sau khi nên duyên vợ chồng với "quốc bảo nhan sắc" Son Ye Jin trong một đám cưới hoành tráng. Dù không thể lọt vào Top 5, Hyun Bin chắc chắn vẫn sẽ là một trong những người đàn ông quyến rũ nhất của làng giải trí xứ Hàn. Nét quyến rũ của Hyun Bin còn đến từ sự ân cần, lãng mạn dành cho cô vợ Son Ye Jin.

5. Diễn viên Hàn Quốc Park Bo Gum

Thái tử không góc chết" chiếm ngôi vị thứ 5. Ảnh: FBVN

Được mệnh danh là "Thái tử không góc chết", từng đường nét trên gương mặt của Park Bo Gum đều đạt tỉ lệ chuẩn đẹp đến từng milimet. Bất kỳ góc quay nào trong bộ phim Mây hoạ ánh trăng cũng không thể "dìm hàng" được khuôn mặt đẹp trai chết người của Park Bo Gum. Trong phim, Park Bo Gum tự xưng mình là "thái tử đẹp như hoa". Quả thật vậy, có lẽ đến hoa khi thấy nhan sắc của "thái tử" họ Park cũng phải ganh tỵ.

4. Diễn viên Hàn Quốc Lee Dong Wook

Lee Dong Wook nhờ bộ phim Yêu tinh (2016), ngôi sao sinh năm 1981 bỗng trở nên vụt sáng. Ảnh: NSX

Lee Dong Wook nhờ bộ phim Yêu tinh (2016), ngôi sao sinh năm 1981 bỗng trở nên vụt sáng và được người hâm mộ yêu mến gọi với biệt danh "thần chết quyến rũ nhất". Đến năm 2020, anh tiếp tục làm thần chết trong Bạn trai tôi là hồ ly và thậm chí ở bộ phim này, vẻ đẹp của Lee Dong Wook còn hoàn hảo hơn. Chính biên kịch Kim Eun Sook từng thổ lộ rằng, vẻ đẹp của Lee Dong Wook là "độc nhất vô nhị".

3. Diễn viên Hàn Quốc Song Joong Ki

Song Joong Ki vẫn giữ được phong độ sau khi ly hôn với Song Hye Kyo. Ảnh: FBNV

Song Joong Ki không có vẻ đẹp của một nam thần lực lưỡng, nhưng nam diễn viên sinh năm 1985 lại cực kỳ điển trai và quyến rũ khi vào vai chàng đại úy Yoo Shi Jin trong Hậu duệ mặt trời, hay tay luật sư láu cá Vincenzo trong bom tấn truyền hình cùng tên, thu về nhiều lượt xem nhất năm 2021 theo thống kê của Nielsen Korea. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Song Hye Kyo, sức hút của Song Joong Ki không hề bị giảm tí nào mà trái lại, anh còn trở thành mỹ nam độc thân quyến rũ trong mắt khán giả.

2. Diễn viên Hàn Quốc Lee Min Ho

Lee Min Ho vẫn giữ ngôi vị thứ 2 dù đã U40. Ảnh: FBNV

Từ khi tham gia Vườn sao băng (2008), Lee Min Ho đã trở thành một hiện tượng, và là nam thần trong mộng của hàng vạn thiếu nữ, đến nỗi cái tên thiếu gia Go Jun Pyo của F4 đến bây giờ vẫn được vô số người nhắc tới. Lee Min Ho sở hữu ngoại hình đích thực của một tài tử trên màn ảnh, chiều cao lên tới 1m87 cùng khuôn mặt có sống mũi cao, khiến anh là lựa chọn "vàng" của rất nhiều đạo diễn cho vai chính.

1. Diễn viên Hàn Quốc Lee Jong Suk

Vượt qua hàng loạt những ứng cử viên nặng ký, Lee Jong Suk đã xuất sắc đăng quang ngôi vị nam diễn viên điển trai nhất của showbiz Hàn. Ảnh: TN

Vượt qua hàng loạt những ứng cử viên nặng ký, Lee Jong Suk đã xuất sắc đăng quang ngôi vị nam diễn viên điển trai nhất của showbiz Hàn. Với vẻ ngoài thư sinh nhưng cũng vô cùng gợi cảm, tài tử sinh năm 1989 thường xuyên góp mặt trong các bảng xếp hạng visual nam thần xứ Hàn. Sắp tới, Lee Jong Suk sẽ trở lại cùng với nữ thần YoonA trong bộ phim đề tài pháp luật Big Mouth. Với cốt truyện thú vị cùng sự kết hợp của hai ngôi sao hàng đầu, Big Mouth hiện đang là một trong những bộ phim được người hâm mộ mong chờ nhất.