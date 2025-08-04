Nơi người dân Mexico uống Coca-Cola thay nước lọc
Tại bang Chiapas của Mexico, tình trạng thiếu nước sạch nghiêm trọng đã khiến nhiều người dân sử dụng Coca-Cola thay thế trong sinh hoạt.
Trước đó, ngày 25/7, báo điện tử Dân Việt đã đăng tải bài viết: "Ô tô dừng đỗ hàng 2, hàng 3 chiếm nguyên làn đường huyết mạch Nguyễn Xiển" và đến UBND phường Định Công, TP Hà Nội để liên hệ, đặt lịch làm việc với nội dung xử lý vi phạm trật tự dừng đỗ xe trên tuyến đường Nguyễn Xiển và trong khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ. Nhưng từ đó đến nay, UBND phường Định Công vẫn chưa hẹn phản hồi. Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!
Bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đã xuất hiện tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La. Chính quyền địa phương, ngành Thú y và người dân nơi đây đang triển khai những giải pháp nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan, bảo toàn đàn gia súc.
Với hơn 13,6 tỷ USD vốn FDI thực hiện - mức cao nhất trong 5 năm và 24,09 tỷ USD vốn đăng ký – tăng 27,3% so với cùng kỳ, Việt Nam đang khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư chiến lược tại châu Á. Bên cạnh những lĩnh vực thu hút FDI truyền thống, Chính phủ đã tăng tốc cải cách hạ tầng, thể chế và môi trường đầu tư để đón làn sóng FDI thế hệ mới, chuyển từ “thu hút đầu tư đại trà” sang chiến lược “lọc chọn nhà đầu tư tạo giá trị dài hạn”.
Trận mưa lớn chiều 5/8 đã làm nhiều tuyến đường tại phường Thủ Đức, đặc biệt là khu vực quanh chợ Thủ Đức, bị ngập sâu, tái khẳng định những thách thức về cơ sở hạ tầng thoát nước của thành phố.
ĐT nữ Việt Nam hứa hẹn có màn ra quân tưng bừng trước đối thủ yếu Campuchia. Đây cũng là trận ra quân của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025.
Ăn 2 loại rau này trong mùa hè giúp thanh lọc cơ thể trong những ngày nóng bức, cơ thể nhẹ nhàng, mát mẻ, đơn giản xào tỏi cũng ngon.
Tổng thống Donald Trump phát biểu với các phóng viên rằng Mỹ đang nỗ lực để rút lui khỏi "mớ hỗn độn" của cuộc xung đột Ukraine.
Ngày 5/8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã có văn bản gửi các cơ quan của tỉnh, truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, về đề nghị của nhà đầu tư muốn tái khởi động hạng mục dân dụng của sân bay Phan Thiết.
Theo thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương, Bộ đang thực hiện một bước ngoặt lớn trong chiến lược phát triển khoa học – công nghệ: từ mô hình “tự đề xuất” rời rạc sang cách tiếp cận “đặt hàng” có chủ đích với các công nghệ chiến lược.
Bảy năm kể từ sau scandal trốn thuế chấn động, Phạm Băng Băng chuyển hướng sang kinh doanh và đạt được thành công bước đầu.
Biến đổi khí hậu làm nhiệt độ trái đất dần nóng lên và độ ẩm trong không khí tăng cao - điều này tạo điều kiện cho bọ ve sinh sôi, kéo theo sự gia tăng của bệnh Lyme (bệnh viêm nhiễm do bọ ve cắn) và nhiều bệnh truyền nhiễm khác tại Mỹ và Canada.
Liên quan vụ giết người ở Campuchia, một người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, giấy tờ của anh ta được một sĩ quan Cục Xuất, nhập cảnh Bộ Công an nhập “khống dữ liệu”, giúp được ở lại trái phép.
Lực lượng chức năng TP.HCM đang vào cuộc xác minh, làm rõ đoạn clip ghi lại cảnh 2 người đàn ông cầm gậy đuổi, đánh nhau gây náo loạn trên đường Tô Ngọc Vân.
PVF-CAND đang nỗ lực tăng cường lực lượng để chuẩn bị cho V.League 2025/2026 và đội bóng này vừa mượn được tiền vệ Đỗ Văn Thuận vốn thuộc biên chế CLB Ninh Bình.
Cùng hàng trăm tình nguyện viên, Chủ tịch UBND xã Măng Ri (Quảng Ngãi) băng rừng vào vườn trồng sâm Ngọc Linh nằm sâu trong núi, giúp người dân khôi phục số cây gãy, đổ do ảnh hưởng bão số 3 vừa qua.
Ngành hàng không đang bước vào giai đoạn tăng tốc với hệ thống sân bay hiện đại, mạng đường bay mở rộng và đội máy bay ngày càng lớn mạnh. Với mục tiêu đưa hàng không trở thành ngành kinh tế chiến lược, Việt Nam đặt kỳ vọng đạt 300 triệu lượt khách/năm vào 2030 và hình thành hai sân bay quy mô khu vực tại Long Thành và Gia Bình.
Sau khi bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù, Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, cùng 14 bị cáo khác, trong đó có nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 6/8, đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cho biết, đã ra quyết định xử phạt tài xế xe khách giường nằm điều khiển xe chạy vào làn khẩn cấp trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.
Tổ chức tư vấn về các xu hướng toàn cầu có tên Trung tâm Địa chính trị (Center for Geopolitics) của ngân hàng lớn nhất nước Mỹ JP Morgan Chase vừa đưa ra báo cáo nghiên cứu về Ukraine, cho rằng kết cục khả dĩ nhất của cuộc chiến là một thỏa thuận hòa giải giữa Nga và Ukraine, không có quân đội nước ngoài cũng như không có đảm bảo an ninh.
Khi con rể bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra, thông báo lỗi vi phạm, ông Nguyễn Văn Thân (sinh năm 1971) đã lăng mạ rồi cầm dao đe dọa Cảnh sát Giao thông.
Mưa lớn vào đêm 5/8 khiến lục bình và rác thải bị cuốn theo, gây áp lực mạnh cuốn trôi hoàn toàn một cây cầu dân sinh trên rạch Ông Bố.
Thực tế, cuộc sống của các hoàng đế nơi Tử Cấm Thành không sung sướng như nhiều người vẫn tưởng. Đặc biệt, triều nhà Thanh cực kỳ coi trọng tổ huấn và di chế, do đó việc sinh hoạt của các hoàng đế hầu như không có tự do.
Vào ngày 05/8/2025, hệ thống khí Nam Côn Sơn do Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (PV GAS NCSP) đại diện Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) quản lý và vận hành đã đạt cột mốc vận chuyển an toàn 110 tỷ m3 khí.
Chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” của VinFast tại TP.HCM, Đồng Nai, Nghệ An và Bắc Ninh đã thu hút hàng nghìn khách hàng. Rất đông người dân ở 4 tỉnh, thành phố đã đổi xe xăng cũ, lên đời xe điện nhẹ nhàng nhờ chính sách linh hoạt, hấp dẫn của VinFast.
Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ Việt Nam tiếp tục là lực lượng tiên phong, là ngọn lửa mở đường cho dân tộc ta tiến lên mạnh mẽ, vững chắc, tự tin bước vào tương lai.
Diễn đàn “Kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ” diễn ra vào sáng 6/8 tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây là diễn đàn nhằm thúc đẩy chuỗi liên kết bền vững, nâng cao giá trị dứa, chè và cây ăn quả có múi của vùng.
Lệ Quyên đang tìm hiểu và xử lý các trang tin đưa tin sai lệch, vu khống liên quan chuyện cô bị bạn trai Lâm Bảo Châu lừa mất biệt thự trăm tỷ đồng.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng xử phạt một công ty vì "không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại" là các vỏ thùng chứa hóa chất Acrylic Acid 33%.
Chủ đầu tư và nhà thầu đang dốc toàn lực, thi công "3 ca 4 kíp" để đưa dự án đường 991B nối cảng Cái Mép về đích trong năm 2025.
Trong công văn phản hồi thông tin Báo Dân Việt phản ánh, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã vào cuộc xác minh, tổ chức họp kiểm điểm và quyết định điều chuyển công tác ra khỏi lực lượng CSGT đối với một cán bộ CSGT vì đã có lời lẽ thiếu chuẩn mực khi làm nhiệm vụ.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự kiến sau sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sẽ giảm 30/80 đơn vị, giảm 37,5%.