10 ngày sau liên hệ và phản ánh, UBND phường Định Công vẫn 'im hơi lặng tiếng', đoạn đường Nguyễn Xiển cứ 'hỗn loạn'

Tình trạng ô tô hàng 2, hàng 3 chiếm dụng lòng đường Nguyễn Xiển (đoạn trước khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công, Hà Nội) không chỉ tái diễn mà còn ngày một nghiêm trọng. Bất chấp nhiều lần báo chí phản ánh, những hàng xe ô tô vẫn "dàn trận" chiếm dụng nhiều làn đường, thách thức sự kiên nhẫn của người dân và hiệu quả quản lý của cơ quan chức năng.
Video: Bất chấp phản ánh, tài xế vẫn dàn ô tô hàng 2, hàng 3... chiếm dụng lòng đường huyết mạch Nguyễn Xiển (đoạn trước khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công, Hà Nội).
Chiều ngày 3/8 và ngày 4/8, có mặt trên đường Nguyễn Xiển, đoạn qua khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội), phóng viên không khỏi choáng ngợp trước cảnh tượng chẳng khác nào một bãi đỗ xe khổng lồ. Nhiều ô tô đủ loại, từ xe cá nhân, xe dịch vụ cho đến xe hợp đồng, đỗ thành hàng 2, thậm chí hàng 3 dưới lòng đường.
Những chiếc xe này nối đuôi nhau kéo dài hàng trăm mét, biến 2 trong số 4 làn đường thành một "bức tường sắt" bất đắc dĩ. Dòng phương tiện lưu thông qua đây buộc phải dồn cục, len lỏi vào các làn đường còn lại. Xe máy phải luồn lách đầy nguy hiểm giữa các khe hẹp, trong khi ô tô lưu thông trên đường phải đi chậm, quan sát, bấm còi inh ỏi. Cảnh tượng hỗn loạn, ùn ứ đặc biệt nghiêm trọng vào các khung giờ cao điểm, biến hành trình của người dân thành một "cực hình". Điều đáng nói, không có bóng dáng của lực lượng chức năng là chính quyền phường.
Các tuyến đường xung quanh các tòa nhà chung cư tại Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ đều chứng kiến cảnh ô tô nối đuôi nhau dừng, đỗ tùy tiện.
Một ô tô đỗ luôn trước biển cấm dừng, đỗ.
Nhiều biển cảnh báo cấm, dừng đỗ xe ô tô tự phát người dân dựng lên đặt dưới lòng đường nhưng cũng vô tác dụng.
Đặc biệt, tại khu vực cổng các tòa nhà chung cư, các hàng quán ăn uống, tình trạng này càng trở nên phức tạp.
Để hạn chế tình trạng xe ô tô dừng đỗ bừa bãi, một số hộ dân dựng biển cấm dừng đỗ xe.
Lòng đường trước tòa chung cư CT12A, CT12B khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ cũng trở thành nơi tập kết và phân loại rác thải, phế thải rất mất mỹ quan đô thị.
Cũng theo ghi nhận, nhiều tuyến đường trong khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ cũng xuất hiện tình trạng ô tô dừng, đỗ lấn chiếm cả vỉa hè lẫn lòng đường, đẩy người đi bộ ra giữa lòng đường.
Đoạn đường ngõ bên cạnh tòa chung cư CT12A cũng xuất hiện tình trạng ô tô dừng đỗ lấn chiếm 2/3 lòng đường, khiến đoạn đường này thường xuyên rơi vào cảnh ùn tắc. Điều đáng nói là tình trạng này đã tồn tại dai dẳng suốt nhiều năm qua và liên tục được người dân và báo chí phản ánh. Đã tới lúc, UBND phường Định Công cần phải vào cuộc lập lại trật tự, kỷ cương, dẹp bỏ tình trạng này.
Anh Trần Trung Hiếu (một tài xế xe công nghệ thường xuyên di chuyển qua khu vực) bức xúc: "Tôi không thể hiểu nổi tại sao họ lại có thể đỗ xe một cách vô ý thức như vậy. Ngày nào đi qua đây cũng là một cực hình, đặc biệt trong khung giờ từ 18h-19h. Đường bị chiếm mất gần một nửa, chỉ cần một va chạm nhỏ là tắc cứng cả tuyến đường. Trước đó, tôi thấy báo chí cũng đã đăng tải phản ánh rất nhiều, cũng có lần thấy lực lượng chức năng ra quân xử lý. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian, mọi thứ vẫn y nguyên, thậm chí còn tệ hơn nữa. Chả nhẽ chính quyền phường bó tay sao?".
Vào thời điểm sau 19h tối, tình trạng ô tô đỗ hàng 2, hàng 3 lấn chiếm lòng đường tuyến đường Nguyễn Xiển (đoạn trước khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công, Hà Nội) diễn ra ngày càng trầm trọng. Phản ánh về tình trạng này, chị Trà My (cư dân sống tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ) bức xúc nói, buổi tối, xe đỗ kín đặc cả lòng đường. Giả dụ trường hợp gia đình nào đó có việc khẩn cấp, xe cứu thương hay cứu hỏa muốn tiếp cận cũng vô cùng khó khăn, hệ quả sẽ ra sao?


Trước đó, ngày 25/7, báo điện tử Dân Việt đã đăng tải bài viết: "Ô tô dừng đỗ hàng 2, hàng 3 chiếm nguyên làn đường huyết mạch Nguyễn Xiển" và đến UBND phường Định Công, TP Hà Nội để liên hệ, đặt lịch làm việc với nội dung xử lý vi phạm trật tự dừng đỗ xe trên tuyến đường Nguyễn Xiển và trong khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ. Nhưng từ đó đến nay, UBND phường Định Công vẫn chưa hẹn phản hồi. Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

