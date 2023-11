10 phim Hàn Quốc "dở tệ" nhất năm 2023

Mới đây, các chuyên gia, người làm phim, và giới truyền thông Hàn Quốc đã đánh giá "Những bộ phim truyền hình Hàn Quốc tệ nhất năm 2023". Danh sách này đã được tiết lộ gần đây bởi Joynews24. Thống kê này dựa trên ý kiến của 200 chuyên gia trong ngành, bao gồm những người từ lĩnh vực giải trí, truyền thông, báo chí và điện ảnh tại Hàn Quốc.

Dưới đây là danh sách đầy đủ theo thông tin từ Joynews24:

"Durian’s Affair" (37 phiếu)



Cốt truyện cường điệu khiến "Durian’s Affair" bị khán giả quay lưng. Ảnh: IT.

Bộ phim "Durian’s Affair" đã đứng đầu danh sách với tổng cộng 37 phiếu bình chọn. Joynews24 đã gọi nó là "sự xấu hổ của đài truyền hình" với cốt truyện quá cường điệu, thậm chí bị coi là phản cảm. Một khía cạnh gây tranh cãi nổi bật của bộ phim là câu chuyện tình cảm giữa cô con dâu và mẹ chồng.

"The Escape of the Seven" (26 phiếu)



Bộ phim từng bị yêu cầu ngưng phát sóng vì quá dở. Ảnh: IT.

Ban đầu được hy vọng sẽ thay thế "Penthouse," "The Escape of the Seven" cuối cùng lại bị chỉ trích vì cốt truyện "lố bịch" với nhiều tình tiết phi lý. Một số cư dân mạng Hàn Quốc đã thậm chí đòi hủy bỏ việc phát sóng bộ phim này.

"The Real Has Come!" (23 phiếu)



Diễn xuất của nam chính Ahn Jae Hyun là yếu tố chính khiến phim nhàm chán. Ảnh: IT.

Vị trí thứ ba thuộc về "The Real Has Come" của KBS, một bộ phim thất bại chủ yếu do diễn xuất không thuyết phục của nam chính Ahn Jae Hyun, người mà ban đầu không được xem là nam chính.

"My Lovely Boxer " (13 phiếu)

Cốt truyện buồn tẻ và diễn xuất thiếu thuyết phục là những điểm yếu của bộ phim. Ảnh: IT.

"My Lovely Boxer" đã nhận được 13 phiếu bầu và gây ấn tượng không tốt với khán giả vì bê bối bạo lực học đường liên quan đến nữ diễn viên chính Kim So Hye. Cốt truyện buồn tẻ và diễn xuất thiếu thuyết phục cũng là những điểm yếu của bộ phim.

"The Uncanny Counter 2: Counter Punch" (10 phiếu)

Mùa thứ 2 không chính phục được khán giả vì kịch bản nhiều sai sót. Ảnh: IT.ư

Sau mùa đầu tiên thành công, "The Uncanny Counter 2: Counter Punch" được kỳ vọng, nhưng mùa thứ hai gặp nhiều lỗ hổng trong cốt truyện và việc thay đổi đài phát sóng từ OCN sang tvN đã làm giảm chất lượng của chương trình.

"King The Land" (8 phiếu)



Junho của 2PM và YoonaA của Girls’ Generation không chinh phục được khán giả. Ảnh: IT.

Sự xuất hiện của "King The Land" trong danh sách đã khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Dù có dàn diễn viên hạng A như Junho của 2PM và YoonaA của Girls’ Generation, bộ phim bị chỉ trích vì cốt truyện lãng mạn cổ điển nhưng sáo rỗng.

"Pandora: Beneath the Paradise" (8 phiếu)



Bộ phim không được lòng dư luận quốc tế. Ảnh: IT.

"Pandora: Beneath the Paradise" được coi là quá phức tạp và chứa quá nhiều tình tiết bất ngờ khiến người hâm mộ quốc tế khó thưởng thức và thấy hấp dẫn.

"Bo-ra! Deborah" (6 phiếu)

Bộ phim gây bất ngờ khi lọt vào danh sách. Ảnh: IT.

Dù có một số cảnh rùng rợn, "Bo-Ra! Deborah" vẫn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt là diễn viên Yoo In Ah. Tuy nhiên, nó vẫn lọt vào danh sách một cách đầy bất ngờ.

"Alchemy of Souls 2" (5 phiếu)



Cốt truyện không thú vị và quá dài so với phần đầu khiến phim không ăn khách. Ảnh: IT.

"Alchemy of Souls 2" sau thành công của phần đầu tiên đã quay trở lại vào cuối năm 2022. Dù nhiều người yêu thích "phản ứng hóa học" giữa Lee Jae Wook và Go Youn Jung nhưng những người khác cho rằng cốt truyện không thú vị và quá dài so với phần đầu.

"Golden Spoon" và "First Responders 2" (4 phiếu)



Khán giả cho rằng hai bộ phim này không nên bị đánh giá thấp. Ảnh: IT.

Hai bộ phim cuối cùng trong danh sách là "Golden Spoon" và "First Responders 2". "Golden Spoon" gây ấn tượng với người hâm mộ hơn là giới phê bình, trong khi "First Responders 2" có xếp hạng cao với người hâm mộ nhưng không được đánh giá cao bởi các nhà phê bình.