Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch đặc biệt 11 năm mới có một lần

Theo chuyên gia phong thủy Phùng Gia, năm 2025 đánh dấu hiện tượng đặc biệt "Song xuân nhuận tháng 6". Hiện tượng này xảy ra do cách tính lịch Âm Dương để cân bằng chu kỳ mặt trăng và mặt trời, trung bình khoảng 11 năm mới lặp lại một lần.

Tháng 6 Âm lịch đầu tiên có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 25/6 - 24/7 dương lịch. Tiếp đến là một tháng 6 nhuận kéo dài 29 ngày, từ ngày 25/7 - 22/8 dương lịch. Theo đó, ngày 8/8/2025 là Rằm tháng 6 nhuận - một ngày Rằm đặc biệt, 11 năm mới lặp lại.

Lưu ý khi thanh tẩy ban thờ đón may mắn, rước cát lành vào Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025

TS Vũ Thế Khanh (Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng – UIA) cho biết, trong văn hóa tín ngưỡng người Việt, ban thờ là nơi thể hiện sự tôn kính, tưởng nhớ đến ông bà, tổ tiên nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Ngoài việc dọn dẹp, thanh lọc ngôi nhà, vào Rằm tháng 6 nhuận, việc thanh tẩy ban thờ cũng cần được chú ý. Việc này không chỉ giúp làm sạch đồ vật mà còn thanh lọc trường khí nơi thờ cúng.

Ảnh minh họa

Trong không gian thờ tự, từng vật dụng đều cần giữ sự thanh tịnh tuyệt đối. Ngay cả với các dụng cụ vệ sinh, bao sái ban thờ cũng cần phải chú ý.

+ Chọn khăn chuyên dụng bao sái ban thờ:

Việc chọn khăn chuyên dụng cho ban thờ không chỉ là giữ sạch mà còn là cách gìn giữ sự thanh khiết của trường khí cho gian thờ. Khăn lau ban thờ không nên dùng chung với bất kỳ đồ vật nào khác, và tốt nhất là chỉ sử dụng một lần. Bởi sau mỗi lần bao sái, sợi vải dễ bám bụi, tích tụ vi khuẩn nếu không được vệ sinh và bảo quản kỹ lưỡng, khiến các lần bao sái sau này mất đi sự trang nghiêm vốn có.

+ Nước bao sái ban thờ

Nếu có điều kiện, bạn có thể dùng những loại nước được chiết xuất từ thảo dược quý để không gian thờ tự vẫn giữ được sự trang trọng, tăng thêm cát khí. Hoặc dùng nước sạch sẽ và thanh khiết. Quan trọng hơn cả, dù dùng loại nước nào, hãy để tấm lòng thành kính là cốt lõi vì điều đó mới khiến mọi nghi lễ trở nên viên mãn.

+ Chú ý tuần tự lau dọn ban thờ

TS Vũ Thế Khanh lưu ý, khi lau dọn ban thờ, nên lau từ trên cao xuống thấp. Dùng khăn mềm để tránh tượng bị xước hoặc bay màu sơn. Có thể dùng máy thổi hơi để làm sạch bụi trong các ngóc ngách.

Tuyệt đối không xê dịch các bức tượng, bát hương trong quá trình bao sái. Trường hợp có sự cố bất khả kháng buộc phải xê dịch, sau đó cần làm lễ thắp hương và đặt lại đúng vị trí ban đầu.

Dọn dẹp, thanh tẩy không gian sống

Chuyên gia phong thủy cho rằng, Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch là thời điểm thích hợp để thực hiện việc dọn dẹp, thanh lọc ngôi nhà. Một không gian sáng sủa, thông thoáng giúp cho trường khí được lưu thông tốt, mang lại năng lượng trong lành, loại bỏ luồng khí bị trì trệ.

Trong khoảng thời gian này, môi trường sống dễ bị xáo động, tích tụ tạp khí sau thời gian dài. Đây là thời điểm giao thoa của Âm - Dương, thích hợp để làm mới không gian sống và cân bằng năng lượng trong nhà. Đây cũng được xem là giai đoạn phù hợp để hoàn thiện những điều còn dang dở và chuẩn bị cho những kế hoạch trong tương lai.

Để bổ sung sinh khí cho ngôi nhà, các gia đình nên mở cửa đón ánh sáng, tạo sự thông thoáng, âm dương cân bằng, giúp duy trì trường khí hài hòa. Khi năng lượng ổn định, mọi hoạt động trong gia đình sẽ dễ dàng thuận lợi hơn.

Khi tiến hành việc dọn dẹp Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch, mọi người nên dùng bột tẩy uế giúp làm sạch, khơi thông dòng khí tươi mới cho không gian sống. Bột tẩy uế được bào chế từ các loại thảo mộc tự nhiên, hương thơm thanh khiết, hỗ trợ thanh lọc không gian. Khi thực hiện, bạn nên mở cửa để đón khí mới và dành thời gian khấn nguyện điều an lành đến với gia đạo.

