12 ô tô đâm liên hoàn trên cầu Nhật Tân

Theo quan sát, top đầu điên gồm 5 xe đâm nối đuôi nhau đi đầu là xe Isuzu 7 chỗ. Sau đó 2 top tiếp theo 1 top 2 xe, 1 top 5 xe cũng trong tình trạng tương tự, đâm sát nhau ở vị trí làn trái sát dải phân cách cầu Nhật Tân. Tổng cộng có 12 xe nối đuôi nhau.



Ảnh hiện trường.

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 2 (Công an TP.Hà Nội) đã có mặt phân luồng và giải quyết ùn tắc.

Thông tin ban đầu, do đường trơn, ảnh hưởng của cơn mưa nên thiếu tầm nhìn các lái xe đã không làm chủ tốc độ. Tuy nhiên, do va chạm nhẹ, phần nhiều do ngoại cảnh tác động nên cả 12 lái xe đều thống nhất tự giải quyết.

Hiện toàn tuyến đường đã thông suốt.