13 tân binh ở Quảng Nam được hỗ trợ 13 căn nhà trong ngày lên đường nhập ngũ

Thượng tá Lê Anh Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, trong đợt giao quân hôm qua, nhà tài trợ Tuấn Dưỡng (trú tổ Đồng Trường, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) đã trao tặng cho 13 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn nhập ngũ lần này mỗi thanh niên 1 căn nhà, mỗi căn nhà trị giá 60 triệu đồng. Ảnh: FB

"Số tiền 60 triệu đồng/nhà là nguồn từ cá nhân gia đình anh Dưỡng. Đối với cơ quan và cá nhân tôi là Chỉ huy trưởng Quân sự huyện, tôi nhận thấy rằng đây là việc làm hết sức ý nghĩa.

Sau khi các tân binh lên đường nhập ngũ, đơn vị sẽ cử 11 dân quân dự bị động viên và đại đội thường trực góp công để hoàn chỉnh 13 ngôi nhà này trong năm 2025.

Đây cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của lực lượng vũ trang huyện cùng chung tay xóa nhà tạm trên địa bàn huyện", thượng tá Lê Anh Tuấn chia sẻ.

Thượng tá Lê Anh Tuấn cho biết thêm, trong đợt giao quân năm 2025, Bắc Trà My được giao tuyển chọn, gọi hơn 100 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân.

Trong đợt này, 100% tân binh nhập ngũ vào quân đội đều là người đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 1 thanh niên có trình độ đại học, 6 thanh niên có trình độ trung cấp.

Đợt này, các tân binh được giao cho các đơn vị: Trường quân sự Quân đoàn 34; Trung đoàn Bộ binh 885 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Quảng Nam.

"Toàn bộ thanh niên có tư tưởng ổn định, sức khỏe tốt. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn cũng phân công thành viên đến từng nhà thanh niên để thăm, động viên thanh niên và gia đình trước khi lên đường nhập ngũ...", thượng tá Lê Anh Tuấn nói.

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng hoa động viên các tân binh ở huyện Bắc Trà My lên đường nhập ngũ. Ảnh: Web huyện

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm cao cả, thiêng liêng của mỗi công dân đối với Tổ quốc. Lãnh đạo địa phương gửi gắm các tân binh không ngừng ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

"Việc nhà tài trợ Tuấn Dưỡng hỗ trợ cho 13 tân binh của huyện mỗi tân binh một ngôi nhà là một việc làm hết sức ý nghĩa, mang đậm thắm tình của người dân đối với các chiến sĩ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đây không phải là lần đầu nhà tài trợ Tuấn Dưỡng hỗ trợ cho các tân binh, mà thời gian qua anh Tuấn Dưỡng còn hỗ trợ cho bà con nghèo, khó trên địa bàn huyện rất nhiều. Thay mặt huyện, tôi cảm ơn nhà tài trợ Tuấn Dưỡng nói riêng và các nhà tài trợ khác nói chung đã hỗ trợ cho Bắc Trà My", ông Vũ chia sẻ.