13 Trưởng phòng và Trưởng Công an huyện ở Quảng Nam xin nghỉ hưu trước tuổi

Tại buổi lễ, đã công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về giải quyết nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/3 đối với 22 người.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho các Trường phòng, Trưởng Công an huyện. Ảnh: CAQN

Cụ thể, nghỉ hưu ngay đối với 11 người, trong đó có nhiều Trưởng phòng của Công an tỉnh gồm: Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ; đại tá Huỳnh Quý - Trưởng phòng An ninh kinh tế; đại tá Trần Văn Xuân - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự; đại tá Trương Văn Một - Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự; đại tá Nguyễn Đình Hùng - Trưởng phòng Hậu cần; thượng tá Võ Văn Minh - Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và đại tá Phạm Viết Tiến - Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp.

Nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với 10 người, trong đó nhiều trưởng phòng, trưởng công an các huyện gồm: Đại tá Phạm Trung Phương - Trưởng phòng An ninh nội địa; đại tá Nguyễn Minh Khương - Trưởng phòng Hồ sơ; đại tá Nguyễn Giới - Trưởng Công an huyện Đại Lộc; thượng tá Tưởng Văn Tiến - Trưởng Công an huyện Đông Giang và thượng tá Trần Thế Hùng - Trưởng Công an huyện Phú Ninh.

Ngoài ra, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu đối với thượng tá Nguyễn Quang Phước - Trưởng phòng An ninh điều tra.

Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 22 lãnh đạo cấp phòng, công an các huyện, thị xã. Ảnh: CAQN

Được sự cho phép của chủ trì hội nghị, đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam đã thay mặt cho 22 cán bộ công an được nghỉ công tác trong đợt này, gồm 10 Trưởng phòng, 3 Trưởng Công an huyện, 4 Phó Trưởng phòng, 5 Phó Trưởng huyện, còn thời gian phục vụ từ 5 tháng đến 40 tháng, xin nghỉ hưu trước tuổi để thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ngành Công an.

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Nam đại diện cho 22 cán bộ công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CAQN

"Tôi cũng như 21 đồng chí nghỉ trong dịp này, có thời gian công tác từ 37 đến 40 năm trong ngành, nay theo chủ trương của Đảng, Bộ Công an, chúng tôi tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước hạn tuổi theo quy định; thể hiện rõ trách nhiệm cá nhân, tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trong thực hiện chủ trương của Đảng và lực lượng Công an nhân dân trong việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Được sự thành công như hôm nay, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, các thế hệ lãnh đạo đã quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ, dìu dắt chúng tôi từ lúc còn chập chững những bước đi đầu tiên trong ngành Công an", đại tá Đinh Xuân Nghĩ cho biết.