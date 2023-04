18 tháng sống ẩn dật gây hoang mang, tài tử Jack Nicholson lộ diện

Jack Nicholson đã có 18 tháng sống ẩn dật, không hề xuất hiện ở bên ngoài (Ảnh: Daily Mail).

Tài tử huyền thoại của Hollywood - Jack Nicholson vừa xuất hiện trên ban công căn biệt thự mà ông sở hữu ở thành phố Beverly Hills, bang California, Mỹ. Những hình ảnh mà thợ săn ảnh ghi lại được cho thấy lần đầu tiên tài tử lộ diện ở không gian bên ngoài ngôi nhà sau 18 tháng sống ẩn dật không hề ló mặt ra ngoài.

Hiện tại, ở tuổi 85, Jack Nicholson sống độc thân và rút lui khỏi đời sống sôi động của giới sao Hollywood. Lần gần đây nhất người ta thấy ông bước ra khỏi nhà là hồi tháng 10/2021, khi ấy, tài tử đi xem một trận bóng rổ cùng với con trai.

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Jack Nicholson nắm giữ kỷ lục là tài tử nhận được nhiều đề cử nhất tại giải Oscar, với tổng cộng 12 đề cử và từng giành về 3 tượng vàng.

Thời gian gần đây, những người quen thân với Jack Nicholson ở Hollywood đều cảm thấy lo lắng khi ông rút lui hẳn khỏi đời sống xã hội ở Hollywood, ngày càng trở nên ẩn dật với cuộc sống độc thân ở tuổi U90. Có những người bạn đã bày tỏ mối lo rằng Jack Nicholson có thể sẽ qua đời mà không ai hay biết. Hoàn cảnh này đã từng xảy ra với tài tử huyền thoại Marlon Brando (1924 - 2004).





Những hình ảnh mà thợ săn ảnh ghi lại được cho thấy lần đầu tiên tài tử lộ diện ở không gian bên ngoài ngôi nhà sau 18 tháng sống ẩn dật (Ảnh: Daily Mail).

Trong cuộc đời mình, tài tử Jack Nicholson từng đi qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có nhiều mối quan hệ tình cảm. Ông có 6 người con với 5 người phụ nữ. Dù vậy, có hai người con gái không bao giờ được Jack Nicholson chính thức công nhận là con ruột của mình. Đây là khía cạnh gây tranh cãi nhất trong đời tư của ông.

Ông đã sống độc thân gần hai thập kỷ và chỉ giữ liên lạc với một số người thân ruột thịt, ngoài ra, ông hạn chế mọi giao tiếp với các đồng nghiệp ở Hollywood trong những năm gần đây.

Một nguồn tin ẩn danh chia sẻ với tờ tin tức Daily Mail: "Đối với Jack Nicholson bây giờ, ngôi nhà là cung điện của ông ấy. Nhưng bạn bè vẫn mong ông ấy bước ra khỏi nhà để cho chúng tôi biết rằng ông ấy vẫn đang ổn. Jack giờ chỉ còn giữ liên lạc với một vài người thân ruột thịt. Những ngày tháng ông ấy ra ngoài giao lưu gặp gỡ đã lùi xa rồi".

Jack Nicholson trong phim kinh dị "The Shining" (Ảnh: Daily Mail).

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Jack Nicholson nắm giữ kỷ lục là tài tử nhận được nhiều đề cử nhất tại giải Oscar, với tổng cộng 12 đề cử và từng giành về 3 tượng vàng (Ảnh: Daily Mail).

Jack Nicholson đã không đóng phim kể từ thập niên 2010. Một số nguồn tin ở Hollywood cho rằng tài tử huyền thoại đã âm thầm từ giã diễn xuất vì mắc phải bệnh sa sút trí tuệ. Căn bệnh này khiến ông không thể nhớ nổi lời thoại hay xuất hiện tự tin trong các cuộc gặp gỡ với đồng nghiệp được nữa. Dù vậy, những người bạn lâu năm của Jack Nicholson luôn phủ nhận thông tin này.

Một người con gái không được Jack Nicholson chính thức công nhận - nữ diễn viên Tessa Gourin (33 tuổi) - gần đây thực hiện những cuộc phỏng vấn chia sẻ về tâm sự của cô khi lớn lên mà không được người cha tài tử nổi tiếng công khai thừa nhận.

Tessa cho biết cô có gặp tài tử Jack Nicholson và nhận thấy ông là một con người phức tạp. Cô cảm thấy có nhiều nỗi buồn về xuất thân của mình cũng như câu chuyện của cha mẹ mình.

Bản thân Jack Nicholson cũng có một xuất thân khác biệt. Mẹ của ông sinh con một mình năm 18 tuổi. Ông bà ngoại của Jack Nicholson quyết định nuôi cháu trai với danh nghĩa là con trai của họ.

Jack Nicholson chỉ được biết sự thật rằng chị gái chính là... mẹ ruột của mình hồi năm 1974. Khi ấy, tạp chí Time đã phát hiện ra thông tin này, lúc này, nam tài tử gần 40 tuổi mới lần đầu được biết sự thật về người mẹ ruột.

Trong tự truyện của mình, Jack Nicholson cho biết thông tin này là một trong những điều tệ hại nhất mà ông từng phải nghe trong cuộc đời mình. "Thông tin này thật kinh khủng nhưng nó không khiến tôi bị khủng hoảng. Tôi thực sự ấn tượng về khả năng giữ bí mật của những người thân trong gia đình mình. Điều ấy thực sự đã đưa lại cho tôi những giá trị tốt đẹp", Jack Nicholson từng tâm sự.

Trong sự nghiệp diễn xuất trải dài 5 thập kỷ, Jack Nicholson từng đảm nhận hơn 70 vai diễn trong phim điện ảnh và truyền hình. 3 vai diễn từng đem về tượng vàng Oscar cho ông là trong các bộ phim One Flew over the Cuckoo's Nest (1975), Terms of Endearment (1983), As Good as It Gets (1997).

Những bộ phim từng đem về đề cử Oscar cho Jack Nicholson gồm có Easy Rider (1969), Five Easy Pieces (1970), The Last Detail (1974), Chinatown (1974), Reds (1981), Prizzi's Honor (1986), Ironweed (1987), A Few Good Men (1992), About Schmidt (2002).