2 cụ bà ngồi ven đường chờ xe buýt thì bị ôtô cán qua người, 1 cụ tử vong thương tâm ở tỉnh Lâm Đồng





Theo hình ảnh camera ghi lại, ngày 11/11, tại đoạn km61 Quốc lộ 55, trước UBND xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng có 2 cụ già ngồi ven đường, trên phần nền bê tông của lối vào UBND xã.

Camera ghi lại cảnh 2 cụ bà ngồi ven đường chờ xe buýt thì bị ôtô cán qua người, 1 cụ tử vong ở xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: NDCC

Sau đó, có một ôtô bán tải màu đen do một người đàn ông điều khiển trên Quốc lộ 55, lưu thông hướng Lâm Đồng - TP.HCM. Khi đến địa điểm trên thì ôtô chuyển hướng qua đường và rẽ vào UBND xã và chạy thẳng đến vị trí 2 cụ già ngồi. Do quá bất ngờ, 2 cụ già không kịp chạy và bị ôtô cán qua người.

Sau khi xảy ra vụ việc, 2 nạn nhân được tài xế và bà con địa phương đưa đi cấp cứu. Đến tối 13/11, một cụ bà đã tử vong. Nạn nhân còn lại bị thương ở chân, đang được điều trị tại bệnh viện.

Thông tin ban đầu từ người thân cho biết, hai cụ bà trên được người thân đưa đến UBND xã nhận tiền trợ cấp. Sau đó, 2 cụ ra ven đường ngồi chờ đón xe buýt về thì xảy ra vụ việc thương tâm trên.

Theo UBND xã Mỹ Sơn, tỉnh Lâm Đồng, lúc 14 giờ ngày 14/11, Công an xã Sơn Mỹ nhận tin báo của ông Huỳnh Hữu Chiến (46 tuổi) ngụ xã Sơn Mỹ, là người điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn vào ngày 11/11 khiến 1 cụ bà tử vong.

Cụ thể, khoảng 9 giờ ngày 11/11, ông Chiến điều khiển xe bán tải biển kiểm soát 51D-639.48 từ nhà riêng đến trước cổng trụ sở UBND xã Sơn Mỹ để làm giấy tờ.

Khi ông Chiến điều khiển xe trên Quốc lộ 55 gần đến khu vực cổng UBND xã Mỹ Sơn thì có bật đèn xi nhan để qua đường, vào khu vực sân bê tông trước UBND xã. Do bị khuất tầm nhìn, ông Chiến đã điều khiển xe bán tải tông trúng vào 2 cụ già đang ngồi cạnh lề đường.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, ông Chiến đã sử dụng xe bán tải của mình đưa 2 cụ đi cấp cứu tại địa phương, sau đó chuyển TP.HCM. Đến ngày 14/11, ông Chiến đến Công an xã trình báo toàn bộ nội dung sự việc.

Công an xã Sơn Mỹ đã cử cán bộ đến nhà 2 nạn nhân tại thôn 3, xã Sơn Mỹ, để xác minh sự việc.

Công an đã thu thập thông tin và được biết, cụ bà Trần Thị Ch. (79 tuổi) đã tử vong vào tối 13/11 và gia đình đang lo hậu sự cho cụ bà. Còn cụ bà Trần Thị Ng. (68 tuổi) bị gãy chân, đã phẫu thuật, hiện sức khỏe đã ổn định.

Công an xã Mỹ Sơn cũng yêu cầu ông Huỳnh Hữu Chiến đưa xe bán tải trên về trụ sở Công an xã để tạm giữ phục vụ kiểm tra, khám nghiệm phương tiện.