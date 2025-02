2 ngôi sao rời SLNA ngay đầu tháng 2, gồm những ai?

Sau khi chiêu mộ thành công hai cầu thủ Khắc Ngọc và Văn Khánh từ Thép Xanh Nam Định, SLNA quyết định để Nguyễn Văn Bình và Hồ Phúc Tịnh ra đi.

Hồ Phúc Tịnh trong thời gian khoác áo đội 1 SLNA. Ảnh: FBNV

Trong đó, Hồ Phúc Tịnh, do không tìm được chỗ đứng trong đội hình chính thức, đã quyết định giải nghệ. Sau khi rời đội 1, tiền đạo sinh năm 1994 chuyển sang công tác huấn luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ SLNA. Anh hiện đảm nhận vai trò trợ lý huấn luyện viên đội U13 Sông Lam Nghệ An dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Văn Vinh. Dự kiến, đội U13 sẽ tham gia vòng loại Giải Thiếu niên Toàn quốc vào tháng 6/2025. Trước đó, Hồ Phúc Tịnh đã hoàn thành khóa đào tạo và nhận bằng huấn luyện viên hạng C do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cấp.

Bên cạnh đó, tiền vệ Nguyễn Xuân Bình cũng rời SLNA trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông để gia nhập CLB Trẻ TP.HCM theo dạng cho mượn. Trong thời gian khoác áo đội 1 SLNA, Nguyễn Xuân Bình gây ấn tượng với thể lực dồi dào, lối chơi xông xáo và khả năng đeo bám quyết liệt. Anh thi đấu ở vị trí sở trường là tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên, do một số trung vệ chấn thương ở giai đoạn đầu mùa giải, ban huấn luyện đã thử nghiệm anh ở vai trò trung vệ. Dù vậy, Nguyễn Xuân Bình chưa thể hiện được phong độ tốt nhất và phải nhường vị trí cho các đồng đội khác.

Nguyễn Xuân Bình ra sân trong màu áo SLNA. Ảnh: FBNV

Khi chuyển đến CLB Trẻ TP.HCM, Nguyễn Xuân Bình được kỳ vọng sẽ giúp tuyến giữa đội bóng này trở nên chắc chắn hơn, qua đó cải thiện thành tích trong giai đoạn hai của mùa giải. Hiện tại, CLB Trẻ TP.HCM đang thi đấu tại Giải hạng Nhất và tạm xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng V.League 2 sau 6 vòng đấu.

Ngoài những thay đổi trên, đội 1 SLNA cũng quyết định cho đội U19 mượn hai cầu thủ là trung vệ Phan Văn Thành và tiền vệ Phạm Nguyễn Quốc Trung. Cả hai cầu thủ sinh năm 2006 này sẽ có cơ hội thể hiện khả năng tại vòng chung kết Giải U19 Quốc gia 2025, diễn ra từ ngày 15/2 đến 28/2/2025 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi giải đấu kết thúc, Phan Văn Thành và Phạm Nguyễn Quốc Trung sẽ trở lại đội 1 SLNA để tiếp tục tập luyện và thi đấu.