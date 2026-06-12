20 phút chạy đua, "áo xanh" Đà Nẵng đưa sĩ tử đến điểm thi kịp giờ

Clip: Tài xế xe container phanh "cháy lốp", xem những giây tiếp theo dân tình càng "nóng mặt"
Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một tài xế container.
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