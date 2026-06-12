20 phút chạy đua, "áo xanh" Đà Nẵng đưa sĩ tử đến điểm thi kịp giờ

Kính đa tròng

Kính đa tròng

Đề thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là một đề bài thú vị. Nó không chỉ yêu cầu học sinh suy nghĩ về một doanh nhân nổi tiếng, mà còn chạm tới một khát vọng quen thuộc của nhiều quốc gia đang phát triển: làm sao để có những con người đủ sức tạo ra công nghệ, doanh nghiệp hay sản phẩm có thể thay đổi thế giới.