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Thứ sáu, ngày 12/06/2026 06:30 GMT+7

21 tuổi được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu thanh niên không được chủ quan

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Diệu Linh Thứ sáu, ngày 12/06/2026 06:30 GMT+7
2 tháng trước khi nhập viện vì suy thận, chàng trai đã xuất hiện tình trạng phù toàn thân, tăng khoảng 5kg nhưng chủ quan nên không đi khám.
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Tin từ Bệnh viện đa khoa Phú Thọ cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho 1 chàng trai suy thận giai đoạn cuối mới 21 tuổi.

Bệnh nhân là N.B.L (21 tuổi, trú tại xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ) đã vô cùng suy sụp khi được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối kèm chỉ định lọc máu chu kỳ.

Theo chia sẻ của người bệnh, khoảng 2 tháng trước đó đã xuất hiện tình trạng phù toàn thân, tăng khoảng 5kg nhưng người bệnh chủ quan nên không đi khám.

Đến khi mệt mỏi tăng nhiều kèm buồn nôn, người bệnh mới đến một bệnh viện lớn ở Hà Nội kiểm tra và được chẩn đoán bệnh thận mạn giai đoạn 5, đồng thời được tư vấn chuẩn bị phẫu thuật tạo cầu nối động – tĩnh mạch (AVF) để phục vụ lọc máu chu kỳ.

Bệnh nhân đã chuyển về Bệnh viện đa khoa Phú Thọ điều trị để được gần nhà hơn.

Bác sĩ Dương Thùy Linh thăm khám cho người bệnh. Ảnh BVCC

Tại Bệnh viện đa khoa Phú Thọ, người bệnh nhập viện trong tình trạng phù nhẹ hai chân, mệt mỏi, buồn nôn, ăn uống kém, đau tức ngực khi vận động, bụng chướng và giảm thông khí phổi.

Nhận thấy người bệnh còn rất trẻ, trong khi một số biểu hiện lâm sàng chưa hoàn toàn phù hợp với tình trạng suy thận mạn giai đoạn cuối, các bác sĩ Trung tâm Thận – Lọc máu đã thăm khám kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện chức năng thận, tình trạng dịch trong cơ thể cũng như thực hiện thêm nhiều xét nghiệm chuyên sâu để tìm ra nguyên nhân chính xác gây suy giảm chức năng thận.

Bệnh nhân suy thận ở một đặc khu của TP.HCM không còn phải "vượt biển" chạy thận

Sau quá trình hội chẩn và theo dõi sát sao, các bác sĩ xác định người bệnh không mắc suy thận mạn giai đoạn cuối mà bị suy thận cấp do hội chứng thận hư. Đây là tình trạng bệnh lý có thể gây suy giảm nhanh chức năng thận, dẫn đến phù nề toàn thân, tăng cân nhanh, mệt mỏi và rối loạn nhiều cơ quan nếu không được điều trị kịp thời.

Tuy nhiên, nếu được phát hiện đúng nguyên nhân và có phương pháp điều trị phù hợp, chức năng thận vẫn có khả năng hồi phục.

Ngay sau đó, người bệnh được điều trị nội khoa tích cực theo đúng phác đồ chuyên môn. Nhờ được chẩn đoán chính xác và can thiệp kịp thời, tình trạng sức khỏe của người bệnh cải thiện rõ rệt chỉ sau một thời gian ngắn.

Các chỉ số urê, creatinin trở về mức bình thường, chức năng thận phục hồi gần như hoàn toàn; tình trạng phù, mệt mỏi và buồn nôn giảm đáng kể. Đặc biệt, người bệnh đã tránh được nguy cơ phải lọc máu chu kỳ kéo dài.

Tình trạng phù nề, chướng bụng ở người bệnh được cải thiện sau thời gian điều trị tại Trung tâm Thận – Lọc máu. Ảnh BVCC

Theo bác sĩ Dương Thùy Linh – Trung tâm Thận – Lọc máu, bệnh lý thận ở người trẻ tuổi có thể diễn biến âm thầm với các dấu hiệu ban đầu như phù, mệt mỏi, tiểu bất thường hoặc tăng cân nhanh.

Nếu không được thăm khám sớm và chẩn đoán đúng, người bệnh có thể bị bỏ qua “thời điểm vàng” trong điều trị. Việc đánh giá chính xác nguyên nhân gây suy giảm chức năng thận có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, tránh những can thiệp không cần thiết và mang lại cơ hội phục hồi tốt hơn cho người bệnh.

"Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như phù mặt, phù chân, tiểu ít, mệt mỏi kéo dài, chán ăn hoặc tăng cân nhanh không rõ nguyên nhân, người dân cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống", bác sĩ Linh khuyến cáo.

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