23 "dân chơi" thác loạn ma túy trong quán karaoke của hotgirl

Ngày 4/7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an xã Định Long (huyện Yên Định) bắt quả tang 23 đối tượng (16 nam, 7 nữ) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn.

Theo đó, quán karaoke này do Trịnh Thị Lan (SN 1993, thường trú tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc) làm chủ.

Trịnh Thị Lan (ảnh nhỏ) và các đối tượng sử dụng ma túy bị bắt quả tang. Ảnh: CATH

Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 4 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Qua tiến hành xét nghiệm nhanh, có 15/23 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trịnh Thị Lan đã thường xuyên tụ tập và để cho các đối tượng nghiện ma túy từ các địa bàn khác như huyện Thọ Xuân, Vĩnh Lộc đến sử dụng phòng hát để tổ chức sử dụng ma túy trái phép.

Bản thân Lan cũng là đối tượng tàng trữ trái phép các loại ma túy tại quán hát để cho các con nghiện đến sử dụng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.