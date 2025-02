28 lãnh đạo cấp phòng, huyện Công an tỉnh Long An xin nghỉ hưu trước thời hạn

Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An đọc công bố quyết định 28 lãnh đạo cấp phòng, huyện xin nghỉ hưu trước thời hạn. Ảnh: Thiên Long

Lễ công bố quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 28 cán bộ Công an tỉnh Long An kể từ ngày 1/3. Ảnh: Thiên Long

Ngày 28/2, Công an tỉnh Long An đã công bố quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 28 lãnh đạo cấp phòng, huyện kể từ ngày 1/3. Trong đó, có 10 Trưởng phòng, 11 Phó Trưởng phòng, 3 Trưởng Công an huyện, 4 Phó Công an huyện.

Trong 28 lãnh đạo có đơn xin nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí trước hạn tuổi phục vụ có 15 người nghỉ công tác, hưởng chế độ trước hạn tuổi và 13 người nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trước hạn tuổi.

Đại tá Lâm Minh Hồng – Giám đốc Công an tỉnh trân trọng ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các cán bộ trong thời gian công tác trong lực lượng CAND. Dù ở vị trí, cương vị công tác nào, họ cũng không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Những kết quả công tác, đóng góp, cống hiến quan trọng của các cán bộ lãnh đạo góp phần vào thành tích chung của công an tỉnh trong suốt nhiều năm qua.

"Các đồng chí đã có thời gian công tác nhiều năm trong lực lượng CAND. Quá trình công tác phấn đấu, trưởng thành từ chiến sĩ đến cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, các đồng chí luôn giữ vững phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người Đảng viên, người chiến sĩ CAND. Đến thời điểm này, các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và ngành công an đã tin tưởng tín nhiệm", Đại tá Lâm Minh Hồng nói.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Hồng bày tỏ tin tưởng các cán bộ lãnh đạo nghỉ công tác đợt này sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng CAND anh hùng; tiếp tục cống hiến, tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương nơi cư trú. Mặt khác, tiếp tục theo dõi, góp ý, tư vấn, giúp đỡ cho lực lượng công an tỉnh nhà trong công tác chiến đấu và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác đặt ra, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Long An ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt các cán bộ nghỉ xin nghỉ hưu sớm, Thượng tá Phan Ngọc Vũ - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Long An gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương, những đồng đội qua các thời kỳ đã tận tâm dìu dắt, nâng đỡ, chỉ dạy từ những ngày đầu.

Thượng tá Vũ nhấn mạnh: "Thời gian qua, chúng tôi dù ở cương vị nào cũng luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, điều lệnh và quy trình công tác; khắc phục khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao". Đồng thời, ông cũng bày tỏ sự đồng tình cao về việc thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, trong đó, lực lượng CAND gương mẫu đi đầu...".