3 địa điểm chơi Trung thu tại TP.HCM đang hot, nhiều người kéo tới

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học là địa điểm chơi Trung thu tại TP.HCM nổi tiếng nhất. Những ngày qua, nhiều người, đặc biệt là giới trẻ đã kéo đến đây vui chơi, chụp ảnh.

Từ đường Hồng Bàng rẽ vào Lương Nhữ Học, càng sâu vào bên trong, không khí Trung thu lại càng hiện rõ khi tiểu thương hai bên đường bày lồng đèn các loại để kinh doanh. Đông vui nhất là một hẻm nhỏ nằm gần đường Trần Hưng Đạo, kéo dài hơn trăm mét nhưng đặc kín lồng đèn các loại.

Khách vui chơi tại phố lồng đèn Lương Nhữ Học, TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Điểm đặc biệt của phố lồng đèn Lương Nhữ Học là sự kết hợp giữa nét xưa và nay. Bên cạnh những mẫu lồng đèn giấy kiếng, lồng đèn ông sao mang đậm hồn Việt, còn có nhiều sản phẩm cách tân với đèn led, nhân vật hoạt hình, đáp ứng thị hiếu.

Mỗi gian hàng đều được bày biện bắt mắt, vừa bán lẻ cho khách tham quan, vừa cung cấp sỉ cho các cửa hàng khắp thành phố.

Đáng chú ý, các tiểu thương đều rất vui vẻ bày trí, tạo không gian cho khách vui chơi và chụp ảnh.

Càng gần Tết Trung thu, lượng khách đổ về phố lồng đèn rất đông. Đây là địa điểm lý tưởng để du khách tận hưởng không khí Trung thu ngay tại TP.HCM.

Một lưu ý là do khách rất đông, để có trải nghiệm trọn vẹn, bạn nên gửi xe ở các địa điểm công cộng hoặc gia đình có mở dịch vụ giữ xe trước khi vào tuyến đường chính Lương Nhữ Học.

Hòa vào không khi Trung thu cổ

Hẳn sẽ có nhiều người không biết không khí Tết Trung thu xưa như thế nào. Tại TP.HCM, một triển lãm lồng đèn trung thu cổ đang mở cửa đón khách và thu hút nhiều bạn trẻ, gia đình đến tìm hiểu, tham quan, khám phá, đặc biệt lưu lại những tấm ảnh đặc biệt vào mùa Trung thu.

Các bạn trẻ chụp ảnh tại triển lãm lồng đèn Trung thu cổ “Ngựa trời gắp lửa”. Ảnh: Khởi Đăng Tác Khí

Triển lãm có chủ đề “Ngựa trời gắp lửa” đang diễn ra tại đình Sơn Trà (số 113, đường Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định). Điểm nhấn đặc biệt của không gian này là những chiếc lồng đèn cổ được làm và tái hiện một cách công phu trong không gian đình cổ.

Triển lãm ngập tràn sắc màu của đèn lồng gợi lên không khí của những ngày Trung thu truyền thống với hình ảnh đèn Lý ngư hoá Long, Ngựa trời gắp lửa, Châu chấu… quen thuộc trong dân gian xưa.

Triển lãm trưng bày hơn 40 mẫu đèn lồng cổ phục dựng bởi nhóm bạn trẻ Khởi Đăng Tác Khí, chủ yếu là sinh viên các chuyên ngành kiến trúc và mỹ thuật.

Triển lãm mở cửa đón khách tới hết ngày 12/10.

Check-in cùng rồng khổng lồ 18m

Nhiều trung tâm thương mại tại TP.HCM năm nay tổ chức nhiều hoạt động cho ngày Tết Trung thu, tập trung vào các chương trình khám phá, trải nghiệm.

Rồng khổng lồ dài đến 18m tại Parc Mall. Ảnh: Parc Mall

Tại Parc Mall, phường Chánh Hưng, trung tâm thương mại này tổ chức triển lãm sắp đặt và trưng bày hàng chục lồng đèn truyền thống lung linh đủ sắc màu.

Không gian triển lãm chia làm nhiều chủ đề gắn liền với Trung thu xưa như Thủy - theo con nước (lồng đèn cự giải, cá chép hóa rồng), Thảo - trên đồng xanh (lồng đèn bọ ngựa, bướm...), Thiên - dưới bóng trăng (hình ảnh trăng rằm, đại long, cá chép…).

Ấn tượng nhất trong triển lãm là lồng đèn rồng khổng lồ dài đến 18m được xếp hình uốn lượn đặc sắc. Do đó, không gian triển lãm thu hút nhiều khách, nhất là gia đình có trẻ nhỏ, giới trẻ đến tham quan, chụp ảnh.

Triển lãm tiếp tục đón khách đến hết ngày 8/10.