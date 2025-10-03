Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Chuyển động Sài Gòn
Thứ sáu, ngày 03/10/2025 16:37 GMT+7

3 địa điểm chơi Trung thu tại TP.HCM đang hot, nhiều người kéo tới

Phúc Minh Thứ sáu, ngày 03/10/2025 16:37 GMT+7
Nhiều địa điểm chơi Trung thu tại TP.HCM đang thu hút người dân, du khách, giới trẻ đến tham quan, chụp ảnh. Từ không khí Trung thu xưa đến hiện đại đều có thể tìm được tại TP.HCM.
Phố lồng đèn Lương Nhữ Học

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học là địa điểm chơi Trung thu tại TP.HCM nổi tiếng nhất. Những ngày qua, nhiều người, đặc biệt là giới trẻ đã kéo đến đây vui chơi, chụp ảnh.

Từ đường Hồng Bàng rẽ vào Lương Nhữ Học, càng sâu vào bên trong, không khí Trung thu lại càng hiện rõ khi tiểu thương hai bên đường bày lồng đèn các loại để kinh doanh. Đông vui nhất là một hẻm nhỏ nằm gần đường Trần Hưng Đạo, kéo dài hơn trăm mét nhưng đặc kín lồng đèn các loại.

Khách vui chơi tại phố lồng đèn Lương Nhữ Học, TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Điểm đặc biệt của phố lồng đèn Lương Nhữ Học là sự kết hợp giữa nét xưa và nay. Bên cạnh những mẫu lồng đèn giấy kiếng, lồng đèn ông sao mang đậm hồn Việt, còn có nhiều sản phẩm cách tân với đèn led, nhân vật hoạt hình, đáp ứng thị hiếu.

Mỗi gian hàng đều được bày biện bắt mắt, vừa bán lẻ cho khách tham quan, vừa cung cấp sỉ cho các cửa hàng khắp thành phố.

Đáng chú ý, các tiểu thương đều rất vui vẻ bày trí, tạo không gian cho khách vui chơi và chụp ảnh.

Càng gần Tết Trung thu, lượng khách đổ về phố lồng đèn rất đông. Đây là địa điểm lý tưởng để du khách tận hưởng không khí Trung thu ngay tại TP.HCM.

Một lưu ý là do khách rất đông, để có trải nghiệm trọn vẹn, bạn nên gửi xe ở các địa điểm công cộng hoặc gia đình có mở dịch vụ giữ xe trước khi vào tuyến đường chính Lương Nhữ Học.

Hòa vào không khi Trung thu cổ

Hẳn sẽ có nhiều người không biết không khí Tết Trung thu xưa như thế nào. Tại TP.HCM, một triển lãm lồng đèn trung thu cổ đang mở cửa đón khách và thu hút nhiều bạn trẻ, gia đình đến tìm hiểu, tham quan, khám phá, đặc biệt lưu lại những tấm ảnh đặc biệt vào mùa Trung thu.

Các bạn trẻ chụp ảnh tại triển lãm lồng đèn Trung thu cổ “Ngựa trời gắp lửa”. Ảnh: Khởi Đăng Tác Khí

Triển lãm có chủ đề “Ngựa trời gắp lửa” đang diễn ra tại đình Sơn Trà (số 113, đường Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định). Điểm nhấn đặc biệt của không gian này là những chiếc lồng đèn cổ được làm và tái hiện một cách công phu trong không gian đình cổ.

Triển lãm ngập tràn sắc màu của đèn lồng gợi lên không khí của những ngày Trung thu truyền thống với hình ảnh đèn Lý ngư hoá Long, Ngựa trời gắp lửa, Châu chấu… quen thuộc trong dân gian xưa.

Triển lãm trưng bày hơn 40 mẫu đèn lồng cổ phục dựng bởi nhóm bạn trẻ Khởi Đăng Tác Khí, chủ yếu là sinh viên các chuyên ngành kiến trúc và mỹ thuật.

Triển lãm mở cửa đón khách tới hết ngày 12/10.

Check-in cùng rồng khổng lồ 18m

Nhiều trung tâm thương mại tại TP.HCM năm nay tổ chức nhiều hoạt động cho ngày Tết Trung thu, tập trung vào các chương trình khám phá, trải nghiệm.

Rồng khổng lồ dài đến 18m tại Parc Mall. Ảnh: Parc Mall

Tại Parc Mall, phường Chánh Hưng, trung tâm thương mại này tổ chức triển lãm sắp đặt và trưng bày hàng chục lồng đèn truyền thống lung linh đủ sắc màu.

Không gian triển lãm chia làm nhiều chủ đề gắn liền với Trung thu xưa như Thủy - theo con nước (lồng đèn cự giải, cá chép hóa rồng), Thảo - trên đồng xanh (lồng đèn bọ ngựa, bướm...), Thiên - dưới bóng trăng (hình ảnh trăng rằm, đại long, cá chép…).

Ấn tượng nhất trong triển lãm là lồng đèn rồng khổng lồ dài đến 18m được xếp hình uốn lượn đặc sắc. Do đó, không gian triển lãm thu hút nhiều khách, nhất là gia đình có trẻ nhỏ, giới trẻ đến tham quan, chụp ảnh.

Triển lãm tiếp tục đón khách đến hết ngày 8/10.

Người đàn ông tử vong bất thường trong khách sạn tại TP.HCM

Công an đang điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông 68 tuổi trong khách sạn trên đường Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, chiều 1/10.

Người đàn ông nghi bị điện giật nguy kịch khi đang rửa xe

Chuyển động Sài Gòn
Người đàn ông nghi bị điện giật nguy kịch khi đang rửa xe

Nữ sinh viên tử vong tại sân trường cao đẳng ở TP.HCM sau tiếng động

Chuyển động Sài Gòn
Nữ sinh viên tử vong tại sân trường cao đẳng ở TP.HCM sau tiếng động

TP.HCM yêu cầu ứng dụng công nghệ dự báo điểm cháy, tăng cường phòng cháy rừng

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM yêu cầu ứng dụng công nghệ dự báo điểm cháy, tăng cường phòng cháy rừng

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn tổ chức hoà nhạc xoa dịu bệnh nhân

Chuyển động Sài Gòn
Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn tổ chức hoà nhạc xoa dịu bệnh nhân

Tại sao Quách Tĩnh tư chất kém lại được nhiều cao thủ truyền võ công?
Đông Tây - Kim Cổ

Tại sao Quách Tĩnh tư chất kém lại được nhiều cao thủ truyền võ công?

Đông Tây - Kim Cổ

Quách Tĩnh (bản cũ dịch là Quách Tỉnh) là nhân vật chính trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu và là nhân vật phụ trong tiểu thuyết Thần điêu đại hiệp.

TP.HCM rà soát nhiều dự án: Chủ đầu tư khắc phục vi phạm mới được cấp sổ hồng
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM rà soát nhiều dự án: Chủ đầu tư khắc phục vi phạm mới được cấp sổ hồng

Chuyển động Sài Gòn

Thời gian qua, nhiều hộ dân tại một số dự án nhà ở trong TP.HCM vẫn chưa được cấp sổ hồng. Nguyên nhân được chỉ ra là các vi phạm tồn đọng của chủ đầu tư, từ xây dựng sai mục đích đến nghĩa vụ tài chính chưa hoàn tất.

Đại lộ Thăng Long vẫn ngập sâu dài hàng cây số, người dân ngán ngẩm quay xe giữa trời nắng chói chang
Ảnh

Đại lộ Thăng Long vẫn ngập sâu dài hàng cây số, người dân ngán ngẩm quay xe giữa trời nắng chói chang

Ảnh

Chiều 3/10, 4 ngày sau trận mưa lịch sử, Hà Nội nắng chói chang, nhiệt độ ngoài trời lên tới 34-35 độ C. Thế nhưng, "con sông" trên Đại lộ Thăng Long, đoạn đường gom trước Bảo tàng Lịch sử Quân sự vẫn tạo thành một "bức tường nước" khiến nhiều người ngán ngẩm lắc đầu, quay xe.

Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 4: Giải chạy biểu trưng của Thủ đô, kết nối cộng đồng, tôn vinh giá trị văn hóa
Kinh tế

Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 4: Giải chạy biểu trưng của Thủ đô, kết nối cộng đồng, tôn vinh giá trị văn hóa

Kinh tế

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2025 – Lễ khai mạc Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 4 đã được tổ chức trọng thể dưới sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, nhà tài trợ chiến lược - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cùng Sunrise Events Vietnam (SEV) phối hợp triển khai. Giải chạy chính thức ngày 5/10 sẽ có sự góp mặt của hơn 13.000 vận động viên trong nước và quốc tế, tham gia tranh tài trên cung đường đi qua nhiều địa danh lịch sử - văn hóa của Hà Nội, lan tỏa tinh thần “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội”. 

Nhà ở xã hội không đồng nghĩa với chất lượng thấp giá rẻ
Chuyển động Sài Gòn

Nhà ở xã hội không đồng nghĩa với chất lượng thấp giá rẻ

Chuyển động Sài Gòn

Theo ông Trần Sĩ Nam - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, các nhà đầu tư cần nhận thức nhà ở xã hội không đồng nghĩa với chất lượng thấp giá rẻ.

Vietcombank đồng hành cùng “Chiến sĩ quả cảm 2025', lan tỏa giá trị nhân văn
Kinh tế

Vietcombank đồng hành cùng “Chiến sĩ quả cảm 2025", lan tỏa giá trị nhân văn

Kinh tế

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đồng hành cùng chương trình truyền hình thực tế “Chiến sĩ quả cảm 2025”. Chương trình được phát sóng vào lúc 20h00 tối Chủ nhật hàng tuần trên VTV3, từ ngày 27/7/2025. Chương trình nhằm tôn vinh tinh thần dũng cảm, bản lĩnh và trách nhiệm của những người lính đang ngày đêm gìn giữ bình yên cho Tổ quốc.

Lần đầu tiên Việt Nam sẽ có bảng xếp hạng 'khách sạn không thuốc lá'
Y tế

Lần đầu tiên Việt Nam sẽ có bảng xếp hạng "khách sạn không thuốc lá"

Y tế

Khảo sát gần đây chỉ ra rằng khách sạn, nhà hàng là những địa điểm có mức phơi nhiễm khói thuốc thụ động cao nhất trong các không gian trong nhà tại Việt Nam.

HLV Cristiano Roland công bố danh sách U17 Việt Nam
Thể thao

HLV Cristiano Roland công bố danh sách U17 Việt Nam

Thể thao

Nằm trong kế hoạch hướng tới Vòng loại U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 5/10 tới tại Hà Nội với 30 cầu thủ được triệu tập.

Lần đầu tiên dưới thời ông Trump, Mỹ dành cho Ukraine sự hỗ trợ quan trọng để tấn công sâu vào Nga
Thế giới

Lần đầu tiên dưới thời ông Trump, Mỹ dành cho Ukraine sự hỗ trợ quan trọng để tấn công sâu vào Nga

Thế giới

Mỹ sẽ mở rộng hỗ trợ tình báo cho Ukraine để tấn công các cơ sở năng lượng của Nga. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump thay đổi giọng điệu về cuộc chiến, ngày càng hoài nghi về cơ hội chiến thắng của Nga - theo NBC News.

Agribank đột phá công nghệ với Nghị quyết 57: Gần 36.000 'Hạt nhân số' tỏa sáng khát vọng đổi mới
Doanh nghiệp

Agribank đột phá công nghệ với Nghị quyết 57: Gần 36.000 "Hạt nhân số" tỏa sáng khát vọng đổi mới

Doanh nghiệp

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực đời sống - kinh tế - xã hội, chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu. Với tầm nhìn chiến lược và sứ mệnh là ngân hàng thương mại hàng đầu phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Agribank đã sớm xác định chuyển đổi số không phải là xu hướng, mà còn là giải pháp then chốt để hiện thực mục tiêu phát triển bền vững, thúc đẩy hội nhập quốc tế, kiến tạo những giá trị mới cho khách hàng, cộng đồng và đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Diễn viên trẻ bỏ vai vì cảnh hôn, nhà sản xuất đòi bồi thường hơn 3 tỷ đồng
Văn hóa - Giải trí

Diễn viên trẻ bỏ vai vì cảnh hôn, nhà sản xuất đòi bồi thường hơn 3 tỷ đồng

Văn hóa - Giải trí

Diễn viên Hồ Lăng Thần thừa nhận sai lầm khi bỏ vai giữa chừng trong phim “Mê muội vì tình”, khiến đoàn phim thiệt hại hàng trăm triệu đồng mỗi ngày.

Bão số 10 (BUALOI) làm 66 người chết, mất tích, thiệt hại gần 16.000 tỷ đồng, Thủ tướng chỉ đạo những việc phải làm ngay
Nhà nông

Bão số 10 (BUALOI) làm 66 người chết, mất tích, thiệt hại gần 16.000 tỷ đồng, Thủ tướng chỉ đạo những việc phải làm ngay

Nhà nông

Bão số 10 (BUALOI) làm 66 người chết, mất tích, 349 ngôi nhà bị sập đổ, trên 172.000 ngôi nhà hư hỏng, 1.486 điểm trường, 145 cơ sở y tế bị thiệt hại... ước tính tổng thiệt hại về kinh tế gần 16.000 tỷ đồng.

Nhà máy thủy điện lớn thứ hai miền Bắc được lệnh mở 2 cửa xả lũ trong hôm nay, trước thời điểm bão MATMO vào biển Đông
Nhà nông

Nhà máy thủy điện lớn thứ hai miền Bắc được lệnh mở 2 cửa xả lũ trong hôm nay, trước thời điểm bão MATMO vào biển Đông

Nhà nông

Ngay trước thời điểm bão MATMO vào biển Đông thành cơn bão số 11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công điện lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 18h00’ ngày 03/10/2025 và mở tiếp 1 cửa xả đáy vào hồi 24h00’ ngày 03/10/2025.

Loại thịt 'giải đen', ăn vào mùa thu tốt tim, dưỡng tóc, hỗ trợ giảm cân, tăng sức đề kháng, hầm gừng cực thơm
Gia đình

Loại thịt "giải đen", ăn vào mùa thu tốt tim, dưỡng tóc, hỗ trợ giảm cân, tăng sức đề kháng, hầm gừng cực thơm

Gia đình

Loại thịt không chỉ ngon miệng mà còn có ý nghĩa "trấn áp chướng ngại, đảm bảo cuộc sống êm đềm, không lo toan", mùa thu ăn nhiều để nâng cao sức khỏe.

Một trường đại học chi 7 tỷ đồng hỗ trợ gần 3.000 sinh viên chịu ảnh hưởng bão số 10
Chuyển động Sài Gòn

Một trường đại học chi 7 tỷ đồng hỗ trợ gần 3.000 sinh viên chịu ảnh hưởng bão số 10

Chuyển động Sài Gòn

Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) triển khai ba chính sách lớn, bao gồm giảm 10% học phí, cấp 100 suất học bổng, và gia hạn thời gian đóng học phí cho sinh viên tại 19 tỉnh thành chịu thiệt hại nặng nề bởi bão Bualoi năm 2025.

James Cameron: “AI không thể thay thế được nghệ sĩ”
Văn hóa - Giải trí

James Cameron: “AI không thể thay thế được nghệ sĩ”

Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn James Cameron khẳng định “Avatar 3” sẽ tập trung vào chiều sâu cảm xúc và vai trò trung tâm của con người trong nghệ thuật làm phim.

Ông Trương Cảnh Tuyên được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ với số phiếu tuyệt đối
Tin tức

Ông Trương Cảnh Tuyên được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ với số phiếu tuyệt đối

Tin tức

Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) bầu ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau bài báo 'Lời thỉnh cầu bên cây cầu vượt lũ ở Quảng Trị': Nhà thầu nói gì?
Xã hội

Sau bài báo "Lời thỉnh cầu bên cây cầu vượt lũ ở Quảng Trị": Nhà thầu nói gì?

Xã hội

Liên quan việc xây cầu vượt lũ được dư luận tỉnh Quảng Trị quan tâm, đại diện chủ đầu tư và nhà thầu cho biết quá trình thi công thường gặp "kẻ thù".

Ở đường phố Biên Hòa của Đồng Nai có loại cây gỗ gì mà ra hoa nở cản chả kịp, quả bay 'như chim', xoay như chong chóng?
Nhà nông

Ở đường phố Biên Hòa của Đồng Nai có loại cây gỗ gì mà ra hoa nở cản chả kịp, quả bay "như chim", xoay như chong chóng?

Nhà nông

Cứ đến thời điểm tháng 5, người dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập 2 tỉnh Bình Phước, Đồng Nai) lại được chiêm ngưỡng khung cảnh hàng vạn quả chò nâu rơi rụng, bay, xoay tròn trong gió như những chiếc chong chóng khiến ai cũng thích thú.

Chuyển đổi số nông nghiệp: Đề xuất giải pháp kết nối Nông dân - Nông nghiệp - Công Thương
Kinh tế

Chuyển đổi số nông nghiệp: Đề xuất giải pháp kết nối Nông dân - Nông nghiệp - Công Thương

Kinh tế

Mỗi giải pháp đề ra sẽ chỉ là những mảnh ghép rời rạc, nếu như thiếu đi tính kết nối giữa các bên liên quan. Ngoài ra còn tiềm ẩn nguy cơ tiêu tốn nguồn lực, tiền tài vì triển khai không hiệu quả.

Biểu tình bùng nổ rầm rộ, khắp Châu Âu phẫn nộ vì Israel chặn đoàn tàu cứu trợ Gaza
Thế giới

Biểu tình bùng nổ rầm rộ, khắp Châu Âu phẫn nộ vì Israel chặn đoàn tàu cứu trợ Gaza

Thế giới

Người biểu tình ủng hộ Palestine tại châu Âu hôm thứ Năm đã chặn giao thông và phá hoại các cửa hàng, nhà hàng sau khi lực lượng Israel chặn một đoàn tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo hướng đến Gaza.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ triển khai 6 chương trình giám sát trọng tâm trong năm 2026
Đại đoàn kết dân tộc

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ triển khai 6 chương trình giám sát trọng tâm trong năm 2026

Đại đoàn kết dân tộc

Theo Kế hoạch Giám sát và phản biện xã hội của UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2026, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ thực hiện 6 nội dung.

Một xã ở Ninh Bình bị 'cô lập' sau bão, 600 hộ dân đi lại bằng thuyền, học sinh nghỉ học
Xã hội

Một xã ở Ninh Bình bị "cô lập" sau bão, 600 hộ dân đi lại bằng thuyền, học sinh nghỉ học
5

Xã hội

Mưa lũ kéo dài sau bão số 10 khiến mực nước sông Hoàng Long dâng cao, nhấn chìm khu vực Kênh Gà (xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) trong biển nước. Hơn 600 hộ dân tại đây vẫn đang bị cô lập hoàn toàn, phải di chuyển bằng thuyền, trong khi thông tin về cơn bão số 11 sắp đổ bộ khiến người dân hoang mang.

Trên phương diện pháp lý, kịch bản tốt nhất, xấu nhất với FAM và ĐT Malaysia là gì?
Thể thao

Trên phương diện pháp lý, kịch bản tốt nhất, xấu nhất với FAM và ĐT Malaysia là gì?

Thể thao

Vụ 7 ngoại binh nhập tịch Malaysia bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng được nhìn dưới góc độ pháp lý.

Hoa hậu Việt Nam duy nhất lọt Top 5 Miss Universe kể chuyện dạy con 2 tuần tuổi
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Việt Nam duy nhất lọt Top 5 Miss Universe kể chuyện dạy con 2 tuần tuổi

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu H'Hen Niê cho biết cô khám phá được nhiều điều thú vị, hữu ích trong quá trình nuôi dạy con.

Siêu máy tính được đưa vào dự báo bão, chạy dự báo phân giải 3km cho toàn bộ lãnh thổ và biển Đông chỉ trong 30-40 phút
Nhà nông

Siêu máy tính được đưa vào dự báo bão, chạy dự báo phân giải 3km cho toàn bộ lãnh thổ và biển Đông chỉ trong 30-40 phút

Nhà nông

Trong giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 6/2025, ngành khí tượng thủy văn đã theo dõi và dự báo sát, kịp thời 46 cơn bão, 11 áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó có 27 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền nước ta; 114 đợt không khí lạnh; 76 đợt nắng nóng; 111 đợt mưa lớn.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ NNMT) vào cuộc điều tra vụ phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn
Bạn đọc

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ NNMT) vào cuộc điều tra vụ phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn

Bạn đọc

Sau thời gian dài thu thập thông tin, hình ảnh về tình trạng phá rừng tự nhiên nghiêm trọng tại Lạng Sơn, Báo điện tử Dân Việt đã cung cấp tài liệu đến Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ NNMT) để đề nghị kiểm tra, xử lý vi phạm.

Khu dân cư TTC: Đô thị sinh thái bền vững tại Tây Ninh
Doanh nghiệp

Khu dân cư TTC: Đô thị sinh thái bền vững tại Tây Ninh

Doanh nghiệp

Khu dân cư Thành Thành Công (Khu dân cư TTC), một dự án đô thị đầy tiềm năng, được kiến tạo bởi Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTC IZ) với vai trò chủ đầu tư và Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land; HOSE: SCR) là đơn vị phát triển dự án.

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão MATMO mai vào biển Đông giật cấp mấy, bão số 11 dự báo đổ bộ những tỉnh này?
Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão MATMO mai vào biển Đông giật cấp mấy, bão số 11 dự báo đổ bộ những tỉnh này?

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão MATMO giật cấp 13, dự báo mai đi vào biển Đông và tiếp tục tăng cấp. Bản tin mới nhất cũng dự báo khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình sẽ chịu ảnh hưởng mạnh từ cơn bão này.

Cầu Thiên Trường bắc qua dòng sông Đào ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình-không gian hiện đại, sáng-xanh-sạch
Nhà nông

Cầu Thiên Trường bắc qua dòng sông Đào ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình-không gian hiện đại, sáng-xanh-sạch

Nhà nông

Phường Nam Định được thành lập trên cơ sở hợp nhất 8 phường, xã: Trần Hưng Đạo, Vị Xuyên, Quang Trung, Năng Tĩnh, Lộc Vượng, Cửa Bắc, Cửa Nam, Mỹ Phúc (trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập 3 tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, 8 xã, phường trên thuộc TP Nam Định, tỉnh Nam Định). Cây cầu Thiên Trường, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình bắc qua dòng sông Đào.

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Châu Âu định đoạt số tài sản lớn đóng băng của Nga

Châu Âu định đoạt số tài sản lớn đóng băng của Nga

Vì sao bao đời nay dân một làng ở Phú Thọ gọi tòa thành cổ này là "Thành nhà Mạc"?

Vì sao bao đời nay dân một làng ở Phú Thọ gọi tòa thành cổ này là 'Thành nhà Mạc'?

Trả tự do tại tòa cho cựu sĩ quan công an ở Thanh Hóa phạm tội mua bán trái phép hóa đơn

Trả tự do tại tòa cho cựu sĩ quan công an ở Thanh Hóa phạm tội mua bán trái phép hóa đơn

Hòn đảo đẹp như phim ở Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng, cách Phan Thiết 110km có động vật khổng lồ đang được bảo tồn

Hòn đảo đẹp như phim ở Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng, cách Phan Thiết 110km có động vật khổng lồ đang được bảo tồn