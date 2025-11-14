3 lỗi vi phạm giao thông liên quan đến trẻ em có hiệu lực từ 1/1/2026

Câu hỏi:

Bạn đọc Nguyễn Nhi (Cầu Giấy, Hà Nội) hỏi: Những lỗi giao thông sẽ bị xử phạt từ ngày 01/01/2026 gồm những lỗi nào?

Trả lời: Luật sư Cao Thanh Tâm - Giám đốc Công ty luật TNHH CTT Piper Việt Nam (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, căn cứ khoản 2 Điều 53 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có 3 lỗi vi phạm giao thông bắt đầu bị xử phạt từ ngày 01/01/2026.

03 lỗi vi phạm giao thông bắt đầu bị xử phạt từ ngày 01/01/2026

Căn cứ khoản 2 Điều 53 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định về hiệu lực thi hành của một số điều khoản như sau:

“Quy định tại điểm m khoản 3 Điều 6, điểm e khoản 4 Điều 26, điểm b khoản 1 Điều 27 của Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026; quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Nghị định này có hiệu lực thi hành theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường về kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.”

Ba hành vi vi phạm mới sẽ bắt đầu bị xử phạt từ ngày 01/01/2026, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Ảnh: DV.

Như vậy, theo quy định tại khoản 2 Điều 53 nêu trên, các nội dung tại điểm m khoản 3 Điều 6, điểm e khoản 4 Điều 26 và điểm b khoản 1 Điều 27 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026. Theo đó, ba hành vi vi phạm giao thông mới tương ứng với các quy định này sẽ bắt đầu bị xử phạt kể từ ngày 01/01/2026, gồm:

1. Chở trẻ em dưới 1,35m ở hàng ghế trước

Hành vi: Chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp.

Căn cứ: Điểm m khoản 3 Điều 6.

Mức phạt: Từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe.

2. Xe đưa đón học sinh không có ghế hoặc dây an toàn phù hợp (xử phạt chủ xe)

Hành vi: Sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh tiểu học không có dây đai hoặc ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi.

Căn cứ: Điểm e khoản 4 Điều 26.

Mức phạt: Từ 3.000.000 – 4.000.000 đồng đối với cá nhân, 6.000.000 – 8.000.000 đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải.

Tổ chức kinh doanh vận tải sử dụng xe ô tô chở học sinh tiểu học không có dây đai an toàn hoặc ghế ngồi phù hợp có thể bị xử phạt từ 6.000.000 – 8.000.000 đồng. Ảnh minh họa: DV.

3. Tài xế lái xe đưa đón học sinh không có ghế hoặc dây an toàn phù hợp (xử phạt người lái xe)

Hành vi: Điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh tiểu học không có dây đai hoặc ghế ngồi phù hợp.

Căn cứ: Điểm b khoản 1 Điều 27.

Mức phạt: Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người điều khiển xe.

Luật sư Tâm nhấn mạnh:

“Phụ huynh, các đơn vị kinh doanh vận tải và trường học có xe đưa đón học sinh cần nhanh chóng rà soát, bổ sung đầy đủ thiết bị an toàn. Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là trách nhiệm bảo vệ trẻ em trước khi quy định xử phạt chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2026.”