Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đông Tây - Kim Cổ
Chủ nhật, ngày 02/11/2025 14:32 GMT+7

3 lý do nào khiến Lưu Bang không "ra tay" với Lã Hậu?

+ aA -
Hy Li (Theo Nhịp Sống Việt) Chủ nhật, ngày 02/11/2025 14:32 GMT+7
Một người cơ trí như Lưu Bang lại không thể nhận ra dã tâm của Lã Hậu hay sao?
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

3 lý do nào khiến Lưu Bang không "ra tay" với Lã Hậu?

Lưu Bang lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nhưng chỉ trong 7 năm đã có thể lập nên nhà Hán có ảnh hưởng lớn đến hàng nghìn năm sau. Dưới sự giúp đỡ của Lã Trĩ (sau này trở thành Hán Cao Đế Hoàng Hậu của Hán triều, gọi tắt là Lã Hậu), Lưu Bang đã có được nghiệp lớn trong tay mình.

Tuy nhiên, khi Lưu Bang qua đời, quyền lực trong triều rơi vào tay Lã Hậu. Bà đã giết chết người phụ nữ mà Lưu Bang sủng ái nhất khi còn tại thế bằng thủ đoạn rất tàn độc.

Năm 187 trước Công Nguyên, người kế vị Lưu Bang là Hán Huệ Đế Lưu Doanh mất nhưng không có con nối dõi. Lã Hậu, lúc đấy là Lã Thái Hậu, sử dụng con của người khác để mạo danh hậu duệ của Hán Huệ Đế. Lấy lý do tân đế còn nhỏ, Lã Hậu đã chính thức lâm triều xử lý chính sự, mở đầu hiện tượng mà các sử gia gọi là "Lâm triều xưng chế".

Những năm tiếp theo, Lã Hậu từ từ diệt các thân tộc họ Lưu để phong vương cho người họ Lã, gieo mầm mống cho chuỗi sự kiện tranh chấp quyền lực trong triều đình nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Người đời sau gọi chuỗi sự kiện này là Loạn chư Lã. Hành động này của Lã Hậu gần như lật đổ nhà Hán.

Lã Hậu từ lâu đã rất nhẫn tâm nhưng tại sao Lưu Bang không trừ khử người vợ tàn độc này trước khi chết để ngăn mối hậu họa? - Ảnh 1.
Nhân vật Lưu Bang và Lã Hậu trên màn ảnh nhỏ.

Sự độc ác của Lã Hậu đã được thể hiện từ rất lâu.

Hàn Tín là một danh tướng bách chiến bách thắng, được Lưu Bang hết lời khen ngợi. Hàn Tín có công rất lớn giúp Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ, lập nên nhà Hán. Theo các nhà sử học, Lưu Bang sau này nghe lời các cận thần nên đã nghi ngờ Hàn Tín mưu phản. Tuy nhiên, ông không nỡ xuống tay với Hàn Tín. Chính Lã Hậu là người đã sát hại Hàn Tín để chặt đứt mối nguy hiểm về sau.

Có thể nói Lã Hậu độc ác hơn Lưu Bang. Vậy thì một người cơ trí như Lưu Bang tại sao không thể nhận ra dã tâm của Lã Hậu? Còn nếu đã nhận ra sự tàn độc của chính thê, tại sao ông không giết Lã Hậu từ sớm?

Nguyên nhân thật sự rất đơn giản.

1. Lưu Bang thật sự rất cần sự tàn nhẫn của Lã Hậu

Trong những năm đầu của thời nhà Hán, hoàn cảnh rất phức tạp, rất đông chư hầu vương chúng có thể nổi loạn bất cứ lúc nào, công thần mãnh tướng cũng không thể đếm xuể. 

Lúc Lưu Bang còn tại thế cũng thường để Lã Hậu giúp đỡ mình. Mỗi khi ông xuất chinh, chính sự đều do Lã Hậu ở hậu phương đảm nhận. Có thể nói, Lưu Bang vô cùng tin tưởng Lã Hậu và khả năng của bà cũng rất xuất chúng. Lã Hậu có thể trấn áp các chư hầu lẫn công thần. Mặt khác bà còn có năng lực trị quốc không ai có thể phủ nhận.

Thái tử Lưu Doanh bản tính vốn hèn nhát và bất tài. Do đó, Lưu Bang đã từng muốn thay đổi người thừa kế. Nhưng bên cạnh Lưu Doanh vẫn còn một Lã Hậu đầy dã tâm, có thể giúp Lưu Doanh giữ vững thiên hạ trong tay nhà Hán.

Chính vì thế, Lưu Bang cũng phần nào yên tâm, thái tử vô năng nhưng đích mẫu lại là người có bản lĩnh đến mức đáng sợ. Ông không giết Lã Hậu vì tương lai của đất nước. 

2. Lưu Bang đã an bài hậu sự rất tốt

Trong suy nghĩ của Lưu Bang, Lã Hậu dù có chuyên quyền đến thế nào cũng không thể lay chuyển bầu trời, không thể đoạt được cả thiên hạ của nhà Hán.

Trước lúc chết ông đã bố trí ổn thỏa cho Tào Tham, Trần Bình, Vương Lăng, Châu Bột (Chu Bột) và nhiều công thần phụ chính khác. Những người này rất trung thành với Lưu Bang và họ đều là những nhân vật rất hung hãn. Đặc biệt là Châu Bột, huynh đệ kết nghĩa của Lưu Bang. Lưu Bang từng nói, Châu Bột chắc chắn sẽ là người giữ vững thiên hạ giúp dòng họ Lưu. 

Trong Bạch Mã Chi Minh (Lời thề Bạch Mã), Lưu Bang đã từng ước định với thiên hạ, khi dòng họ Lưu xưng đế vương chắc chắn sẽ xây dựng nền móng vững chắc cho đất nước. Một khi Lã Hậu trọng dụng người của dòng họ Lã quá mức ắt sẽ khiến thiên cả phản đối, quần thần lên án. Các lão thần như Châu Bột, Trần Bình, Tào Tham... sẽ tạo thành một thế đối trọng với thế lực của Lã Hậu, vào thời điểm then chốt họ sẽ có thể lấy lại giang sơn cho nhà Hán.

Kết quả sau cùng hoàn toàn giống như định liệu của Lưu Bang. Lã Hậu đã phong vương cho rất nhiều người họ Lã, khiến người người oán trách, quần thần nhẫn nhục chịu đựng. Ngay sau khi Lã Hậu qua đời, Châu Bột lập tức hành động, tàn sát người thuộc dòng họ Lã và khôi phục nhà Hán. 

Lã Hậu từ lâu đã rất nhẫn tâm nhưng tại sao Lưu Bang không trừ khử người vợ tàn độc này trước khi chết để ngăn mối hậu họa? - Ảnh 2.
Nhân vật Lã Hậu trên màn ảnh nhỏ do diễn viên Tần Lam thủ vai.

3. Không nhẫn tâm xuống tay

Trong thực tế, người mà Lưu Bang biết ơn nhất cuộc đời chính là Lã Hậu. Khi ông chỉ là một thằng khố rách áo ôm, Lã Hậu đã không khinh thường mà còn chấp nhận gả cho ông. Đây cũng chính là cơ sở phát triển của Lưu Bang sau này. 

Đặc biệt là những lúc ông tham gia chiến trận, Lã Hậu đã chăm sóc gia đình, nhất là phụ thân ông. Nếu không có Lã Hậu thì người này đã sớm chết từ lâu. Chính vì thế, Lưu Bang đối với Lã Hậu là cảm giác vừa hổ thẹn vừa cảm kích. 

Nếu buộc Lưu Bang bắt chước Hán Vũ Đế lập kế giết hoàng hậu thì chắc chắn ông không thể làm được. Bởi vì năm xưa Lưu Bang không thể xuống tay giết Hàn Tín, huống chi là giết Lã Hậu.

Theo: Theo Nhịp Sống Việt

Tham khảo thêm

Lưu Bang dẫn 320.000 quân đại chiến Hung Nô, nhận kết quả nhục nhã ra sao?

Lưu Bang dẫn 320.000 quân đại chiến Hung Nô, nhận kết quả nhục nhã ra sao?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nếu Khang Hi truyền ngôi cho Dận Tường, Thanh triều có thể thay đổi thế nào?

Nhiều ý kiến cho rằng Khang Hi đã bỏ lỡ một "viên ngọc quý" trong số các Hoàng tử của mình.

Vì sao chỉ có Dương Quá sử dụng được Huyền thiết trọng kiếm?

Đông Tây - Kim Cổ
Vì sao chỉ có Dương Quá sử dụng được Huyền thiết trọng kiếm?

Hoàng đế nhà Minh, tài ba lỗi lạc, nhưng cả đời chỉ chung tình với 1 vợ

Đông Tây - Kim Cổ
Hoàng đế nhà Minh, tài ba lỗi lạc, nhưng cả đời chỉ chung tình với 1 vợ

Bị Tào Tháo nhìn thấu dã tâm, Tư Mã Ý có hành động gì để cứu mạng?

Đông Tây - Kim Cổ
Bị Tào Tháo nhìn thấu dã tâm, Tư Mã Ý có hành động gì để cứu mạng?

“Chiến thuyền” của thủy quân Đại Việt xưa lợi hại ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ
“Chiến thuyền” của thủy quân Đại Việt xưa lợi hại ra sao?

Đọc thêm

Bếp cơm 0 đồng và hành trình gieo yêu thương, tình người giữa Thủ đô
Nhân ái

Bếp cơm 0 đồng và hành trình gieo yêu thương, tình người giữa Thủ đô

Nhân ái

Nhiều năm nay, nhà ăn 0 đồng nằm trong con phố nhỏ Phương Mai đã trở nên thân thuộc với nhiều người, đặc biệt là bệnh nhân bệnh viện Bạch Mai và nhiều viện xung quanh đây.

Lai Châu: Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết, chung vui với bà con bản Nà Phát và Nà Khan
Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu: Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết, chung vui với bà con bản Nà Phát và Nà Khan

Lai Châu Ngày Mới

Liên khu dân cư 2 bản Nà Phát - Nà Khan (Bình Lư, Lai Châu) vừa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút đông đảo người dân sở tại tham dự. Ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã về dự và chung vui với người dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư 2 bản Nà Phát - Nà Khan.

Hà Tĩnh: Hơn 2.000 m³ đất đá sạt lở, tuyến đường ven biển ĐT547 tê liệt hoàn toàn
Media

Hà Tĩnh: Hơn 2.000 m³ đất đá sạt lở, tuyến đường ven biển ĐT547 tê liệt hoàn toàn

Media

Mưa lớn kéo dài khiến đường ven biển Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng, hơn 2.000 m³ đất đá từ taluy dương đổ xuống chắn ngang tuyến đường, khiến giao thông tê liệt.

Xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang đánh giá mô hình trồng lê VietGAP ở Mã Pì Lèng, gắn nông nghiệp với du lịch
Nhà nông

Xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang đánh giá mô hình trồng lê VietGAP ở Mã Pì Lèng, gắn nông nghiệp với du lịch

Nhà nông

Mô hình trồng lê VH6 theo tiêu chuẩn VietGAP tại thôn Mã Pì Lèng (xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang) đang cho thấy những hiệu quả rõ rệt, không chỉ giúp cây sinh trưởng tốt mà còn tạo cảnh quan hài hòa với không gian du lịch. Đây được xem là hướng đi mới, mở ra triển vọng nâng cao thu nhập cho nông dân vùng Cao nguyên đá.

Sẽ có tour trực thăng ngắm Vũng Tàu, Cần Giờ từ trên cao, khẳng định vị thế ngành du lịch TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Sẽ có tour trực thăng ngắm Vũng Tàu, Cần Giờ từ trên cao, khẳng định vị thế ngành du lịch TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Tour trực thăng tại TP.HCM sẽ được khai thác lại từ tháng 12 tới. Điểm mới của tour là sẽ khám phá TP.HCM, biển Vũng Tàu, Cần Giờ từ trên cao. Đây là sản phẩm độc đáo, góp phần khẳng định vị thế ngành du lịch TP.HCM.

Giá vàng hôm nay mới nhất (2/11): Nhà vàng vừa bán đã hết, người dân 'cố thủ' xếp hàng chờ mua vàng nhẫn 149 triệu/lượng
Kinh tế

Giá vàng hôm nay mới nhất (2/11): Nhà vàng vừa bán đã hết, người dân "cố thủ" xếp hàng chờ mua vàng nhẫn 149 triệu/lượng

Kinh tế

Giá vàng hôm nay 2/11, cả vàng SJC và nhẫn tiếp tục đi ngang. Nhu cầu mua vàng của người dân vẫn rất cao khi cửa hàng vừa mở bán đã hết.

Hậu vệ Vương Văn Huy và 2 trận đấu “ác mộng” cùng SLNA
Thể thao

Hậu vệ Vương Văn Huy và 2 trận đấu “ác mộng” cùng SLNA

Thể thao

2 trận đấu liên tiếp, Vương Văn Huy mắc lỗi dẫn tới những bàn thua, khiến SLNA vuột đi những điểm số đáng tiếc. Rõ ràng, hậu vệ 24 tuổi này đang gặp vấn đề về tâm lý.

Vụ ngạt khí 8 người thương vong ở Đà Nẵng: 4 nạn nhân vẫn hôn mê sâu, tiên lượng nặng
Xã hội

Vụ ngạt khí 8 người thương vong ở Đà Nẵng: 4 nạn nhân vẫn hôn mê sâu, tiên lượng nặng

Xã hội

Đến ngày 2/11, 4 nạn nhân trong vụ ngạt khí do chạy máy phát điện tại xã Điện Bàn Tây (Đà Nẵng) vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng nặng, các bác sĩ đang dốc toàn lực cứu chữa.

Thứ cây quý hiếm'cây sách Đỏ' suýt tuyệt chủng đang sống 'bình yên' ở một khu rừng Thanh Hóa
Nhà nông

Thứ cây quý hiếm"cây sách Đỏ" suýt tuyệt chủng đang sống "bình yên" ở một khu rừng Thanh Hóa

Nhà nông

Thông tin từ Hạt Kiểm lâm Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa ngày 1-11 cho biết nhóm cây hạt trần quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam, có nguy cơ tuyệt chủng cao được phát hiện năm 2011 (địa phận rừng Quan Hóa trước đây) hiện đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Nữ giáo sư sinh năm 1991 khiến cộng đồng Toán học sôi sục, 'giật' liên tiếp hai giải thưởng danh giá
Xã hội

Nữ giáo sư sinh năm 1991 khiến cộng đồng Toán học sôi sục, "giật" liên tiếp hai giải thưởng danh giá

Xã hội

Cộng đồng Toán học quốc tế đang xôn xao sau khi nhà Toán học 34 tuổi người Trung Quốc Vương Hồng cùng lúc được vinh danh ở hai giải thưởng danh giá, được xem là “chỉ dấu” cho khả năng giành Huy chương Fields – phần thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực Toán học.

Hà Tĩnh: Nước lũ dâng nhanh, nhiều khu dân cư hạ du hồ Kẻ Gỗ ngập sâu gần 2m
Media

Hà Tĩnh: Nước lũ dâng nhanh, nhiều khu dân cư hạ du hồ Kẻ Gỗ ngập sâu gần 2m

Media

Mưa lớn kéo dài kết hợp với việc hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn khiến nước lũ dâng nhanh, làm nhiều khu dân cư ở các xã Cẩm Bình và Cẩm Duệ (tỉnh Hà Tĩnh) bị ngập sâu, có nơi gần 2m.

Khung cảnh tan hoang tại thôn 2 Phong Phú sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng
Media

Khung cảnh tan hoang tại thôn 2 Phong Phú sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng

Media

Nhiều căn nhà bị ngập, nhiều tài sản hư hỏng sau khi dòng nước lớn từ hồ chứa nước của Công ty Trang trại Việt bất ngờ vỡ, tràn về vùng hạ du. Lực lượng chức năng xã Tuy Phong đang giúp người dân khắc phục hậu quả.

Du khách tấp nập trở lại phố cổ Hội An sau lụt
Media

Du khách tấp nập trở lại phố cổ Hội An sau lụt

Media

Theo ghi nhận vào sáng ngày 2/11, khi nước vừa rút nhiều du khách nước ngoài vẫn đổ về Hội An tham quan, trải nghiệm phố cổ sau lụt.

Siu Black vừa ra viện đã vội loan báo thông tin này
Văn hóa - Giải trí

Siu Black vừa ra viện đã vội loan báo thông tin này

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Siu Black thông báo mình đã được ra viện và đang chờ ngày thực sự hồi phục để được phục vụ khán giả.

Người dân đề nghị làm rõ tính pháp lý của hồ chứa nước ở trang trại gà ở xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng
Tin tức

Người dân đề nghị làm rõ tính pháp lý của hồ chứa nước ở trang trại gà ở xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng

Tin tức

Trưa 2/11, ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để kiểm tra tra tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn xã Tuy Phong xả ra tối 1/11.

Quan chức Phần Lan cảnh báo về khả năng Nga có động thái phản đòn khiến EU đau đớn
Thế giới

Quan chức Phần Lan cảnh báo về khả năng Nga có động thái phản đòn khiến EU đau đớn

Thế giới

Armand Memä, một thành viên của đảng Dân tộc Bảo thủ Phần Lan "Liên minh Tự do", đã đăng trên mạng xã hội X rằng Nga có thể yêu cầu Liên minh Châu Âu bồi thường cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Thị trường căn hộ Bình Dương (cũ) đứng trước cơn sốt nguồn cung: Nhà đầu tư cần lưu ý gì?
Chuyển động Sài Gòn

Thị trường căn hộ Bình Dương (cũ) đứng trước cơn sốt nguồn cung: Nhà đầu tư cần lưu ý gì?

Chuyển động Sài Gòn

Gần 30.000 căn hộ sẽ gia nhập thị trường khu vực Bình Dương (cũ), đánh dấu chu kỳ tăng trưởng mạnh. Song song với cơ hội, thị trường buộc nhà đầu tư chuyển sang chiến lược chọn lọc, dựa trên giá trị thực và sức hút cư dân dài hạn.

Diễn biến khó tin vụ LĐBĐ Malaysia nộp hồ sơ kháng cáo lên FIFA
Thể thao

Diễn biến khó tin vụ LĐBĐ Malaysia nộp hồ sơ kháng cáo lên FIFA

Thể thao

Trong cuộc phỏng vấn với Timesport, luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli của Malaysia đã nhận định lý do FIFA dời thời điểm công bố kết quả kháng cáo. Ông Roseli nói: “Do FAM cho rằng trước đó họ đã gửi sai bộ hồ sơ kháng cáo, nên tổ chức này được phép nộp lại bản tài liệu chính xác hơn”.

Sau ly hôn, 2 con ở với vợ cũ, mỗi khi tôi muốn gặp chúng thì vợ sẽ đưa ra một yêu cầu 'khó đỡ'
Gia đình

Sau ly hôn, 2 con ở với vợ cũ, mỗi khi tôi muốn gặp chúng thì vợ sẽ đưa ra một yêu cầu "khó đỡ"

Gia đình

Tôi biết mình có lỗi, nhưng cũng thấy bất công. Ly hôn là chuyện của người lớn, sao lại biến con thành sợi dây để mặc cả?

Mưa lũ lịch sử ở Đà Nẵng: 12 người thiệt mạng, thiệt hại hơn 800 tỷ đồng
Tin tức

Mưa lũ lịch sử ở Đà Nẵng: 12 người thiệt mạng, thiệt hại hơn 800 tỷ đồng

Tin tức

Đợt mưa lũ lịch sử kéo dài cuối tháng 10 khiến hàng chục xã, phường ở Đà Nẵng ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng, làm 12 người thiệt mạng, 4 người mất tích và gây thiệt hại hơn 837 tỷ đồng.

Vì sao Lệnh Hồ Xung suốt ngày say rượu vẫn được tôn làm Minh chủ võ lâm?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Lệnh Hồ Xung suốt ngày say rượu vẫn được tôn làm Minh chủ võ lâm?

Đông Tây - Kim Cổ

Lệnh Hồ Xung chính là một minh chủ võ lâm đích thực, dù suốt ngày uống rượu nhưng trái tim luôn hướng về đại nghĩa.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm người dân vùng rốn lũ ở Huế
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm người dân vùng rốn lũ ở Huế

Tin tức

Ngày 2/11, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến thăm, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả của đợt lũ lịch sử tại TP. Huế.

Kỳ Duyên gây sốc khi gọi Thiên Ân là 'vợ' giữa tin đồn tình cảm
Văn hóa - Giải trí

Kỳ Duyên gây sốc khi gọi Thiên Ân là "vợ" giữa tin đồn tình cảm

Văn hóa - Giải trí

Kỳ Duyên khiến cộng đồng bàn tán khi công khai gọi Thiên Ân là 'vợ', làm dấy lên nghi vấn mối quan hệ đặc biệt giữa hai người.

ĐT fusal Việt Nam săn HCV SEA Games 33: Vắng người hùng Hồ Văn Ý
Thể thao

ĐT fusal Việt Nam săn HCV SEA Games 33: Vắng người hùng Hồ Văn Ý

Thể thao

ĐT fusal Việt Nam chuẩn bị hội quân cho chiến dịch săn HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan. Thủ môn Hồ Văn Ý vẫn chưa thể kịp góp mặt vì chấn thương.

Nuôi thứ tôm 'to đùng' ở cù lao Long Hòa của Vĩnh Long, hễ xúc lên bán là hết cả ao
Nhà nông

Nuôi thứ tôm "to đùng" ở cù lao Long Hòa của Vĩnh Long, hễ xúc lên bán là hết cả ao

Nhà nông

Xã Long Hòa, một cù lao nằm giữa dòng sông Cổ Chiên (tỉnh Vĩnh Long), trước đây gần 90% hộ dân sống bằng nghề trồng lúa. Gần đây, nông dân Long Hòa nuôi tôm càng xanh trong ao đất, xúc lên toàn tôm "to đùng", hễ bán là hết cả ao...

Bất ngờ tại giải cờ vua ở TP.HCM có hơn 800 kỳ thủ nhí tham dự, còn được học tiếng Anh, vẽ tranh
Chuyển động Sài Gòn

Bất ngờ tại giải cờ vua ở TP.HCM có hơn 800 kỳ thủ nhí tham dự, còn được học tiếng Anh, vẽ tranh

Chuyển động Sài Gòn

Hơn 800 kỳ thủ nhí tham dự giải cờ vua ở TP.HCM, không chỉ chơi cờ các em thiếu nhi được vẽ hướng dấn vẽ tranh, học toán tính nhanh Supermind, và học tiếng Anh.

Cụ bà U90 bị ung thư dạ dày kèm nhiều bệnh lý nguy hiểm được phẫu thuật thành công
Xã hội

Cụ bà U90 bị ung thư dạ dày kèm nhiều bệnh lý nguy hiểm được phẫu thuật thành công

Xã hội

Cụ bà 85 tuổi bị ung thư dạ dày kèm nhiều bệnh lý nền nghiêm trọng tăng huyết áp, xơ gan, đái tháo đường, bệnh phổi mạn tính...

Trước khi Trương Ngọc Ánh bị bắt, ca sĩ nào từng dính án liên quan đến tội danh “chiếm đoạt tài sản”?
Văn hóa - Giải trí

Trước khi Trương Ngọc Ánh bị bắt, ca sĩ nào từng dính án liên quan đến tội danh “chiếm đoạt tài sản”?

Văn hóa - Giải trí

Trước khi Trương Ngọc Ánh bị bắt, có hai ca sĩ từng dính án với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là Ngô Quang Tú và Lê Quốc Kháng.

Học sinh TP.HCM cùng khám phá AI, định hướng tương lai nghề nghiệp
Chuyển động Sài Gòn

Học sinh TP.HCM cùng khám phá AI, định hướng tương lai nghề nghiệp

Chuyển động Sài Gòn

Hơn 3.000 học sinh trung học phổ thông TP.HCM đã tham gia ngày hội, tập trung vào các hoạt động trải nghiệm công nghệ AI và tư vấn nghề nghiệp, định hướng phát triển toàn diện theo tiêu chí mới.

Tin đọc nhiều

1

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

2

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

3

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên "cứng đầu"

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên 'cứng đầu'

4

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

5

Lộ diện nhân vật nộp đơn tố cáo LĐBĐ Malaysia nhập tịch lậu cầu thủ

Lộ diện nhân vật nộp đơn tố cáo LĐBĐ Malaysia nhập tịch lậu cầu thủ