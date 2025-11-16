3 người bị thương trong vụ ẩu đả hỗn loạn trước quán ốc ở phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

Sự việc xảy ra tại một quán ốc đêm trên đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM tối qua (15/11). Theo thông tin ban đầu từ Công an phường Tăng Nhơn Phú, mâu thuẫn được xác định nảy sinh khi một người qua bàn khác mời bia nhưng bị từ chối. Sau lời qua tiếng lại, hai bên đã lao vào nhau ẩu đả.

Hiện trường vụ hỗn chiến. Ảnh: NH

Nhóm người này ban đầu dùng ly, chén tại bàn ném vào nhau. Sau đó, cuộc ẩu đả tiếp tục kéo ra khu vực vỉa hè, trước cửa quán nhậu.

Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều thực khách có mặt tại quán đã hoảng sợ và vội vã chạy ra ngoài.

Theo lời kể của một người dân sống gần khu vực, khoảng 23 giờ 30, họ nghe thấy nhiều tiếng la hét cùng tiếng ly vỡ lớn. "Sau đó có cả trăm người kéo đến", người này cho biết. Theo ghi nhận ban đầu, vụ xô xát đã khiến 3 người bị thương.

Ngay sau khi đó, Công an phường Tăng Nhơn Phú đã có mặt tại hiện trường, ổn định trật tự và đưa một số người liên quan về trụ sở làm việc để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân.