3 sĩ quan công an lên đường gìn giữ hoà bình ở Nam Sudan trong dịp 30/4

3 sĩ quan công an sẽ lên đường tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan. Ảnh: VNFPU1.

3 sĩ quan Tổ công tác số 5 đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS ở Cộng hòa Nam Sudan gồm: Thượng tá, TS. Phạm Văn Đoàn, Trưởng Khoa, Học viện Chính trị CAND; Thượng tá, TS Nguyễn Văn Nam, Phó Trưởng khoa, Học viện An ninh nhân dân và Đại úy Trần Mỹ Linh, cán bộ Công an tỉnh Nam Định.

3 sĩ quan đã trải qua nhiều khoá huấn luyện tiền triển khai do Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ, Cục GGHB Việt Nam tổ chức cũng như các khóa tập huấn nước ngoài như ở Australia, Indonesia, Hàn Quốc, Italia...

Việc cử tổ công tác số 5 tiếp tục là hoạt động khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng ủng hộ mạnh mẽ mọi nỗ lực để Liên Hợp Quốc thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình, góp phần ngăn chặn xung đột tái diễn, bảo đảm hòa bình và an ninh bền vững cho thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định, đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào lớn lao mà cũng là trách nhiệm của người sĩ quan Công an nhân dân được lựa chọn, đại diện hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, đại diện hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong môi trường quốc tế.

Đồng chí thứ trưởng yêu cầu Văn phòng Thường trực Bộ Công an về tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và Công an các đơn vị, địa phương phải tiếp tục xác định hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là một nhiệm vụ quan trọng, vinh dự mà lực lượng Công an nhân dân được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tin tưởng giao phó.

Do đó, cần làm tốt hơn công tác thông tin tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân để ủng hộ, ghi nhận hoạt động ý nghĩa này của lực lượng CAND; chủ động phối hợp rà soát, tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, thực hiện đầy đủ và tốt nhất quy trình thủ tục, chế độ, chính sách với cán bộ tham gia hoạt động này.