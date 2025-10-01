3 ứng viên thay HLV Nguyễn Anh Đức dẫn dắt Becamex TP.HCM

Ở V.League 2025/2026, Becamex TP.HCM khởi đầu khá bết bát khi chỉ có được 3 điểm (thắng 1, thua 4) sau 5 vòng đấu đầu tiên, ghi 5 bàn thắng và lọt lưới 10 bàn. Thành tích nghèo nàn này khiến HLV Nguyễn Anh Đức đệ đơn từ chức vào sáng 30/9.

Hiện tại, trợ lý Ueno Nobuhiro được đăng ký cho vị trí HLV tạm quyền của Becamex TP.HCM trong thời gian tới. Thế nhưng, các vấn đề chuyên môn sẽ do ông Đặng Trần Chỉnh đảm nhiệm.

Thời gian tới, Ban lãnh đạo Becamex TP.HCM sẽ phải tìm kiếm người thay thế HLV Nguyễn Anh Đức. Dưới đây là 3 ứng cử viên sáng giá nhất.

HLV Nguyễn Thành Công



Ảnh: Cao Oanh.

HLV Nguyễn Thành Công sinh năm 1977 tại Nghệ An. Từ năm 2018, HLV Thành Công bắt đầu theo nghiệp cầm quân trong màu áo CLB Sài Gòn. Sau đó, ông lần lượt dẫn dắt Thanh Hóa (2020), Quảng Nam (2020–2021) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (2021-2025).

Dưới thời HLV Thành Công, Hồng Tĩnh Hà Tĩnh đã dần trở thành thế lực đáng gờm ở V.League dù đội bóng núi Hồng không được đầu tư mạnh mẽ về lực lượng. Mùa giải vừa qua, đội chủ sân Hà Tĩnh đứng thứ 5 trên BXH V.League với 36 điểm sau 26 trận, kém đội vô địch Thép xanh Nam Định 21 điểm.

Thế nhưng, do gặp vấn đề về sức khoẻ nên HLV Thành Công đã quyết định chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Với tài năng của mình, nhà cầm quân 48 tuổi đủ sức giúp Becamex TP.HCM vượt qua khó khăn.

HLV Nguyễn Đức Thắng



Ảnh: Vienamnet.

HLV Nguyễn Đức Thắng theo nghiệp cầm quân từ năm 2012, từng dẫn dắt U21 Hà Nội T&T, CLB Sài Gòn, Thanh Hóa và Thể Công Viettel. Hiện tại, ông được đánh giá là một trong những nhà cầm quân xuất sắc nhất tại Việt Nam.

Kết thúc mùa giải 2024/25, HLV Đức Thắng chia tay Thể Công Viettel. Từ đó đến nay, ông chưa nhận lời dẫn dắt CLB nào. Nếu thương lượng với nhà cầm quân 49 tuổi, Becamex TP.HCM sẽ không gặp phải rào cản nào.

HLV Văn Sỹ Sơn



Ảnh: Hoàng Giang.

So với 2 người đồng nghiệp Nguyễn Thành Công, Nguyễn Đức Thắng, tài năng của HLV Văn Sỹ Sơn không được đánh giá cao bằng. HLV quê Nghệ An từng làm trợ lý HLV ở Hà Nội FC (2008-2020). Sau đó, ông lần lượt dẫn dắt CLB Bình Phước (2021) và Quảng Nam (2022-2025).

HLV Văn Sỹ Sơn được biết đến là nhà cầm quân có phong cách huấn luyện cá tính mạnh mẽ, quyết liệt và có nhiều kinh nghiệm lăn lộn tại các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam, đặc biệt là khi ông dẫn dắt các đội bóng có nguồn lực hạn chế.

Những đội bóng do HLV Văn Sỹ Sơn đều thi đấu phòng ngự, phản công khá bài bản và khoa học.