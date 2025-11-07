Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Nhà nông
Thứ sáu, ngày 07/11/2025 15:08 GMT+7

30 triệu lượt xem, 350 tấn nông sản và cách kinh doanh "không khoảng cách" của Lai Châu

+ aA -
PV Thứ sáu, ngày 07/11/2025 15:08 GMT+7
Nếu bắt đầu từ trung tâm Hà Nội, bạn sẽ mất khoảng tám tiếng để tới thành phố Lai Châu. Quãng đường dài hơn 400 km ngoằn ngoèo qua đèo dốc ấy từng khiến Lai Châu gần như bị “cách biệt” với thị trường tiêu thụ nông sản lớn nhất miền Bắc. Chuyện giờ đây đã khác.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Từ những đồi chè xanh ngút ở Tam Đường đến những vườn mắc ca ở Tân Uyên, dòng người, dòng hàng và dòng dữ liệu đang lưu chuyển mỗi ngày. Nhịp sống mới đang lan tỏa đến từng bản làng tại Lai Châu. Ở đó, công nghệ không chỉ là công cụ mà là cơ hội để người dân đổi đời.

Một vài năm trước, khái niệm “bán hàng online” còn xa lạ với phần lớn bà con. Nhưng giờ, những người phụ nữ vùng cao đã biết cách mở điện thoại, tự quay video, giới thiệu sản phẩm nông sản của mình trên các nền tảng số. Từ chợ phiên truyền thống, người dân bước vào không gian thương mại điện tử – nơi khách hàng có thể đến từ Hà Nội, Đà Nẵng, hay thậm chí là Nhật Bản.

Người dân vùng cao được Viettel Post hướng dẫn, tham gia bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử.

Không khoảng cách

Dự án “Hành trình nông sản” ra đời từ chính khát vọng chinh phục mọi khoảng cách. Đây là sáng kiến chuyển đổi số nông nghiệp do Viettel Post khởi xướng từ tháng 8/2025, hướng tới xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp hiện đại với mục tiêu giúp nông sản vùng cao tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, qua con đường số hóa.

“Chuyển đổi số trong nông nghiệp là hướng đi quan trọng. Chúng tôi phối hợp với Viettel Post và các nền tảng số khác để giúp nông sản, sản phẩm OCOP như chè, mắc ca, chuối, gạo Séng Cù, mật ong… đến trực tiếp với người tiêu dùng trong và ngoài nước”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Tống Thanh Hải chia sẻ.

Từ đó, từng lớp tập huấn được mở. Người dân được hướng dẫn cách chụp ảnh sản phẩm, viết mô tả hấp dẫn, tạo gian hàng trực tuyến, thậm chí tự tin livestream bán hàng. Các chuyên gia logistics của Viettel Post còn giúp bà con chuẩn hóa khâu đóng gói, bảo quản và vận chuyển – để mỗi gói chè, mỗi chai mật ong giữ nguyên hương vị vùng cao khi đến tay khách hàng.

Chỉ sau chưa đầy ba tháng, kết quả vượt ngoài mong đợi. Hashtag #HanhTrinhNongSan đạt gần 30 triệu lượt xem trên TikTok, trở thành một trong những chiến dịch cộng đồng nổi bật nhất năm 2025. Riêng phiên livestream ngày 4/11, sau hơn bốn tiếng phát sóng, hơn 2.500 đơn hàng đã được chốt, với tổng lượt tiếp cận vượt 10 triệu, góp phần tiêu thụ 350 tấn nông sản cho người dân Lai Châu.

Nhưng đằng sau con số là những câu chuyện rất thật. Như chị Vũ Bích Hồng (Tiktoker Cô Ba Hồng) đã chuyển tới Lai Châu định cư trong gần 2 năm qua, với mục tiêu đưa nông sản tỉnh miền núi phía Bắc này tới phần còn lại của đất nước, thậm chí ra cả nước ngoài.

Nhiều gia đình vùng cao duy trì mức thu nhập 8-10/triệu/tháng nhờ livestream bán hàng nông sản.

Không chỉ tự vận động, chị Hồng còn hỗ trợ trực tiếp các bà con livestream bán hàng. Từ những hoài nghi ban đầu, bà còn dần tin vào sức mạnh của công nghệ khi những đơn hàng đầu tiên từ Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng… bắt đầu “nổ”. Đến giờ, khoảng 20 phụ nữ dân tộc tại Lai Châu đã biết livestream bán hàng, trong đó có người thu nhập ổn định 10 triệu đồng/tháng, có hộ bán được 300 tấn khoai sâm trong hai tháng.

“Nhờ nền tảng số, người dân Lai Châu không chỉ bán được nông sản mà còn xây dựng được thương hiệu riêng, tiếp cận thị trường rộng hơn, thoát khỏi tư duy sản xuất nhỏ lẻ. Đây là bước đi cụ thể để đưa người dân vùng cao trở thành công dân số”, Phó Chủ tịch tỉnh Lai Châu hồ hởi khi nói về sự thay đổi từng ngày tại vùng cao.

Hạ tầng kết nối – nền móng của hành trình thay đổi

Đằng sau những phiên livestream sôi động là một câu chuyện thầm lặng khác – câu chuyện của hạ tầng. Để có thể phát sóng trực tiếp từ những bản làng xa xôi, điều đầu tiên cần có là tín hiệu mạng. Và đó chính là hành trình mà Viettel cùng chính quyền Lai Châu đã kiên trì xây dựng trong suốt nhiều năm qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: “Trong lĩnh vực chuyển đổi số, tỉnh và Viettel đã ký biên bản ghi nhớ, phối hợp triển khai mạnh mẽ hạ tầng số. Việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng 5G hiện đại, hạ tầng Internet tốc độ cao đến từng xã phường đã mang lại lợi ích thiết thực cho cả chính quyền và người dân”.

Đến nay, 100% trung tâm xã và hơn 98% thôn bản của Lai Châu đã có sóng di động và Internet. Hàng trăm trạm phát sóng, hàng nghìn km cáp quang được kéo đến tận vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. Chính quyền địa phương hỗ trợ quy hoạch vị trí, đảm bảo an ninh trạm, còn đội ngũ kỹ sư viễn thông miệt mài vượt núi, băng suối, mang những sợi dây cáp quang đầu tiên về bản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu khẳng định sự hỗ trợ từ Viettel giúp tỉnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

Nhờ đó, không chỉ người dân, mà cả bộ máy chính quyền cũng được hưởng lợi. Từ các trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) đến nền tảng quản lý điều hành trong khối Đảng, du lịch, giáo dục, y tế… – mọi hoạt động đều đang từng bước được số hóa. Hệ thống kết nối thông suốt giữa tỉnh, huyện, xã giúp quá trình quản trị hiệu quả hơn, minh bạch hơn.

Có thể nói, hạ tầng số đã trở thành “mạch máu” mới của Lai Châu, nơi mọi kết nối – từ dữ liệu, thông tin, đến dòng hàng hóa – đều được vận hành trên nền tảng công nghệ.

Câu chuyện ở Lai Châu là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của mô hình hợp tác ba bên: chính quyền – doanh nghiệp – người dân. Khi công nghệ được mang đến tận bản, khi người dân được hướng dẫn cách làm kinh tế số, và khi hạ tầng logistics – truyền thông – viễn thông được đồng bộ, giá trị nông sản không chỉ tăng lên, mà niềm tin vào sự đổi thay cũng lớn dần.

Đại diện Viettel Lai Châu chia sẻ: “Chúng tôi coi công nghệ là chìa khóa rút ngắn khoảng cách miền xuôi – miền núi. Càng đi sâu càng thấy người dân khát khao thay đổi, chỉ cần có cơ hội, họ sẽ nắm bắt rất nhanh”.

Giờ đây, hình ảnh quen thuộc ở Lai Châu không chỉ là những triền ruộng bậc thang hay chợ phiên vùng cao, mà còn là khung cảnh những người nông dân đứng trước điện thoại, tự tin giới thiệu sản phẩm của mình.

Viettel Post đang mở rộng mô hình “Hành trình nông sản” ra 34 tỉnh, tạo thành mạng lưới kết nối số toàn quốc cho nông sản Việt. Cách làm này gợi nhớ triết lý mà Amazon khởi xướng từ thập niên 1990 – trao quyền cho những người nhỏ bé nhất bằng công nghệ, giúp họ tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Nếu Amazon biến thương mại điện tử thành “hạ tầng cho người bán toàn cầu”, thì Viettel đang kiến tạo một “hạ tầng số vì cộng đồng”, nơi mỗi hộ nông dân đều có thể chạm tới cơ hội không khoảng cách.

Tham khảo thêm

Lai Châu đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

Lai Châu đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

Lai Châu: Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết, chung vui với bà con bản Nà Phát và Nà Khan

Lai Châu: Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết, chung vui với bà con bản Nà Phát và Nà Khan

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin bão mới nhất: Bão số 13 (KALMAEGI) chỉ còn cách Quy Nhơn 450km, mạnh cấp 14, giật cấp 17, loạt tỉnh này mưa lớn

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rạng sáng nay, cơn bão số 13 (KALMAEGI) chỉ còn cách Quy Nhơn, Gia Lai 450km, chiều tối nay sẽ áp sát đất liền, tác động trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Tin bão mới nhất: Bão số 13 KALMAEGI mạnh cấp 15, còn cách Quy Nhơn 250km, chiều tối nay áp sát đất liền

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 13 KALMAEGI mạnh cấp 15, còn cách Quy Nhơn 250km, chiều tối nay áp sát đất liền

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 13 KALMAEGI cách Quy Nhơn 190km, vẫn giữ cấp 14-15, chỉ vài tiếng nữa đổ bộ đất liền

Nhà nông
Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 13 KALMAEGI cách Quy Nhơn 190km, vẫn giữ cấp 14-15, chỉ vài tiếng nữa đổ bộ đất liền

Tin bão số 13 KALMAEGI mới nhất: Ngay lúc này, bão số 13 đã ở trên đất liền các tỉnh Đắk Lắk – Gia Lai, giật cấp 15

Nhà nông
Tin bão số 13 KALMAEGI mới nhất: Ngay lúc này, bão số 13 đã ở trên đất liền các tỉnh Đắk Lắk – Gia Lai, giật cấp 15

Tin bão mới nhất: Bão số 13 - Kalmaegi còn cách Quy Nhơn 800km, từ mai khu vực này cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 13 - Kalmaegi còn cách Quy Nhơn 800km, từ mai khu vực này cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4

Đọc thêm

Thực hư clip cô dâu 'lườm cháy mặt, quát chồng' ở lễ ăn hỏi
Xã hội

Thực hư clip cô dâu "lườm cháy mặt, quát chồng" ở lễ ăn hỏi

Xã hội

Cô dâu Thùy Linh khẳng định cô và chồng chỉ đang trao đổi về đội bê tráp, không hề xảy ra cãi vã.

Lần đầu tiên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có một nữ Chủ tịch
Tin tức

Lần đầu tiên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có một nữ Chủ tịch

Tin tức

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Giá vàng hôm nay mới nhất (7/11) đi ngang: Người dân đội mưa mua vàng, chợ đen bắt đầu 'sốt' hàng
Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất (7/11) đi ngang: Người dân đội mưa mua vàng, chợ đen bắt đầu "sốt" hàng

Thị trường

Giá vàng hôm nay 7/11, cả vàng SJC và nhẫn đều đi ngang giá so với sáng nay. Nhu cầu mua vàng tiếp tục cao khi người dân dù trời mưa lớn vẫn xếp hàng chờ mua vàng.

Nữ sinh tử vong, nam thanh niên nguy kịch sau va chạm với xe tải ở 'ngã ba tử thần'
Chuyển động Sài Gòn

Nữ sinh tử vong, nam thanh niên nguy kịch sau va chạm với xe tải ở 'ngã ba tử thần'

Chuyển động Sài Gòn

Một nữ sinh 20 tuổi tử vong tại chỗ, nam thanh niên đi cùng bị thương nặng sau khi xe máy va chạm với xe tải tại ngã ba đường Hoàng Cầm và đường số 5 (còn gọi là ngã ba chùa Cao Đài) thuộc phường Linh Xuân.

Chân dung và sự nghiệp của bà Bùi Thị Minh Hoài - nữ Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Tin tức

Chân dung và sự nghiệp của bà Bùi Thị Minh Hoài - nữ Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tin tức

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bà trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nước sông Kỳ Lộ dâng cao sát mặt cầu ở Đắk Lắk, nước ngập sâu, một thôn bị cô lập
Nhà nông

Nước sông Kỳ Lộ dâng cao sát mặt cầu ở Đắk Lắk, nước ngập sâu, một thôn bị cô lập

Nhà nông

Nước sông Kỳ Lộ dâng cao sát mặt cầu ở Đắk Lắk, nước ngập sâu, một thôn bị cô lập. Từ tối 6/11 đến sáng 7/11, nước sông Kỳ Lộ dâng cao gây ngập lụt, chia cắt giao thông tại nhiều khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Cấp điện trở lại cho hơn 555.000 khách hàng miền Trung – Tây Nguyên sau bão số 13 (Kalmaegi)
Doanh nghiệp

Cấp điện trở lại cho hơn 555.000 khách hàng miền Trung – Tây Nguyên sau bão số 13 (Kalmaegi)

Doanh nghiệp

Đến 12h00 ngày 7/11/2025, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục, cấp điện trở lại cho hơn 555.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi).

Một con cá sấu bơi trong vườn ngập nước triều cường ở xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ, công an đang truy tìm
Nhà nông

Một con cá sấu bơi trong vườn ngập nước triều cường ở xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ, công an đang truy tìm

Nhà nông

Một con cá sấu bơi trong vườn ngập nước triều cường ở xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ, công an đang truy tìm. Sau khi tiếp nhận tin báo, UBND xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ đã cho lực lượng công an truy tìm cá sấu xuất hiện trong vườn nhà dân ở ấp Phụng Tường 2.

Lập thêm công ty về hàng không, vũ trụ, Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng thêm cú 'nhảy ngành' năm 2025
Kinh tế

Lập thêm công ty về hàng không, vũ trụ, Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng thêm cú "nhảy ngành" năm 2025

Kinh tế

Trong năm 2025, Vingroup và hệ sinh thái không chỉ mở rộng chiều sâu trong các ngành hiện hữu mà còn “nhảy ngành” sang những lĩnh vực hoàn toàn mới, từ thép, dưỡng lão tới hàng không – vũ trụ.

Sở GDĐT Đà Nẵng kiến nghị hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học để đảm bảo học 2 buổi/ngày
Xã hội

Sở GDĐT Đà Nẵng kiến nghị hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học để đảm bảo học 2 buổi/ngày

Xã hội

Trước thực tế, nhiều trường tiểu học vùng khó khăn chưa đủ điều kiện tổ chức học 2 buổi/ngày, Sở GD ĐT TP.Đà Nẵng kiến nghị HĐND thành phố xem xét ban hành chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh vùng đặc thù, đồng thời tăng đầu tư cơ sở vật chất để bảo đảm điều kiện dạy và học toàn diện.

Loạn thang điểm pickleball: Một VĐV - nhiều trình độ, ai đúng?
Thể thao

Loạn thang điểm pickleball: Một VĐV - nhiều trình độ, ai đúng?

Thể thao

Pickleball đang trở thành “cơn sốt” trong cộng đồng yêu thể thao tại Việt Nam. Cùng với sự lan tỏa mạnh mẽ, hàng loạt giải đấu phong trào, bán chuyên mọc lên khắp nơi. Nhưng song hành với niềm vui đó lại là một “ma trận” khác khiến nhiều người chơi phải… đau đầu: Tính điểm xếp hạng VĐV.

Ông Trump tuyên bố Nga đã hứng cú sốc đau đớn, đồng minh thân thiết cũng từ chối
Thế giới

Ông Trump tuyên bố Nga đã hứng cú sốc đau đớn, đồng minh thân thiết cũng từ chối

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết xuất khẩu dầu của Nga đã giảm đáng kể sau khi Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai tập đoàn năng lượng lớn của Nga là Lukoil và Rosneft.

Đà Nẵng: Đất nứt sâu, sườn đồi sụt lún, xã miền núi khẩn cấp sơ tán người dân
Tin tức

Đà Nẵng: Đất nứt sâu, sườn đồi sụt lún, xã miền núi khẩn cấp sơ tán người dân

Tin tức

Chính quyền xã Đắc Pring (TP Đà Nẵng) khẩn cấp sơ tán 20 người sau khi phát hiện nhiều vết nứt lớn, sườn đồi sụt lún sâu hàng mét, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng đe dọa khu dân cư.

Diễn viên Hiền Mai gay gắt đề nghị xử lý nghiêm, phạt thật nặng các vụ bạo lực học đường
Văn hóa - Giải trí

Diễn viên Hiền Mai gay gắt đề nghị xử lý nghiêm, phạt thật nặng các vụ bạo lực học đường

Văn hóa - Giải trí

Diễn viên Hiền Mai cho rằng, Nhà nước phải nhanh chóng ra luật mới thật nghiêm khắc để phạt thật nặng nạn bạo lực học đường.

Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân ký kết thỏa thuận hợp tác, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Doanh nghiệp

Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân ký kết thỏa thuận hợp tác, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Doanh nghiệp

Chiều ngày 06/11/2025, tại Trụ sở chính Agribank, Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường mối quan hệ đã được xây dựng hơn 20 năm, cùng hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và uy tín của cả hai bên trong thời kỳ mới, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cao thủ của Nhật Nguyệt thần giáo kết bái huynh đệ với Lệnh Hồ Xung là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Cao thủ của Nhật Nguyệt thần giáo kết bái huynh đệ với Lệnh Hồ Xung là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Lệnh Hồ Xung không chỉ ghi dấu ấn với Độc cô cửu kiếm và tính cách phóng khoáng, mà còn bởi mối quan hệ huynh đệ đặc biệt với Hướng Vấn Thiên.

Bắt nhóm người giả danh bác sĩ khám chữa bệnh, lừa hơn 18 tỷ đồng tại phòng khám BK Dong Yang
Chuyển động Sài Gòn

Bắt nhóm người giả danh bác sĩ khám chữa bệnh, lừa hơn 18 tỷ đồng tại phòng khám BK Dong Yang

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam nhóm người giả danh bác sĩ, thực hiện khám chữa bệnh, lừa đảo hơn 18 tỷ đồng tại phòng khám BK Dong Yang.

Hàng nghìn mô hình VAC sản xuất hữu cơ, tuần hoàn, có HTX ở Hải Phòng làm 'gạo ruộng rươi' bán đi 20 tỉnh, thành phố
Nhà nông

Hàng nghìn mô hình VAC sản xuất hữu cơ, tuần hoàn, có HTX ở Hải Phòng làm "gạo ruộng rươi" bán đi 20 tỉnh, thành phố

Nhà nông

Ngày 6/11, tại Viện Nghiên cứu Ngô (xã Đan Phượng, Hà Nội), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Hội Làm vườn Việt Nam tổ chức Hội thảo: “Giải pháp phát huy và nâng cao hiệu quả kinh tế VAC”.

Thảo nguyên hoa – “tọa độ sống ảo” đẹp như châu Âu trong lòng Hà Nội
Ảnh

Thảo nguyên hoa – “tọa độ sống ảo” đẹp như châu Âu trong lòng Hà Nội

Ảnh

Giữa không gian bát ngát sắc hồng, tím, trắng, ai đến đây cũng như được “thả hồn” vào thiên nhiên, quên đi ồn ào phố thị.

Hình ảnh nhiều trường học, nhà dân ở Đắk Lắk tan hoang sau bão số 13
Media

Hình ảnh nhiều trường học, nhà dân ở Đắk Lắk tan hoang sau bão số 13

Media

Sau khi bão số 13 (Kalmaegi) quét qua, nhiều trường học, nhà dân ở Đắk Lắk bị sập, tốc mái, cây cối ngã đổ, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 180 tỷ đồng.

Nước mua gạo của Việt Nam nhiều nhất vừa công bố một kế hoạch mới về lúa gạo, muốn mua 300.000 tấn gạo từ Thái Lan
Nhà nông

Nước mua gạo của Việt Nam nhiều nhất vừa công bố một kế hoạch mới về lúa gạo, muốn mua 300.000 tấn gạo từ Thái Lan

Nhà nông

Sau khi gia hạn lệnh cấm nhập khẩu gạo đến hết năm 2025, mới đây, Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) lại công bố kế hoạch mở cửa nhập khẩu gạo một tháng vào tháng 1/2026, trước khi khôi phục lệnh cấm nhập khẩu từ tháng 2 đến tháng 4/2026.

Di tích nghìn năm tuổi bị ngập nước kéo dài, lãnh đạo TP Huế phê bình đơn vị quản lý
Văn hóa - Giải trí

Di tích nghìn năm tuổi bị ngập nước kéo dài, lãnh đạo TP Huế phê bình đơn vị quản lý
10

Văn hóa - Giải trí

Lãnh đạo UBND TP Huế phê bình đơn vị quản lý và chính quyền địa phương trước việc để di tích Tháp Chăm Phú Diên nghìn năm tuổi bị ngập nước kéo dài.

Bộ trưởng Tài chính thông tin vốn 'khủng' xây cảng Trần Đề và dự kiến giao doanh nghiệp vận hành cảng Hòn Khoai
Kinh tế

Bộ trưởng Tài chính thông tin vốn "khủng" xây cảng Trần Đề và dự kiến giao doanh nghiệp vận hành cảng Hòn Khoai

Kinh tế

Đề cập đến các nội dung đại biểu Quốc hội nêu về xây dựng cảng Trần Đề (TP. Cần Thơ), Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho rằng phải chi 2-3 tỷ USD để làm dự án này “ra tấm, ra món”.

TP.HCM báo cáo chính thức công tác quản lý đường thủy nội địa gồm những gì?
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM báo cáo chính thức công tác quản lý đường thủy nội địa gồm những gì?

Chuyển động Sài Gòn

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo tổng thể gửi Bộ Xây dựng về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, tập trung vào những nỗ lực hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật và tăng cường công tác kiểm tra, phổ biến an toàn giao thông.

Em chồng cưới vợ, ngay đêm tân hôn tôi phát hiện ra bí mật khiến tôi điêu đứng, khó đối diện với nhà chồng
Gia đình

Em chồng cưới vợ, ngay đêm tân hôn tôi phát hiện ra bí mật khiến tôi điêu đứng, khó đối diện với nhà chồng

Gia đình

Bình thường tôi chẳng quan tâm, nhưng do phần đầu tin nhắn hiển thị ngay...

Biển Baltic tràn ngập 'tàu ma' quân sự
Điểm nóng

Biển Baltic tràn ngập "tàu ma" quân sự

Điểm nóng

Tờ báo Phần Lan Helsingin Sanomat trích dẫn thông tin từ Cơ quan Giao thông và Vận tải Phần Lan (Traficom) cho biết nhiều tín hiệu từ "tàu ma" - các tàu chiến NATO được cho là đang ở nơi khác - đã được phát hiện ở Biển Baltic.

Đà Nẵng đón 21 công ty lữ hành Đài Loan (Trung Quốc) đến khảo sát du lịch
Xã hội

Đà Nẵng đón 21 công ty lữ hành Đài Loan (Trung Quốc) đến khảo sát du lịch

Xã hội

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết đoàn 21 doanh nghiệp lữ hành từ Đài Loan (Trung Quốc) vừa kết thúc chuyến khảo sát 6 ngày (từ 2-7/11) về các sản phẩm và dịch vụ du lịch tại thành phố Đà Nẵng.

ĐT Indonesia chốt 5 ứng viên cho “ghế nóng”: Có cựu HLV ĐT Italia
Thể thao

ĐT Indonesia chốt 5 ứng viên cho “ghế nóng”: Có cựu HLV ĐT Italia

Thể thao

Sau sự ra đi của HLV Patrick Kluivert, Chủ tịch PSSI Erick Thohir xác nhận danh tính tân HLV trưởng ĐT Indonesia sẽ được công bố vào tháng 11, sau khi chốt danh sách 5 ứng viên cuối cùng đến từ nhiều quốc gia.

Gia đình nhạc sĩ Trần Hoàn hiến tặng kỷ vật quý về Bác Hồ
Văn hóa - Giải trí

Gia đình nhạc sĩ Trần Hoàn hiến tặng kỷ vật quý về Bác Hồ

Văn hóa - Giải trí

Gia đình nhạc sĩ Trần Hoàn đã hiến tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh các bản thảo nhạc và lời một số bài hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Trần Hoàn sáng tác. Việc hiến tặng thể hiện sự trân trọng và mong muốn các tài liệu, hiện vật được bảo quản, phát huy giá trị lâu dài tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - nơi lưu giữ và lan tỏa di sản vô giá về Người.

Sập bờ taluy cao 5 mét ở Đà Lạt (Lâm Đồng) sau 1 ngày mưa liên tục
Tin tức

Sập bờ taluy cao 5 mét ở Đà Lạt (Lâm Đồng) sau 1 ngày mưa liên tục

Tin tức

Sau 1 ngày mưa liên tục, một bờ taluy cao 5 mét tại phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ đổ sập, vùi lấp 1 phần căn nhà bên dưới.

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (6/11): LĐBĐ Malaysia thoát án phạt vì sai lầm của FIFA?

Tin tối (6/11): LĐBĐ Malaysia thoát án phạt vì sai lầm của FIFA?

2

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65

3

Hoàng đế nhà Minh được coi là “minh quân”, nhưng vẫn thảm bại tại Đại Việt

Hoàng đế nhà Minh được coi là “minh quân”, nhưng vẫn thảm bại tại Đại Việt

4

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

5

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến