31 hồ sơ công nghệ chiến lược đề xuất gần 9.700 tỷ đồng

Tại họp báo thường kỳ tháng 7 diễn ra sáng 31/7, ông Hoàng Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học kỹ thuật và Công nghệ (Bộ KH&CN), cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ đang tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý để sớm triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu công nghệ chiến lược và đưa kết quả vào thực tiễn.

Theo đó, Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành các quy định về công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao và cơ chế đầu tư cho các nhiệm vụ công nghệ chiến lược. Một điểm mới quan trọng là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng, tổ chức và triển khai các nhiệm vụ, trong khi Bộ KH&CN tập trung vào vai trò định hướng, hướng dẫn và giám sát thay vì trực tiếp thực hiện như trước đây.

Ông Hoàng Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học kỹ thuật và Công nghệ (Bộ KHCN) chia sẻ về công nghệ chiến lược.

Bên cạnh đó, các cơ chế đặc thù cũng được thiết kế theo hướng vượt trội hơn so với quy định hiện hành, đặc biệt về tài chính, đầu tư, tiền lương và thu hút nhân lực chất lượng cao. Mục tiêu là tạo môi trường đủ sức cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực ASEAN để thu hút các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp tham gia phát triển công nghệ chiến lược.

Một nội dung quan trọng khác là việc ban hành bộ tiêu chí xác định công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược. Đây sẽ là cơ sở để lựa chọn đúng các nhiệm vụ trọng điểm, tập trung nguồn lực đầu tư, tránh dàn trải.

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Theo Quyết định số 808 của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho 10 bộ, ngành và 27 tập đoàn lớn, đến nay Bộ KHCN đã tiếp nhận 31 đề xuất nhiệm vụ công nghệ chiến lược từ các bộ, ngành và cơ quan trung ương. Trong số này, Bộ đã hoàn thành thẩm định 21 nhiệm vụ, các nhiệm vụ còn lại đang được tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, dự kiến hoàn tất thẩm định trong nửa đầu tháng 8 để trình Chính phủ và triển khai thực hiện.

Theo ông Hoàng Anh Tú, thời gian qua, Bộ đã huy động toàn bộ nguồn lực để rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy trình liên quan. Dù nhiều nội dung vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, song các bước triển khai đã được thực hiện một cách cụ thể, không dừng ở định hướng chung.

"Khi cơ chế phát triển công nghệ chiến lược được triển khai đồng bộ, đây sẽ là một trong những động lực quan trọng, tạo tác động lớn đối với tăng trưởng kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong giai đoạn tới", ông Tú nhấn mạnh.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương cho biết, Bộ sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện các đề án, dự án luật và văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình công tác của Chính phủ; đồng thời đẩy nhanh triển khai các nhiệm vụ về công nghệ chiến lược, hoàn thiện cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức thẩm định các nhiệm vụ nghiên cứu.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho biết các nhiệm vụ công nghệ chiến lược là những bài toán lớn, có độ phức tạp cao nên quá trình xây dựng và thẩm định cần được thực hiện kỹ lưỡng.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, Bộ sẽ hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xác định những bài toán lớn của quốc gia để hình thành các sản phẩm công nghệ chiến lược mang thương hiệu Việt Nam; đồng thời tiếp tục phát triển thị trường khoa học và công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, triển khai Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026, hoàn thiện Cổng Sáng kiến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cũng như thực hiện quyết liệt Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Đối với các nhiệm vụ trọng điểm, đặc biệt là những nhiệm vụ liên quan đến công nghệ chiến lược, trang thiết bị và cơ sở nghiên cứu, phát triển công nghệ, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.

Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo.