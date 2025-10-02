Chủ đề nóng

Thứ năm, ngày 02/10/2025

4 lối thoát cho cuộc khủng hoảng đóng cửa chính phủ khiến nước Mỹ tê liệt

Phương Đăng (theo BBC News) Thứ năm, ngày 02/10/2025
Cuộc khủng hoảng đóng cửa chính phủ Mỹ – như mọi lần trước – sẽ phải chấm dứt. Có thể vài ngày, có thể vài tuần, nhưng cuối cùng khi sức ép từ dư luận và nỗi đau chính trị gia tăng, một bên sẽ phải nhượng bộ. Dưới đây là 4 kịch bản có thể xảy ra.
1. Đảng Dân chủ nhanh chóng rạn nứt

Thượng viện Dân chủ đã bác bỏ dự luật chi tiêu do Cộng hòa đưa ra, vốn sẽ giữ cho chính phủ hoạt động đến tháng 11. Nhưng kết quả bỏ phiếu này cũng hé lộ nguy cơ thất bại.

Cuộc khủng hoảng đóng cửa chính phủ Mỹ lần này cuối cùng cũng sẽ phải kết thúc - nhưng những lần trước - nhưng bằng cách nào? Và sau bao lâu? Ảnh Republic

Trong khi 44 thượng nghị sĩ Dân chủ (và nghị sĩ Cộng hòa “bất đồng chính kiến” Rand Paul) bỏ phiếu phản đối, thì có hai nghị sĩ Dân chủ và một nghị sĩ độc lập nghiêng về phía Cộng hòa.

Đặc biệt, Thượng nghị sĩ Catherine Cortez Masto (Nevada) – người sẽ tái tranh cử năm tới tại một bang mà ông Trump đã thắng năm 2024 – đã bày tỏ lo ngại tác động kinh tế của việc đóng cửa chính phủ. Bà cũng có thể lo sợ tác động chính trị khi cử tri giận dữ vào mùa bầu cử.

Không chỉ Nevada, nhiều thượng nghị sĩ Dân chủ ở các bang chiến địa khác như Georgia, Virginia, Colorado cũng sẽ sớm chịu sức ép. Một số khác ở Minnesota, Michigan, New Hampshire – những người đã tuyên bố nghỉ hưu – cũng lo ngại việc đóng cửa chính phủ có thể khiến ghế Dân chủ bị lung lay.

Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện, ông John Thune, tiết lộ đã nghe tiếng nói bất an từ phía Dân chủ và dự định tổ chức thêm nhiều cuộc bỏ phiếu ngân sách để gia tăng áp lực. Nếu thêm 5 nghị sĩ Dân chủ “đào ngũ”, đứng về phía đảng Cộng hòa thì tình trạng đóng cửa có thể chấm dứt – bất kể đảng Dân chủ có muốn hay không.

2. Đảng Dân chủ xuống nước

Ngay cả khi vẫn giữ được sự đoàn kết tương đối, áp lực buộc đảng Dân chủ phải nhượng bộ sẽ tăng dần khi “việc đóng cửa” kéo dài.

Các nhân viên chính phủ – lực lượng nòng cốt của đảng – sẽ là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với lương chậm trả và nguy cơ bị chính quyền Trump biến nghỉ việc tạm thời thành sa thải vĩnh viễn.

Người dân Mỹ cũng sẽ cảm nhận tác động qua các dịch vụ công bị đình trệ và thiệt hại kinh tế. Trong lịch sử, đảng bị coi là “gây ra” tình trạng đóng cửa thường phải gánh trách nhiệm chính trị. Nếu kịch bản này lặp lại, đảng Dân chủ có thể buộc phải “cắt lỗ”.

Dù không đạt được thành tựu cụ thể, họ có thể tự an ủi rằng ít nhất đã thu hút sự chú ý đến việc cắt giảm bảo hiểm y tế do đảng Cộng hòa thông qua – vốn ảnh hưởng đến hàng chục triệu người nghèo.

Cơ sở cử tri cấp tiến của đảng chắc chắn chưa hài lòng, nhưng đây có thể là “lối thoát” mà lãnh đạo Dân chủ chấp nhận được.

3. Đảng Cộng hòa nhượng bộ

Hiện tại, Cộng hòa tin rằng mình đang nắm ưu thế và tiếp tục tìm cách gia tăng áp lực. Tuy nhiên, họ có thể tính sai và trở thành bên phải rút lui.

Trong quá khứ, phần lớn các lần đóng cửa đều do đảng Cộng hòa bị quy trách nhiệm. Công chúng có thể tiếp tục “đổ lỗi theo thói quen”, hoặc bởi vì đảng Cộng hòa quá quyết liệt trong việc cắt giảm dịch vụ công.

Trong kịch bản này, đảng Cộng hòa có thể buộc phải nhượng bộ, chẳng hạn như cam kết kéo dài trợ cấp bảo hiểm y tế – vốn cũng mang lại lợi ích cho cử tri thu nhập thấp của họ. Đây có thể trở thành “nhượng bộ chiến lược”, vừa giảm đòn tấn công của Dân chủ trong bầu cử giữa kỳ, vừa bảo vệ chính lợi ích chính trị của Cộng hòa.

Dù trước đó tuyên bố sẽ không “đàm phán với những kẻ bắt cóc chính trị”, nhưng khả năng thỏa hiệp vẫn tồn tại bên dưới những lời lẽ gay gắt.

4. Đóng cửa kéo dài – và cả hai bên cùng thua

Hiện tại, tình hình chỉ toàn những lời công kích. Ông Trump chia sẻ video AI bôi nhọ đối thủ, trong khi đảng Dân chủ đáp trả bằng hình ảnh và tuyên bố “chiến đấu lâu dài”.

Lần đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước Mỹ kéo dài 35 ngày, và chỉ chấm dứt khi giao thông hàng không Mỹ suýt tê liệt. Khi đó, chính phủ chỉ đóng cửa một phần. Lần này, hậu quả có thể còn nghiêm trọng hơn.

Nếu bế tắc kéo dài, thắng – thua sẽ trở nên vô nghĩa. Cả hai đảng đều phải gánh chịu trách nhiệm trong mắt cử tri.

Trong kịch bản “cả hai đều bại”, các nghị sĩ của cả Dân chủ lẫn Cộng hòa sẽ mất điểm trong cuộc bầu cử năm tới, trong khi người dân càng thêm bất mãn với hệ thống chính trị. Điều này có thể mở đường cho một làn sóng chính trị mới – những ứng viên cam kết “phá bỏ hiện trạng”.

