4 ngày đã trị hết chứng biếng ăn khiến bé người Úc phải đeo ống xông 14 tháng

Thứ năm, ngày 06/11/2025 06:20 GMT+7
Mắc chứng biếng ăn, bé gái đeo ống xông từ khi 4 tháng tuổi, suốt 14 tháng, về Việt Nam, chỉ 4 ngày điều trị, bé gái đã bỏ được ống xông, ăn tốt.
Tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, mới đây, bệnh viện đã tiếp nhận 1 bé gái quốc tịch Úc mắc chứng biếng ăn nghiêm trọng.

Bé gái M.L (18 tháng tuổi, quốc tịch Úc, bố là người Úc, mẹ là người Việt Nam), mắc chứng biếng ăn nặng phải phụ thuộc hoàn toàn qua ống thông dạ dày từ khi 4 tháng tuổi.

Do tình hình ngày càng trầm trọng, gia đình đưa bé về Việt Nam để tìm kiếm một cơ hội chữa bệnh biếng ăn.

Mất phản xạ ăn nuốt vì đeo ống xông từ nhỏ

Theo lời kể của mẹ, bé M.L sinh non nên bố mẹ luôn đặc biệt chú ý đến chế độ ăn và sự phát triển của con, thời điểm mới sinh, trẻ vẫn ăn sữa bình thường. Tuy nhiên, khi được khoảng 4 tháng tuổi, trẻ bắt đầu giảm ăn và từ chối ăn trong vài ngày.

Tại cơ sở y tế của Úc, để đảm bảo dinh dưỡng các bác sĩ đã quyết định đặt ống thông từ mũi qua thực quản vào dạ dày để nuôi dưỡng cho trẻ. Mặc dù gia đình đã thử tìm mọi cách để con tập ăn trở lại, nhưng trẻ liên tục nhè hoặc nôn trớ, hầu như không tiếp nhận thức ăn.

é M.L (có bố là người Úc, mẹ là người Việt Nam) được gia đình đưa trở về Việt Nam để thăm khám và điều trị biếng ăn. Ảnh BVCC

Được nhiều bạn bè giới thiệu, gia đình quyết định đưa con về Việt Nam thăm khám tại khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương với mong muốn tìm ra nguyên nhân thật sự khiến trẻ biếng ăn và hy vọng con có thể tự ăn uống như bao bạn nhỏ khác.

Theo TS, bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Hồng – Phó Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương, đây là một trường hợp đặc biệt về cả hoàn cảnh và diễn biến bệnh: Từ nước Úc xa xôi, gia đình đưa bé M.L về Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.

Khi nhập viện, bé đã 18 tháng tuổi, nhưng chỉ nặng 7,9kg và cao 73,5cm tương đương mức suy dinh dưỡng vừa so với chuẩn tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Bên cạnh đó, trẻ cũng có dấu hiệu chậm phát triển vận động và vẫn đang được nuôi dưỡng hoàn toàn qua ống thông dạ dày.

Chúng tôi nhận định tình trạng biếng ăn kéo dài khiến bé thiếu hụt dinh dưỡng, chậm phát triển thể chất và mất phản xạ ăn – nuốt tự nhiên”.

Sau khi khai thác bệnh sử, các bác sĩ nhận định giai đoạn biếng ăn của trẻ xảy ra lúc 4 tháng tuổi là thời điểm có sự thay đổi về vận động – trẻ bắt đầu tập lẫy. Vì vậy, sự chú ý và nhu cầu ăn của trẻ có thể giảm tạm thời. Tuy nhiên, việc can thiệp bằng đặt ống thông sớm và kéo dài đã vô tình khiến bé mất cảm giác và kỹ năng ăn uống bằng miệng.

4 ngày rút ống xông và được luyện ăn, trẻ đã ăn trở lại

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa và loại trừ nguyên nhân bệnh lý thực thể, các bác sĩ đã quyết định rút ống thông cho bệnh nhi và bắt đầu quá trình tập ăn lại. Đây là quyết định khá khó khăn, bởi bố mẹ lo lắng trẻ ăn ít sẽ hạ đường huyết, sụt cân và làm cho tình trạng suy dinh dưỡng nặng hơn.

Tuy nhiên, sau khi được các bác sĩ giải thích về hệ thống theo dõi chặt chẽ bệnh nhi tại phòng bệnh và tầm quan trọng của việc hồi phục phản xạ ăn uống tự nhiên cho trẻ, gia đình đã kiên trì đồng hành cùng các y bác sĩ.

TS, bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Hồng – Phó Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh BVCC

Gia đình được hướng dẫn cho trẻ ăn lại từng bước, bắt đầu với với các thực phẩm như sữa, sữa chua, sau đó chuyển sang cháo loãng – những món ăn có mùi vị dễ chấp nhận và dễ nuốt. Mỗi ngày, trẻ được ghi nhận khẩu phần ăn và phản ứng để điều chỉnh lượng ăn phù hợp.

Tin vui đã đến sớm hơn mong đợi. Ngay trong ngày đầu tiên sau khi rút ống, trẻ đã có thể ăn được 30ml sữa. Những ngày tiếp theo, bé bắt đầu ăn được khoảng 80ml cháo mà không cần ép buộc, không có tình trạng nhè thức ăn hay quấy khóc, từ chối thức ăn.

“Đó là một khoảnh khắc xúc động. Từ việc chỉ biết ăn qua ống thông, hiện tại bệnh nhi M.L đã có thể tự nuốt, hợp tác ăn. Với chúng tôi, đó là tín hiệu phục hồi rất quý giá” – TS Hồng chia sẻ.

Hiện tại, tình trạng của bệnh nhi cải thiện rõ rệt, trẻ chính thức bỏ hoàn toàn ống thông dạ dày và được ra viện. 

Đừng để biếng ăn sinh lý trở thành biếng ăn bệnh lý

Theo TS Hồng, biếng ăn ở trẻ em có thể do nhiều nguyên nhân: sinh lý, bệnh lý, thói quen hoặc tâm lý.

Nếu cha mẹ quá lo lắng, ép trẻ ăn hoặc can thiệp quá sớm bằng ống thông, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch khi chưa cần thiết, trẻ có nguy cơ mất cảm giác ăn, giảm phản xạ nuốt và dẫn tới biếng ăn thật sự.

Cha mẹ cần kiên nhẫn, đồng hành cùng con, đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa dinh dưỡng để được đánh giá, tư vấn và điều trị đúng cách.

