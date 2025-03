4 thị xã nào ở Việt Nam sẽ lên thành phố trong năm 2025?

Thị xã Phú Mỹ

Thị xã Phú Mỹ thuộc Bà Rịa – Vũng Tàu - tỉnh có diện tích nhỏ nhất vùng Đông Nam Bộ. Ngày 24/2/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 241 về phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030, trong đó thị xã Phú Mỹ sẽ là đô thị loại II vào năm 2025. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thống nhất chủ trương xây dựng đề án nâng cấp Phú Mỹ thành thành phố vào năm 2025.

Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã báo cáo về việc xây dựng đề án thành lập thành phố Phú Mỹ và các phường trực thuộc, khẳng định thị xã đạt 11/11 tiêu chuẩn thành lập thành phố. Ba xã Tân Hải, Tân Hòa và Tóc Tiên cũng đạt 17/17 tiêu chuẩn thành lập phường.

Tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết về việc thành lập thành phố Phú Mỹ. Trong năm 2024, Phú Mỹ đã đạt được kết quả đáng kể trên tất cả các lĩnh vực, với 30/31 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Thu ngân sách của thị xã đạt 2.026 tỷ đồng, tương đương 104,3% kế hoạch. Các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đang được triển khai đúng tiến độ.

Hiện nay, thị xã Phú Mỹ cũng đã hoàn tất việc thực hiện Quy hoạch tỉnh và Quy hoạch chung thị xã đến năm 2040, với mục tiêu hoàn thành thành phố Phú Mỹ vào năm 2025.

Thị xã Phú Mỹ sẽ lên thành phố Phú Mỹ vào năm 2025.

Thị xã Kỳ Anh

Theo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thị xã Kỳ Anh dự kiến sẽ trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh vào năm 2025.

Đến nay, thị xã Kỳ Anh đã hoàn thành 5/5 tiêu chí thành lập thành phố, đạt 88,12 điểm (trong thang điểm 75-100). Tuy nhiên, để chính thức trở thành thành phố vào năm 2025, thị xã đang tập trung giải quyết một số vướng mắc về sự không khớp giữa diện tích đất tự nhiên trong báo cáo và diện tích trong Quy hoạch chung, đặc biệt là tại các phân khu Kỳ Ninh và Kỳ Nam.

Với mục tiêu biến Kỳ Anh thành trung tâm kinh tế tổng hợp của khu vực phía Nam tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là khu kinh tế Vũng Áng và dịch vụ cảng biển, thị xã đã huy động hơn 100.000 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị. Điều này không chỉ cải thiện đời sống của người dân mà còn phù hợp với quá trình đô thị hóa của địa phương. Kỳ Anh đang mở rộng không gian đô thị để phù hợp với các quy hoạch phát triển trong tương lai.

Thị xã Hoàng Mai

Hoàng Mai là thị xã thuộc tỉnh Nghệ An. Tỉnh diện tích rộng nhất nước ta có 21 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 1 thành phố (thành phố Vinh), 3 thị xã (thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai và thị xã Thái Hòa), 17 huyện; với 460 xã, phường, thị trấn.

Theo Quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2025, Nghệ An sẽ có 4 đô thị lớn là thành phố Vinh (đã mở rộng) là đô thị loại I; hai thành phố/thị xã là đô thị loại III gồm thành phố Hoàng Mai và thị xã Thái Hòa; một thị xã Diễn Châu sẽ là đô thị loại IV.

Trong năm 2024, thị xã Hoàng Mai đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế và xã hội. Kinh tế của thị xã tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với sản lượng đạt 37.189 tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm trước. Ngành công nghiệp, đặc biệt là sản xuất xi măng, tôn mạ thép và các nhà máy mới tại KCN Hoàng Mai I phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó, lĩnh vực xây dựng và dịch vụ thương mại cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực.

Các cơ chế và chính sách của tỉnh đã hỗ trợ thị xã trở thành một trong những địa phương năng động, thu hút đầu tư mạnh mẽ nhất trong tỉnh. Hoàng Mai tiếp tục dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng và quy mô kinh tế, khẳng định vị thế trong khu vực.

Với vị trí thuận lợi giáp Thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa), cảng nước sâu và các tuyến giao thông quan trọng, Hoàng Mai đã thu hút được nhiều dự án đầu tư lớn. Thị xã tiếp tục phát triển các khu công nghiệp và cụm công nghiệp, đặc biệt là KCN Hoàng Mai I và II, với hạ tầng hoàn chỉnh, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đặc biệt, dự án nhiệt điện khí LNG tại Quỳnh Lập trị giá hơn 2 tỷ USD là một trong những dự án trọng điểm quốc gia. Hoàng Mai cũng đang kêu gọi đầu tư vào Cụm Công nghiệp Quỳnh Lộc và các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ liên quan đến du lịch biển và sinh thái.

Hoàng Mai đang hướng tới mục tiêu hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III và trở thành thành phố vào năm 2030, theo Quy hoạch tỉnh Nghệ An. Thị xã kỳ vọng vào sự quan tâm đầu tư từ cộng đồng người dân xa quê và sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính để hỗ trợ các nhà đầu tư, thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Thị xã An Nhơn

Thị xã An Nhơn, cách Thành phố Quy Nhơn gần 20 km về phía tây bắc, được thành lập vào năm 2011 và hiện là đô thị loại III với 5 phường và 10 xã.

Cuối năm 2022, tỉnh Bình Định đã có đề xuất nâng cấp An Nhơn thành thành phố vào năm 2025.

Để đạt được mục tiêu này, địa phương đang tiến hành điều chỉnh quy hoạch chung đô thị đến năm 2035 và xây dựng quy chế quản lý kiến trúc đô thị. An Nhơn tiếp tục huy động nguồn vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội, đồng thời dự kiến thành lập các phường từ 6 xã hiện có. Đề án thành lập phường và thành phố An Nhơn đã được hoàn thành và trình phê duyệt vào cuối năm 2023.

An Nhơn hiện là đô thị vệ tinh của Thành phố Quy Nhơn và là trung tâm giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Với hệ thống giao thông thuận tiện, gồm quốc lộ 1, quốc lộ 19 và tuyến đường sắt Bắc - Nam, An Nhơn có tiềm năng lớn nhờ các dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông và cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (Gia Lai).

Trong năm 2024, An Nhơn đã hoàn thành 17/17 chỉ tiêu do UBND tỉnh giao, vượt 13 chỉ tiêu, với tổng giá trị sản xuất ước đạt 30.061,7 tỷ đồng, tăng 20,09% so với năm trước, và thu ngân sách đạt 2.200 tỷ đồng, đạt 158,4% kế hoạch.