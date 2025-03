4 Thượng tá được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Bến Tre

Ngày 7/3, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh từ ngày 6/3/2025.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: CACC

Tại buổi lễ, Đại tá Bùi Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh hái Nguyên đề nghị Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ mới, phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, vị tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên khẳng định, trên cương vị mới sẽ nỗ lực học hỏi, phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Cùng ngày, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn (SN 1978), Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh từ ngày 6/3/2025.

Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang. Ảnh: CACC

Đại tá Nguyễn Quang Vinh đề nghị Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm trong công tác; nhanh chóng tiếp nhận công việc, cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn hứa sẽ phát huy trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cùng với tập thể Ban Thường vụ, lãnh đạo Công an tỉnh làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác công an, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Tại Phú Thọ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh cũng trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Bùi Quang Khoa, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thượng tá Bùi Quang Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: CACC

Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng, trên cương vị công tác mới, tân Phó Giám đốc sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa năng lực, sở trường, kinh nghiệm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Thượng tá Bùi Quang Khoa hứa sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Cũng trong ngày 7/3, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trương Sơn Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Bến Tre), giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre.

Đại tá Trương Sơn Lâm trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh giữ chức vụ Phó giám đốc công an tỉnh Bến Tre. Ảnh: CACC

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh hứa, sẽ không ngừng học hỏi, nghiên cứu, nâng cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm để cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tập trung thực hiện các nghị quyết, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bến Tre thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.