4 tựa game đầy cảnh nóng, không dành cho người dưới 18 tuổi

God of War

God of War là dòng game hành động cực kỳ nổi tiếng với lượng người hâm mộ đông đảo trên thế giới. Game xoay quanh cuộc hành trình chinh phục đỉnh Olympus của gã chiến binh Spartan tên là Kratos. Sau khi vợ mình bị sát hại bởi thần chiến tranh Ares, hắn đã thề sẽ trả thù tất cả những vị thần trên thế giới này.

Tựa game này chứa những cảnh rất trụy lạc, không phù hợp thuần phong mỹ tục.

Tựa game này tràn ngập những cảnh bạo lực đẫm máu với những pha kết liễu không nương tay của Kratos dành cho các vị thần. Bên cạnh đó, game cũng chứa vô số cảnh nóng rất trần trụi, chắc chắn chỉ dành cho người trên 18 tuổi.

Tuy nhiên game cũng khéo léo lồng ghép thông điệp: Các gia đình không nên để trẻ em thấy cảnh này.

Không chỉ phô diễn ngực trần của nhân vật nữ, game còn có những cảnh táo bạo trên giường của Kratos và các nữ thần của đỉnh Olympia. Những từ ngữ được sử dụng cũng mang tính liên tưởng rất cao. Nếu muốn mua tựa game này, hãy nhớ rằng nó được xếp loại chỉ dành cho người lớn.

Far Cry

Far Cry cũng là một thương hiệu game bắn súng rất nổi tiếng. Game được biết đến với đồ họa thiên nhiên vô cùng chân thực, đẹp mắt. Tuy nhiên bên cạnh đó, cốt truyện của game cũng mang nặng tính người lớn, trong đó có cả những cảnh xác thịt nóng bỏng.

Cảnh nóng trong Far Cry thường mang lại kết cục tệ cho nhân vật chính.

Lấy ví dụ phiên bản Far Cry 3, trong một phân cảnh người chơi có thể lựa chọn cứu bạn gái mình hoặc gia nhập với nữ phản diện chính. Nếu chọn vế sau, người chơi sẽ thưởng thức một cảnh nóng của chính mình với nữ phản diện, và sau đó nhận lấy một cái chết thê thảm.

Grand Thef Auto

Nếu bạn muốn tìm hiểu về độ lớn của thương hiệu GTA, hãy nhớ rằng đây chính là tựa game kiếm nhiều tiền nhất trong lịch sử. Với lối chơi cực kỳ mở, một thế giới đậm đặc tương tác giữa rất nhiều nhân vật ảo, GTA khiến game thủ say mê trong nó giống như người ta say mê Oasis trong phim Ready Player One vậy.

Những cảnh trụy lạc hoàn toàn không phù hợp với văn hóa Á Đông.

Tuy nhiên bởi vì xây dựng trên bối cảnh thành phố hiện đại của Mỹ, game cũng xoay quanh rất nhiều nội dung người lớn. Bên cạnh các cảnh bắn giết, người chơi còn có thể vào các Club (hộp đêm) với những cô gái nóng bỏng, thậm chí là… thuê gái gọi về nhà. Dĩ nhiên là với nội dung như vậy thì nó không hề phù hợp với văn hóa của Việt Nam.

The Witcher

Nếu bạn đã từng xem bộ phim “The Witcher” vừa chiếu mùa 1 trên Netflix thì bạn sẽ biết rằng thế giới trong phim tràn ngập những cảnh giường chiếu. Và dĩ nhiên, phim đã thế thì game cũng không hề kém cạnh, thậm chí là còn có phần nhỉnh hơn.

Phim nhiều cảnh nóng bao nhiêu thì game cũng tràn ngập bấy nhiêu.

Game The Witcher lấy bối cảnh rất lâu sau những sự kiện trong phim. Lúc này nhân vật chính Geralt đã rất dày dạn, và cũng vô cùng sát gái. Mỗi phần game anh đều có những phân cảnh được “gạ tình” bởi các nhân vật nữ khác và dĩ nhiên là cả cảnh phòng the. Chính vì thế, game này đã từng bị cấm ở một vài quốc gia.